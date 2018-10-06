Ушел в 48 хороший российский писатель Олег Павлов. Живший в Казахстане и Узбекистане

21:35 08.10.2018

Российский писатель Олег Павлов скончался в возрасте 48 лет.



Прощание с писателем пройдет 9 октября в Больничном храме Святого благоверного царевича Димитрия в Москве



На 49-м году жизни скончался российский писатель, лауреат премии "Русский Букер" Олег Павлов. Об этом сегодня, 8 октября, пишут "Известия".



Павлов окончил Литературный институт в Москве. Его первым произведением стал цикл рассказов "Караульные элегии", который был опубликован в журнале "Литературное обозрение" в 1990 году.



В 2002 году Павлов получил премию "Русский Букер" за роман "Карагандинские девятины".



Среди других известных работ Павлова - "Дело Матюшина", "Дневник больничного охранника" и "Казенная сказка".



Стоит отметить, что в последние годы жизни Павлов практически ничего не писал. В 2012 году вышел его последний роман "Асистолия".



В своих книгах Павлов часто описывал армейскую действительность. Сам он служил в Узбекистане и Северном Казахстане, и многие из его книг автобиографичны.



Книги Павлова были переведены на иностранные языки, в частности английский, французский и итальянский.