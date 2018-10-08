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Талибы голосуют за бойкот. Радикальные исламисты отвергли парламентские выборы в Афганистане, - "Къ"
08:13 09.10.2018

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) призвало к бойкоту парламентских выборов в Афганистане, намеченных на 20 октября, и отвергло предложение начать мирный диалог до полного вывода контингента США. Заявление талибов прозвучало на фоне продолжающегося обострения ситуации в стране и попыток внешних игроков начать процесс национального примирения. Визит в Кабул нового спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада, который встречался с руководством республики, состоялся вскоре после того, как Москва вновь обвинила Вашингтон в неконструктивном подходе к афганскому вопросу.

Менее чем за две недели до очередных парламентских выборов в Афганистане, которые станут прелюдией к президентским выборам апреля будущего года, свое отношение к большому избирательному сезону 2018/19 года выразило радикальное движение "Талибан". "Людей хотят сознательно ввести в заблуждение, внушая им, что они якобы участвуют в свободном волеизъявлении. Однако истинный зловещий замысел состоит в том, чтобы свести до минимума сопротивление иностранной оккупации",- заявил представитель талибов Забихулла Муджахид. Требования руководства движения "Талибан" он сформулировал так: "Реальное урегулирование продолжающегося кризиса в Афганистане будет достигнуто после полного вывода из страны всех иностранных оккупационных сил и восстановления подлинного исламского суверенитета".

Заявление талибов, призвавших не идти на выборы, окончательно завершить эпоху 17-летнего военного присутствия контингента США и НАТО и фактически восстановить исламский режим, свергнутый в ходе американской военной операции осенью 2001 года, прозвучало на фоне стремительного ухудшения ситуации в области безопасности и значительных потерь среди афганских силовиков.
Говоря о ситуации в Афганистане, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на прошлой неделе предупредила: "Движение талибов наращивает боевую активность практически во всех районах страны". "В сентябре этого года национальные силы потеряли 513 человек убитыми, 718 - были ранены и 43 человека попали в плен",- отметила госпожа Захарова. По ее словам, все попытки Москвы наладить взаимодействие с Вашингтоном по афганскому вопросу остаются безрезультатными, поскольку "по неизвестным причинам диалог блокируется". Действия США в Афганистане "ведут, к сожалению, не к улучшению, а к ухудшению ситуации", резюмировала представитель МИД РФ.

Эксперт РСМД и Института Ближнего Востока Георгий Асатрян - о том, чего добились США в Афганистане
Эксперт РСМД и Института Ближнего Востока Георгий Асатрян - о том, чего добились США в Афганистане
После того как планировавшиеся прямые переговоры между афганскими властями и "Талибаном" (они должны были пройти месяц назад в Москве) в последний момент были отложены на неопределенный срок, администрация США резко активизировала дипломатические усилия на афганском направлении. Их возглавил Залмай Халилзад, назначенный в сентябре спецпредставителем США по Афганистану. Этнический афганец, господин Халилзад уже работал на этом же посту при президенте Джордже Буше-младшем. После свержения режима талибов он сыграл ключевую роль в приходе к власти президента Хамида Карзая и формировании нынешнего режима в Кабуле. А с 2003 по 2005 год Залмай Халилзад возглавлял посольство США в Афганистане.

Весьма символично, что призыв руководства движения "Талибан" бойкотировать предстоящие выборы совпал с визитом в регион 67-летнего Залмая Халилзада, вновь оказавшегося востребованным. Главной задачей возглавляемой им американской делегации, которая после Афганистана посетит Пакистан, ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию, станет вовлечение талибов в переговорный процесс. "Мир - это священный процесс, в котором правительство и народ США едины с правительством и народом Афганистана",- заявил в Кабуле Залмай Халилзад.

Американская сторона дает понять: несмотря на жесткую риторику талибов, у нее сохраняется достаточно рычагов для того, чтобы вовлечь их в переговорный процесс, в том числе с участием ведущих региональных держав.

Как Россия и США активизируют альтернативные усилия по афганскому урегулированию
Как Россия и США активизируют альтернативные усилия по афганскому урегулированию
"Переговорный процесс еще не достиг той точки, когда талибы могли бы делать заявления иного плана",- пояснил "Ъ" эксперт Российского совета по международным делам и Института Ближнего Востока Георгий Асатрян. По его мнению, не следует напрямую связывать нынешнюю жесткую риторику руководства талибов с будущими переговорами. "Талибы пытаются максимально активизироваться в публичном пространстве, чтобы завоевать себе политические позиции, в том числе и для переговорного процесса",- соглашается казахстанский эксперт, директор Центральноазиатского института стратегических исследований в Алматы Анна Гусарова. По ее словам, и среди самих кандидатов, которые 20 октября будут бороться за депутатские мандаты в парламенте, есть сторонники разных моделей урегулирования. "Одни считают, что с талибами говорить нужно и без этого мирный процесс ни к чему не приведет, другие придерживаются жесткой линии, считая талибов террористической организацией, с которой никакие переговоры невозможны",- пояснила "Ъ" Анна Гусарова.

Сергей Строкань, Кирилл Кривошеев
"Коммерсантъ" от 08.10.2018,

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539061980
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