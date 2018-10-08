Дедолларизация не удалась: казахстанцы массово скупают доллары

07:56 09.10.2018

В период турбулентности на валютном рынке казахстанцы по привычке стали активно скупать доллары. В эту валюту они верят больше, чем во все остальные. Ни привлекательные ставки по тенговым депозитам, ни перевод цен на авто и недвижимость в местную валюту, ни призывы властей не сработали.



По данным аналитической службы Ranking.kz, объем нетто-продаж доллара США обменными пунктами в августе текущего года составил 244,6 млрд тенге, что в 1,5 раза больше, чем в июле. А в июле рост был в два раза по сравнению с июнем.



Объем нетто-продаж - это разница между объемом сданной в обменники валюты и приобретенной населением. По информации Ranking.kz, в июле и августе долларов выкупали больше, чем сдавали абсолютно во всех регионах Казахстана.



При этом Национальный банк Республики Казахстан (НБРК), почти год не вмешивавшийся в естественное формирование курса национальной валюты к доллару, провел-таки в сентябре интервенции, чтобы поддержать тенге. Утром 8 октября финрегулятор распространил пресс-релиз, в котором объясняет причины этого решения.



"В сентябре 2018 года на внутреннем валютном рынке существенно усилились дисбалансы, повлекшие ослабление национальной валюты. Негативные новости с мировых рынков, которые лишь частично напрямую затрагивают Казахстан, привели к чрезмерной реакции участников внутреннего валютного рынка и их клиентов. В результате наблюдалось увеличение спроса на иностранную валюту на фоне снижения ее предложения, - сообщает Нацбанк. - При этом ситуация на мировых товарных и финансовых рынках формировалась разнонаправленно. Мировой рынок нефти характеризовался ростом цены, которая достигла максимальных значений с декабря 2014 года. Финансовые рынки развивались под воздействием обострения торговых конфликтов и нарастанием напряженности между крупнейшими экономиками мира. Санкционная и протекционистская политика США, а также продолжающийся цикл повышения ставок Федеральной резервной системой США обусловили изменение направленности потоков капитала в пользу развитых рынков.



Наиболее важным внешним фактором, оказавшим негативное влияние на внутренний валютный рынок в начале сентября, стало ослабление российского рубля на фоне геополитических событий.



Для предотвращения усиления девальвационных ожиданий и с целью стабилизации внутреннего валютного рынка Национальный Банк впервые с октября 2017 года принял решение провести валютные интервенции. Так, в период с 5 по 7 сентября 2018 года в условиях отсутствия предложения иностранной валюты Национальный Банк осуществил продажу 520,6 млн долларов США. Доля участия Национального банка в эти дни составляла около 80% от общего объема торгов на валютной бирже, но в целом за месяц доля участия НБРК составила 13,6%".



Таким образом, становится ясно, что временное укрепление тенге в сентябре произошло из-за вмешательства властей. Сейчас же тенге вновь стремительно падает. Нацбанк же рекомендует населению воздержаться от перевода активов из одной валюты в другую. "Покупка валюты на пике котировок увеличивает риск потери сбережений", - предупреждает финрегулятор. Учитывая уровень доверия казахстанцев к власти, можно прогнозировать, что такие советы напротив приведут к еще большему спросу на доллары.