Новое послание Назарбаева: что в нем нового? - М.Шибутов

00:03 09.10.2018

Новое послание Назарбаева: что в нем нового?



Впервые за три года Назарбаев зачитал в эфире весь документ, не ограничившись анонсом



5 октября 2018 года Нурсултан Назарбаев выступил с посланием к народу Казахстана, где обозначил цели на 2019 год. Чем же оно отличается от посланий 31 января 2017 года и 10 января 2018 года?



1. Содержанием. Предыдущие два послания были сугубо экономическими. В новом внимание уделено и вопросам внутренней и внешней политики.



2. Формой подачи. Два предыдущих послания президент не зачитывал. Он выступал в эфире только с текстом анонса. А сам документ появлялся позднее на сайтах госорганов. Это послание впервые за три года президент зачитал полностью.



3. Временем появления. Предыдущие послания появлялись в большинстве своем в январе. Нынешнее - в начале октября. Так гораздо удобнее для государственного аппарата. Пока не принят государственный бюджет, можно внести в него все упомянутые в послании поправки. После январских посланий требовалось вносить коррективы в уже утвержденный документ.



Послание называется "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" и состоит из нескольких частей:



1. Рост доходов населения

2. Повышение качества жизни

3. Создание комфортной среды проживания

4. Госаппарат, ориентированный на потребности граждан

5. Эффективная внешняя политика

6. Сопричастность каждого казахстанца процессам преобразования в стране



Три раздела посвящены экономике и доходам граждан, один касается государственного управления, по одному разделу досталось внешней и внутренней политике.



Послание отражает следующую проблему: в течение четырех последних лет экономический рост в стране сопровождался снижением реальных доходов населения. Это снижало доверие граждан к государству. Теперь основной упор сделан на повышении благосостояния.



В разделе "Рост доходов населения" отдельно можно отметить следующие положения:



1. Повышение минимальной зарплаты с 1 января 2019 года в 1,5 раза - с 28 до 42 тысяч тенге. При этом минимальная зарплата не будет привязана к прожиточному минимуму.

2. 30 миллиардов тенге ежегодно должны выделяться на повышение занятости в рамках "Дорожной карты бизнеса".

3. С 1 января 2019 года должны подняться пороги применения уголовной ответственности по налоговым нарушениям до 50 тысяч минимальных расчетных показателей с увеличением штрафов.

4. Должна быть ликвидирована служба экономических расследований комитета государственных доходов с передачей ее функций в комитет финансового мониторинга.

5. Должна быть сокращена теневая экономика.

6. С 1 января 2019 года должны приступить к проведению налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса, списав пени и штрафы при условии уплаты основной суммы налога.

7. Правительству рекомендовано направить дополнительно 500 миллиардов тенге на поддержку обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта в течение следующих трех лет.

8. Нацбанку для решения задачи доступного кредитования приоритетных проектов рекомендовано предоставить долгосрочную тенговую ликвидность в размере не менее 600 миллиардов тенге.



Непонятно правда, как стремление повысить доходы населения сочетается с госполитикой по повышению налогов для бизнеса и введению дополнительных сборов с фрилансеров. Тем не менее, пока вот так: одна рука дает, другая отнимает. Вероятно, так обеспечивается некий баланс идей внутри государственного аппарата.



В разделе "Повышение качества жизни" можно отметить следующие предложения:



1. В течение пяти лет довести расходы на образование, науку и здравоохранение из всех источников до 10% от ВВП.

2. Систему и методики обучения Назарбаев Интеллектуальных школ сделать единым стандартом для государственных школ.

3. Правительству предусмотреть в республиканском бюджете на 2019?2021 годы дополнительно 50 миллиардов тенге для регионов, испытывающих наибольший дефицит ученических мест и проблемы с трехсменными и аварийными школами.

4. Разработать и принять в следующем году Закон "О статусе педагога". Он должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций, сократить нагрузку, оградить от непредвиденных проверок и несвойственных функций.

5. Создать комитет по контролю качества и безопасности товаров и услуг.

6. С 1 января 2019 года все поликлиники и больницы перевести на безбумажное, цифровое ведение медицинской документации.



При этом очевидно, что ряд предложений не может быть реализован в срок: к примеру, цифровое ведение медицинской документации сейчас невозможно, потому что электронные медицинские системы внедрены далеко не во всех клиниках, а стандарты Назарбаев Интеллектуальных школ (НИШ) в обычных школах невозможно внедрить, потому что разница в финансировании из расчета на одного ученика между НИШ и остальными школами достигает 20 раз.



В разделе "Создание комфортной среды проживания" из важных предложений можно отметить следующие:



1. Выдача жилищных сертификатов для частичного субсидирования первоначальных взносов по льготной ипотеке из местного бюджета.

2. Системное развитие городской и региональной инфраструктуры.

3. Улучшение экологической обстановки.

4. Разработка прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 2030 года, которая должна стать новой картой управляемой урбанизации страны.

5. Подготовка прагматичной программы развития регионов до 2025 года с указанием конкретных мероприятий, проектов и объемов финансирования.

6. Принятие правительством совместно с администрацией президента "Дорожной карты по модернизации органов внутренних дел".

7. Дальнейшая модернизация судебной системы.



Этот раздел отразил основные запросы со стороны населения и является реакцией на критику внутри страны.



В разделе "Госаппарат, ориентированный на потребности граждан" основным было одобрение пилотного проекта по созданию новой системы государственной службы. Его реализацией займется Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции. Проект был опробован в четырех государственных органах и был признан успешным. Там выросла заработная плата, увеличился конкурс на вакантные места, снизился отток госслужащих. Также заявлено создание Национального офиса по модернизации при администрации президента, создание единой базы земельных ресурсов и недвижимости, сокращение числа совещаний в правительстве (сейчас их проводится до семи в день).



Стоит пояснить, чем плохи совещания. В Казахстане они превратились в способ ухода от ответственности за принятие решений. Если оценить ситуацию в динамике, то эффективность работы государственного аппарата в Казахстане снижается с 2000 года, что особенно заметно в сравнении с набирающим обороты Узбекистаном.



В разделе "Эффективная внешняя политика" перечислены внешнеполитические ориентиры страны. Первыми идут отношения с Россией и ЕАЭС. Цитата:



"Отношения Казахстана с Российской Федерацией являются эталоном межгосударственных связей. Успешно функционирует Евразийский экономический союз, который состоялся как полноценное интеграционное объединение и активный участник мировых экономических отношений".



В целом ничего существенного во внешней политике не меняется. Сделан больший упор на прагматизм, то есть деидеологизированную политику. Однако конкретных указаний по шагам в этом направлении в послании нет.



В разделе "Сопричастность каждого казахстанца процессам преобразования в стране" отражены основные внутриполитические приоритеты и направления работы. Подтверждено продолжение программы "Рухани жангыру", 2019 год объявлен Годом молодежи, будет развиваться массовый школьный туризм. Также объявлено о проекте по продвижению идеологии труда на сельских территориях и проекте создания детского военно-патриотического объединения.



Это очередное обращение к молодежи свидетельствует о том, что чиновники до сих пор не совсем понимают, какова казахстанская молодежь на самом деле, и не читают социологические исследования.



Остальные предложения тоже вызывают вопросы. Массовый школьный туризм - явление полезное, но довольно затратное и доступное пока только школьникам из крупных городов.



Собственно, каких-то политических изменений в разделе предложено не было. Намечен тренд на консервацию системы, что подтверждают последние реформы выборного законодательства вроде выборов в маслихаты только по партийным спискам.



В целом в послании хорошие и нужные предложения перемежаются с устаревшими концептами. В нем все еще не отражен ряд важнейших для страны проблем.



С самим посланием можно познакомиться на сайте президента Казахстана.



Марат Шибутов