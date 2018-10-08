 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хорошо укрепите кошару. Как не стать жертвой скотокрадов, - советы от ГУВД Чуйской области
08:28 09.10.2018

Как не стать жертвой скотокрадов? Ответ от ГУВД Чуйской области

Самыми пиковыми моментами в плане краж скота является летнее время, когда скот выгоняют на пастбища. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Необходимо, чтобы жители района понимали, что в шкале их собственных интересов одно из первых мест должно занимать сохранение личного имущества, в частности, скота. Кража и сбыт похищенного скота осуществляются в течение считанных часов, затем искать улики затруднительно.

"Уважаемые граждане! Если вы ведете свое подсобное хозяйство, держите домашний скот, организован выпас скота и вовремя встречаете после пастбища, оборудовали кошару по последнему слову техники против кражи скота, то ваше спокойствие и сохранность скота гарантирована. Но в современном мире все предусмотреть невозможно. И чтобы не стать жертвой преступления, вы и ваши родные, близкие, соседи должны знать, как сохранить поголовье скота на выпасе, вечером на загоне и ночью в кошаре", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники милиции рекомендуют:

- хорошо укрепите кошару, загон для скота, чтоб оградить доступ похитителей к скоту;

- установите надежный замок;

- не оставляйте на длительное время скот на попечение несовершеннолетних, либо без присмотра;

- в случае отсутствия договоритесь с соседями, чтобы места стоянки и выпаса домашнего скота находились под постоянным наблюдением;

- для оперативного реагирования сотрудников милиции на сообщения о хищениях скота оснастите пастухов скота средствами связи;

- если подъехала незнакомая автомашина, незнакомые люди на лошадях, узнайте кто они, с какой целью приехали, кому приехали. Постарайтесь запомнить внешность человека, данные, марку, цвет, номер автомашины;

- немедленно сообщите о появлении незнакомых людей участковому уполномоченному милиции по вашему месту жительству.

Если беда все же случилась:

- незамедлительно сообщите о происшествии сотрудникам милиции, участковому уполномоченному милиции;

- необходимо сохранить следы преступления, следы взлома кошары, след обуви преступника, орудие преступления, следы протектора шин, следы скота;

- до приезда сотрудников милиции ничего не трогайте на месте происшествия;

- активно сотрудничайте с сотрудниками милиции. Укажите на лиц, которые в той или иной форме могут быть причастны к краже скота.

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение краж скота проводятся сотрудниками милиции регулярно.

Источник - svodka.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539062880
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