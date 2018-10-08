Врага нельзя слушать. Система определения "свой-чужой", - Исраэль Шамир

09:09 09.10.2018

Врага нельзя слушать

система определения "свой-чужой" должна работать в любом споре, как безусловный рефлекс



Попробуйте сказать американцу, что не складывается официальная версия 9/11. Мол, если в самолетах дело – почему упал третий небоскреб; если все полыхало – как остались целыми паспорта террористов; как могли позвонить с борта самолета, если такой техники в те годы не было; куда делись крылья самолета, врезавшегося в Пентагон… Предупреждаю – вас пошлют на три буквы, а то и подальше. Если это чат – вас исключат и забанят под возгласы общего возмущения. Американцу конспирологию не впаришь.



Есть отдельные группы, где водятся truthers – "правдолюбы", те, что выдумывают свои версии 9/11. Мол, это рванула атомная бомба, нано-заряд, а сделал это ЦРУ или Мосад, или неоконы, или еще кто, хоть рептилоиды. Но в общий разговор они не допускаются, пасутся на своих лужайках. А если вырвется правдолюб и попробует выразить свои замечания – его прогонят мокрыми тряпками. Или просто скажут – "теория заговора!"



Не так обстоит дело в России. Она не только родина слоников, но и единственная страна, где у народа нет естественного отталкивания от вражеских теорий заговора. Бурлит на медленном огне история с псевдо-отравлением в Солсбери. А народ на полном серьезе задумывается о сливах, которые забрасывают дважды в неделю вражеские агенты в русские социальные сети. Да как может быть, что эти двое ребят пошли смотреть на собор? Они же быдло, нет у них хороших генов, они же и по-английски не говорят! Да у них на карточках по выдаче паспортов есть отметки "ГРУ"! И люди обсуждают этот вздор.



Не ждите от меня, что я начну опровергать выдумки английской разведки. Не раньше, чем Томас Фридман развеет в "Нью-Йорк Таймс" сомнения правдолюбов о 9/11. То есть после дождичка в четверг.



Пелевин как-то отчеканил максиму, которую нужно отлить в граните. Дискурсмонгера не надо слушать – как увидишь, стреляй!



Ну, у него покудрявее: "Враждебного дискурсмонгера, как ракету с разделяющимися боеголовками, целесообразней всего уничтожать на стадии запуска, вместо того, чтобы выяснять огненную суть его силлогизмов и прикладывать их к своей жизни и судьбе". Но смысл тот же.



Вот с пониманием этой максимы у русских большая проблема – народ прислушивается и пытается понять и осмыслить. И, конечно, дискурсмонгеры его запутают. А понимать не надо. Надо точно помнить, что это – враг. Намерения у него вражеские. Его нужно – если нет возможности застрелить – изолировать, вывести из обсуждения.



Самолет Ил-20 погиб, потому что не работала система определения "свой-чужой", "friend-foe". Но та же судьба предстоит и России, если эта система не заработает. Она должна работать в ФБ, она должна работать в любом споре, как безусловный рефлекс.



Заговорил с вами человек о нестыковках версий отравления в Солсбери – значит, это враг. Пусть пойдет и поговорит о нестыковках рассказа о Холокосте в Израиле, или 9/11 в США. Потом, когда он вернется, поговорим о Солсбери.



Нам про Солсбери нужно знать одно – это была провокация британской разведки, которая спрятала русскую гражданку Скрипаль и не дает даже ее бабушке с ней встретиться. А нестыковки есть в любом рассказе. Земля круглая? Есть нестыковки. Американцы летали на Луну? Есть нестыковки. Это свойство рассказа, и на все нестыковки никто не может ответить, да и не надо.



Почему русские соглашаются слушать и даже принимают близко к сердцу эту тему? Тому есть два объяснения, историческое и практическое.



Историческое – это мрачное последствие слома дискурса, которое дважды пережили русские. Первый раз – в 1956 году, когда Хрущев бездумно перечеркнул память прошлого. Второй раз – в 1988, когда Горбачев и его пособник Яковлев обрушил весь прошлый советский нарратив. То есть два раза на своей памяти русские люди столкнулись с необычной ситуацией – им сказали, что враги были правы. Такое трудно пережить. Немцы и японцы оказались в таком же положении в результате поражения в войне. Нет никакой уверенности, что эти два великих народа сумеют оправиться от перенесенного удара. Русские пережили эти два слома даже без поражения, на ногах. В результате русские заболели идеологическим СПИДом – у народа ослаб иммунитет, позволяющий сразу отторгать вражеский дискурс, не вникая в детали.



А практическое объяснение – отсутствие нормального жесткого ответа на вызов. Как вы думаете, кто-либо из американских правдолюбов занимает место на кафедре института или в редакции газеты? Нет ни одного. А ревизионисты Холокоста? Они просто в тюрьмах. А их близкие и родные? Тоже нигде.



Что же происходит в России? Все еще действует сайт "Инсайдер", открыто сотрудничающий с британской разведкой. Все еще на свободе Роман Доброхотов, хотя в любой стране человек, который выдает своих разведчиков, звенит кандалами. Все еще работает в ВШЭ его отец. Отец за сына не отвечает, скажете вы. Это когда-то было. Не в таком мире живем. В США и Европе нет ни одного профессора серьезного университета с такими семейными связями. Его вышибут раньше, чем остынет последний номер газеты. Наших близких в Европе и Америке уже давно выперли с работы за родственные связи с симпатизантами России. Сажать, конечно, не надо – Россия страна демократическая. Но попереть с работы необходимо.



Давайте учиться у Америки. Там, как говорил мой друг Ноам Чомски, если профессор выразит сомнение в рассказе 9/11, в следующий раз ты его встретишь, когда он водит такси в Нью-Джерси.



Несерьезный подход к вражеским дискурсмонгерам, особенно ясно проявившийся в истории Солсбери, меня – и не только меня – пугает больше всего. Мы помним, как в 1987 году тихой сапой агенты западных разведок брали на себя управление русским дискурсом. А кто возмущался – его обличали, как консерватора. Многие верили в советскую власть до конца, а другие заранее почувствовали, что ее сливают. И тогда наперегонки бросились ее сливать.



Есть люди идейные, но их не так много. Прочие стремятся угадать, куда склоняется сердце начальства. И по разгулу вражеских дискурсмонгеров, и по кроткому молчанию начальства они уже готовятся к грядущему сливу.



Исраэль Шамир

6 окт. 18