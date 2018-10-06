Казахи продали "КазТрансГаз-Тбилиси" компании с Маршалловых Островов

21:07 08.10.2018

Новым владельцем столичной газораспределительной компании "КазТрансГаз-Тбилиси" стала компания WALTBAY LTD ("Волтбей"), зарегистрированная на Маршалловых Островах, сообщили в пресс-службе компании.



"Компания WALTBAY LTD, которая является частью крупнейшей грузинской бизнес-группы - CBS LLC, уже подписала контракт с KazTransGas-Tbilisi о приобретении 100% компании… Изменения уже внесены в данные публичного реестра. Отныне у компании и новый генеральный директор. Санжара Шокатаева сменил Николоз Чиаурели", - сообщил Первый канал ОВГ со ссылкой на пресс-релиз компании.



EADaily сообщало ранее, что 21 сентября 2015 года государственная компания Казахстана "КазТрансГаз" обратилась к правительству Грузии с предложением начать переговоры по урегулированию многолетнего спора по принадлежащей ей газораспределительной компании "КазТрансГаз-Тбилиси" и возвращения ей права на управление. В противном случае, заявили в "КазТрансГазе", компания может перенести спор в Международный арбитраж.



"КазТрансГаз" приобрел газораспределительную компанию Тбилиси в 2006 году, спустя три года, в 2009 году, был лишен правительством Грузии права на управление компанией, а Национальная регулирующая комиссия Грузии по энергетике и водоснабжению назначила в ней специального управляющего. Вопрос вошел в повестку дня межгосударственных отношений, когда грузинская правительственная делегация во главе с экс-премьером Ираклием Гарибашвили в ноябре 2014 года посетила с визитом Казахстан. Тогда же министр энергетики и природных ресурсов Грузии Каха Каладзе заявил, что управление газораспределительной компанией "в ближайшем будущем" будет возвращено в руки казахского менеджмента.



Позиция казахской госкомпании сводится к тому, чтобы стороны без обращения в арбитражный суд начали переговоры "по урегулированию инвестиционного спора, возникшего в связи с инвестициями АО „КазТрансГаз" в деятельность ООО „КазТрансГаз-Тбилиси"". Сумма инвестиций в 2006-2009 годах составила около $ 130 млн. В "КазТрансГазе" заявляют, что в случае если предарбитражное урегулирование не приведет к разрешению спора, АО "КазТрансГаз" приступит к инвестиционному арбитражному разбирательству, требуя возврата контроля над ООО "КазТрансГаз-Тбилиси" и возмещения убытков в размере не менее суммы вложенных инвестиций.



В сентябре 2016 года Общественный вещатель Грузии сообщал, что "Индустриальная группа Грузии", связанная с экс-премьером Грузии Бидзиной Иванишвили, проявляет интерес к покупке газораспределительной компании столицы Грузии "КазТрансГаз - Тбилиси". Эту информацию тогда подтвердили и в Министерстве энергетики Грузии, и в менеджменте казахской компании.