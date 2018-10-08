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Победный октябрь. Чего добились США в Афганистане, - Г.Асатрян
08:17 09.10.2018

Эксперт РСМД и Института Ближнего Востока Георгий Асатрян - о том, чего добились США в Афганистане

17 лет назад началась контртеррористическая операция США в Афганистане, известная под названием "Несокрушимая свобода". Ее целью был разгром движения "Талибан" и организации "Аль-Каида" (запрещены в РФ.- "Ъ"). 7 октября 2001 года около 150 оперативников ЦРУ и бойцы сил специальных операций ВС США высадились на севере Афганистана. Параллельно по позициям "Талибана" были нанесены авиаудары. Спустя несколько недель все было кончено. Казалось, что от талибов и "Аль-Каиды" не осталось и следа. Они просто исчезли, а точнее говоря, скрылись от американских глаз - кто-то в Пакистане, кто-то в афганской глубинке, остальные - в пещерах и подземных тоннелях, которых за годы нескончаемых войн было понастроено в избытке.

Американская операция была проведена в ответ на организованный 11 сентября 2001 года "Аль-Каидой" крупнейший в истории человечества теракт, в результате которой погибло более 3 тыс. мирных жителей. В этих событиях, как писал когда-то ветеран отечественной дипломатии Евгений Примаков, международный терроризм проявил себя в качестве независимого актора мировой политики. Лидеры террористов, Осама бен Ладен и Айман аз-Завахири, выступили "с прославлением героев" операции "Манхэттен". Они имели в виду 19 человек: 15 саудовцев, двух уроженцев ОАЭ, одного египтянина и одного ливанца.

Эхо теракта 11 сентября
Утром 11 сентября 2001 года 19 боевиков-смертников из террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий - в здание Пентагона недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвертого судна попытались перехватить управление - он упал в поле в штате Пенсильвания

Фото: Chao Soi Cheong / AP





Правившее на тот момент в Афганистане движение "Талибан" обвинили в укрывательстве террористов и в ультимативной форме потребовали их выдать. Талибы предсказуемо отвергли это требование, сославшись на пуштунвали - многовековой неписанный кодекс пуштунов, а точнее один из его пунктов (мелмастия), который гласит: гость - святое.

Напомним, "Аль-Каида" стала к концу 1990-х годов "гостем" талибов, а бен Ладен успел даже породниться с основателем "Талибана" муллой Омаром. Позже талибы пожалеют об этом решении, о чем объявят публично.

Георгий Асатрян - о необходимости переговоров с талибами
Но вернемся к событиям 17-летней давности, когда авиация США нанесла удар по талибам. Параллельно "Северный альянс", состоящий из нацменьшинств, начал свой победный марш на юго-восток. В операции участвовали американские спецподразделения - элита элит вооруженных сил и ЦРУ. Они занимались обеспечением северян развединформацией и наведением авиации на наземные цели. Координатором реализации американской стратегии был глава отдела ЦРУ по борьбе с терроризмом Кофер Блэк (видимо, это псевдоним). Поначалу, США хотели оставить в стране "легкий след", не втягиваться во внутриполитические процессы.

В итоге американцам удалось за считанные недели взять под контроль столицу Афганистана и вытеснить боевиков из городов. По большому счету, радикалы и сами не вступали в бой с превосходящим противником. Режим талибов, ставший инкубатором терроризма, пал. Боевики рассеялись по южным и восточным районам Афганистана, постоянно пересекая границу с Пакистаном.

Подводя итог первых недель кампании, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Майерс сказал: "Система талибов уничтожена, они лишились возможности использовать войска". Это был конец первой стадии войны. В декабре 2001 года начнется Боннская конференция, которая определит общие контуры нового афганского государства и назначит Хамида Карзая временным лидером Афганистана.

Хроника военной операции США в Афганистане
После терактов 11 сентября 2001 года президент США Джордж Буш выдвинул афганским талибам ультиматум: они должны были выдать американскому правосудию Усаму бен Ладена и все руководство "Аль-Каиды" (террористическая организация запрещена в РФ). 21 сентября талибы ответили отказом, заявив, что США не предоставили достаточно веских доказательств причастности этой организации к атакам в Нью-Йорке и Вашингтоне





Спустя какое-то время стало ясно, что США проиграли войну. Этого, в общем-то, они сегодня и сами не скрывают. Но операция, проведенная в октябре 2001 года, была победоносна и уникальна - такой она и вошла в историю борьбы с терроризмом.

Позже война превратилась для вашингтонских стратегов в настоящий кошмар. Американцы запустили процесс "строительства государства", понимая под ним создание современных госструктур и строительство зданий - Верховного суда, парламента, министерств. Начался процесс внедрения западных образцов в афганские реалии. В ответ резко активизировалось талибы, ставшие потихоньку прибирать к рукам афганские провинции. Что было потом - хорошо известно.

"Коммерсантъ" от 08.10.2018,

Источник - kommersant.ru
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