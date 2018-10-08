 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новым президентом Грузии наверняка станет экс-МИД - Вашадзе либо Зурабишвили
08:06 09.10.2018

Главные фавориты выборов – бывшие министры иностранных дел

Бывший министр иностранных дел Григол Вашадзе – главный претендент на победу в выборах президента Грузии, которые состоятся 28 октября. Таковы итоги очередного опроса, проведенного компанией Edison Research по заказу телекомпании "Рустави-2". Согласно тем же данным, Вашадзе – единственный из участников кампании, чей рейтинг вырос в сравнении с предыдущим опросом, проведенным в сентябре.

По данным Edison Research, если бы выборы проводились сегодня, то кандидат от "Единого национального движения" (ЕНД) – бывшей партии власти – Григол Вашадзе набрал бы 31% голосов. Поддерживаемая правящей "Грузинской мечтой" (ГМ) независимый кандидат Саломэ Зурабишвили, также возглавлявшая Министерство иностранных дел, значительно отстает.

Совсем немного уступает ей кандидат от "Европейской Грузии" (ЕГ) – партии, отколовшейся от ЕНД, бывший спикер парламента Давид Бакрадзе. Список фаворитов замыкает лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили с 7%. Показатели остальных нескольких десятков кандидатов в президенты настолько незначительны, что их можно рассматривать в качестве некой статистической погрешности.

Данные опроса Edison Research неожиданны, однако только на первый взгляд. В Тбилиси указывают на заказчика исследования – телекомпанию "Рустави-2", которая не скрывает симпатий к ЕНД. Поэтому опрос может казаться элементом избирательной кампании, которую ведет бывшая партия власти, говорят оппоненты ЕНД. В свою очередь, сторонники партии в качестве доказательства объективной работы Edison Research приводят опросы, которые компания опять же по заказу "Рустави-2" проводила перед выборами мэра Тбилиси. Тогда в фаворитах ходил Каха Каладзе от ГМ, и он же впоследствии занял кабинет городского головы.

Кампания, которую ведет Григол Вашадзе, отличается агрессивностью в отношении прежде всего Саломэ Зурабишвили. На встречах с населением Вашадзе немало времени уделяет причинам, по которым "ни в коем случае нельзя голосовать за Зурабишвили". Главный аргумент – все та же невнятная поначалу ее позиция по российско-грузинской войне в августе 2008 года.

Напомним, что Зурабишвили обвинила экс-президента Михаила Саакашвили и его окружение в развязывании военного конфликта. Это оказалось неприемлемым для подавляющей части грузинского общества. Впоследствии бывший министр не раз уточняла, что подразумевала не агрессию со стороны Грузии, но лишь то, что ее власти повелись на провокации России и дали себя вовлечь в войну, завершившуюся трагической для страны потерей 20% территорий и признанием их суверенитета Москвой.

Однако "уточнения" Зурабишвили ее соперников, а это не только Григол Вашадзе, не впечатлили. Они призывают избирателей не допустить победы антигрузинского кандидата, не скупясь попутно на шпильки по поводу ее неидеального владения родным языком: Зурабишвили – потомок эмигрантов из Грузии, родилась, училась и прожила большую часть жизни во Франции, и некоторые ее высказывания являются калькой с французского.

В своей агитационной кампании Зурабишвили старается не оставлять без внимания даже мелочи и на встречах в регионах затрагивает местные конкретные проблемы, обещая их решение. Количество плакатов и билбордов с ее изображением начисто "забивает" конкурентов. И это уже благодаря поддерживающей ее правящей ГМ и председателю партии Бидзине Иванишвили. Впрочем, наблюдатели выражают некоторые сомнения в том, что поддержка олигарха будет столь же безоговорочной до самого финиша избирательной кампании. Дело не в том, что он мог бы разочароваться в фигуре Зурабишвили, а в проблемах, которые возникли в связи с делом телеканала "Иберия" и финансирующей его табачной компании "Омега".

Уличенные Министерством финансов в недоплате налогов руководители "Омеги" ответили сбросом аудиозаписей телефонных разговоров бывших чиновников, из которых можно предположить, что госструктуры оказывали некое финансовое давление на компанию. Сегодня владельцы "Омеги" говорят о том, что стали жертвой фактического рэкета, обвиняют в этом лично Иванишвили, которому "предстоит дать ответ в лондонском суде".

В экспертных кругах убеждены, что если выборы не выиграет Саломэ Зурабишвили, то только потому, что их итоги не очень-то и волновали Бидзину Иванишвили изначально. В пространном телеинтервью, данном "Общественному вещателю" после возвращения в политику, Иванишвили, отвечая на вопрос о президентских выборах, сказал, что не видит ничего трагического, если их выиграет оппозиционный кандидат: все кабинеты по всей Грузии заняты членами ГМ, и если кресло президента с усеченными полномочиями достанется оппозиции, то это ничего не изменит. Но вместе с этим известно, что его категорически не устроит успех радикального ЕНД. В таком свете в определенной степени могут повыситься шансы на успех кого-то другого. И при победе, допустим, третьего по рейтингу участника выборов Давида Бакрадзе Иванишвили избежит обвинений в нечестности выборов, неизбежных при победе Зурабишвили.

Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
8 окт. 18

Источник - ng.ru
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