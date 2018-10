В здании посольства СаудАравии в Турции пропал без вести оппозиционный журналист Хашогги

20:55 08.10.2018

Анкара потребовала от Эр-Рияда расследовать исчезновение журналиста



МИД Турции вызвал посла Королевства Саудовская Аравия (КСА) с целью получения от него официальных гарантий открытости властей арабской монархии к расследованию исчезновения саудовского журналиста Джамала Хашогги. Ранее турецкие официальные лица обвинили саудовскую сторону в гибели Хашогги, который в конце сентября посетил консульство КСА в Стамбуле и после этого не появлялся на публике, передает в понедельник, 8 октября, агентство Associated Press.



Ранее стало известно, что официальная Анкара обратилась к властям Королевства с требованием провести следственные действия в саудовской дипмиссии в Стамбуле. По данным представителей правоохранительных органов Турции, 59-летний Хашогги сначала был убит на территории консульства, а затем его тело тайно вывезли из дипломатического представительства КСА.



Впрочем, отмечает АР, никаких доказательств в связи с этими обвинениями турецкие власти до сих пор не предъявили.



Как сообщало EADaily, официальный представитель консульства Саудовской Аравии в Стамбуле ранее опроверг сообщения о том, что пропавший ранее журналист Джамал Хашогги был убит во время своего посещения саудовской дипмиссии в турецком мегаполисе. Спекуляции в СМИ по поводу исчезновения и дальнейшей гибели саудовского журналиста, подданного крупнейшей арабской монархии в консульстве в Стамбуле назвали "вопиющими и безосновательными".



В субботу, 6 октября, в Стамбул прибыла "следственная рабочая группа" из КСА, которая совместно с турецкими коллегами на месте займется выяснением судьбы пропавшего журналиста.



Напомним, саудовский диссидент, идейный оппонент нынешнего "режима" в Эр-Рияде, постоянно проживающий в США журналист Джамал Хашогги, недавно пропал при загадочных обстоятельствах в Стамбуле. Со страниц The Washington Post он высказывался за необходимость системных изменений в КСА, в пользу начала широкой общественной дискуссии по реформированию политических и социальных устоев арабской монархии. До ухода в лагерь ярых саудовских оппозиционеров Хашогги одно время был советником правительства КСА, выполнял обязанности помощника главы Службы общей разведки КСА по связям с медиа.



Редакция The Washington Post ранее сообщила, что связь с ее сотрудником полностью прервалась после посещения им консульства КСА в Стамбуле, и попросило помочь установить место нахождения журналиста. WP уточняет, что после посещения 2 октября дипломатического представительства Саудовской Аравии в турецком мегаполисе Хашогги не выходил на связь не только с редакцией, но также со своими родными и близкими.