На взятке взяли 1-го зама начальника ДВД на транспорте КазМВД Бекенова

22:35 08.10.2018

Полковника смазка подвела



Новый громкий арест в правоохранительной системе: на этот раз борцы с коррупцией задержали первого заместителя начальника ДВД на транспорте МВД РК



Михаил КОЗАЧКОВ, "Время", 4 октября 18



3 октября совместными усилиями сотрудников центрального аппарата Национального бюро по противодействию коррупции и их коллег из Алматинской области был изобличен и задержан первый заместитель начальника ДВД на транспорте, полковник Ербол БЕКЕНОВ.

Высокопоставленного сотрудника министерства внутренних дел подозревают в систематическом получении взяток от региональных руководителей ТОО "Топливно-энергетический комплекс Казахстан". Как указано в оперативной сводке, оказавшейся в распоряжении редакции, полковник полиции получал деньги за общее покровительство работников ТОО "ТЭК-Казахстан", которые похищали дизельное топливо со складов компании в Алматинской, Костанайской и Карагандинской областях.



Стоит отметить, что ТОО "ТЭК-Казахстан" - это самая крупная сеть топливных баз на территории нашей республики. В общей сложности, фирма владеет более чем 50 топливными хранилищами, расположенными на самых крупных железнодорожных станциях страны. Помимо дизельного топлива, "ТЭК-Казахстан" занимается хранением и перевозкой бензина, мазута, печного топлива, сыпучих грузов, а также масел и смазок. По всей видимости, в компании уже обратили внимание, что часть нефтепродуктов исчезает в неизвестном направлении, что и стало причиной для разбирательства, которое в итоге привело к полковнику Бекенову.



Сразу же после задержания первый заместитель начальника ДВД на транспорте МВД РК был водворен в следственный изолятор Талдыкоргана. Что интересно, на официальном сайте ДВД на транспорте Ербол Бекенов по-прежнему значится первым замом начальника ДВД на транспорте Аманжола КАБЫЛОВА.