 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.10.2018
11:06  Душанбе и Ташкент начали разминирование таджикско-узбекской границы
11:03  Туркменских студентов не пускают на учебу в Таджикистан
10:05  Ботир Асадов стал новым послом Узбекистана в России
10:01  Роковая ночь. Ашхабад-1948: реквием, - Николай Головкин
09:57  Засекреченный голодомор. Более 80 лет США скрывают правду о трагедии собственного народа, - В.Панов
09:30  Бунт на корабле. Даже саудиты "послали" Трампа, - А.Нарышкин
09:25  Кишиневский саммит: ГУАМ накануне распада, - А.Медведев
09:22  Как работает вражеская пропаганда, - А.Халдей
09:15  Конфронтация одновременно с Россией и Китаем. Справятся ли США? - Пол Стейган
09:09  Врага нельзя слушать. Система определения "свой-чужой", - Исраэль Шамир
08:28  Хорошо укрепите кошару. Как не стать жертвой скотокрадов, - советы от ГУВД Чуйской области
08:17  Победный октябрь. Чего добились США в Афганистане, - Г.Асатрян
08:13  Талибы голосуют за бойкот. Радикальные исламисты отвергли парламентские выборы в Афганистане, - "Къ"
08:06  Новым президентом Грузии наверняка станет экс-МИД - Вашадзе либо Зурабишвили
08:04  Грядет ли газогидратная революция. Мир стоит на пороге нового передела рынка органического топлива, - Г.Шехтман
07:56  Дедолларизация не удалась: казахстанцы массово скупают доллары
07:51  Желание перемен и атмосфера безнадежности. До встречи в СССР, - С.Кургинян
00:37  Бой Макгрегора и Нурмагомедова - зеркало отношений Запада и России
00:25  Афганистан: талибы активизировались, - О.Рахими
00:15  США не покинут японский "непотопляемый авианосец"
00:08  "Хиппи". Новый роман Пауло Коэльо - секс, пытки и Катманду
00:03  Новое послание Назарбаева: что в нем нового? - М.Шибутов
Понедельник, 08.10.2018
22:35  На взятке взяли 1-го зама начальника ДВД на транспорте КазМВД Бекенова
21:35  Ушел в 48 хороший российский писатель Олег Павлов. Живший в Казахстане и Узбекистане
21:07  Казахи продали "КазТрансГаз-Тбилиси" компании с Маршалловых Островов
20:55  В здании посольства СаудАравии в Турции пропал без вести оппозиционный журналист Хашогги
20:46  Славные дебилы. РосФутболисты Мамаев и Кокорин отбуцкали чиновника корейца из расистских побуждений
20:03  Довыеживался. Сын бывшего министра энергетики Таджикистана Гул-младший осужден на 5 лет за хулиганку
19:56  Швейцарско-подданные экс-мэр Алматы Храпунов с женой получили от Алматинского суда еще 31 г. л/с на двоих
19:52  Генпрокуратура Киргизии возобновила уголовное дело на бывшего вице-премьер-министра Сарпашева
19:39  КиберВойна. Россия атакует! - Independent
19:30  Особенности сражения за газовый рынок Европы, - Б.Николаев
19:22  США не уйдут с Ближнего Востока. Пентагон обнародовал планы по участию в сирийском конфликте, - "НГ"
15:43  Кремлевские боты сеют на Западе страх перед генетически модифицированными зерновыми и вакцинами, - Times
13:07  Эволюция клинча. Как американские санкции отразились на экономике и внешней политике Китая, - А.Кириллов
13:03  Иран осмелев с российскими С-300, грозит утопить Нетаньяху, - З.Караев
12:55  У Хабиба Нурмагомедова прикольная подружка - Кайли "мини-Хабиб" (видео)
10:40  Икбаль Дюрре: Шииты Ирака переживают внутренний раскол
10:37  Алексей Егоров - Художник калмык-монгол, ставший русским Рафаэлем
10:17  От Аргентины до Кореи: министр халявного туризма (соцразвития) Киргизии и ее замы за год побывали в 26 загранкомандировках
09:59  О разведчиках и шпионах. Дело о Скрипале открыло новую эпоху в международных отношениях, - Э.Лимонов
09:53  Экс-глава Сената Узбекистана И.Собиров стал скромным главой Чиланзарского райсуда
09:44  Немного недодушенный Макгрегор просит о бое-реванше с Хабибом Нурмагомедовым
09:09  Минфин Киргизии Касымалиев предложил больше не брать кредиты у Эксимбанка Китая. Себе дороже
08:57  Скончался от рака министр культуры Кыргызстана Султан Жумагулов
08:54  "Но примешь ты смерть от кота своего…". Почему русская экспансия в Сибирь, начавшаяся с потерь и даже трагикомедий, увенчалась успехом (история)
08:51  "Правительство не работает, Бахытжан". Елбасы уговаривает Казпремьера начать трудиться и угрожает заменить на японца
07:42  Главу Интерпола Хунвэя тихо "закрыли" в КНР. Не оправдал доверия партии...
07:34  Россия не выдала Казахстану, а дала убежище, беглому банкиру Ертаеву
07:28  Нью-Йорк. Из черного автомобиля расстреляли черного рэпера Hollywood Play
00:22  Куда делась культура душанбинцев? - А.Юлдашев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Врага нельзя слушать. Система определения "свой-чужой", - Исраэль Шамир
09:09 09.10.2018

Врага нельзя слушать
система определения "свой-чужой" должна работать в любом споре, как безусловный рефлекс

Попробуйте сказать американцу, что не складывается официальная версия 9/11. Мол, если в самолетах дело – почему упал третий небоскреб; если все полыхало – как остались целыми паспорта террористов; как могли позвонить с борта самолета, если такой техники в те годы не было; куда делись крылья самолета, врезавшегося в Пентагон… Предупреждаю – вас пошлют на три буквы, а то и подальше. Если это чат – вас исключат и забанят под возгласы общего возмущения. Американцу конспирологию не впаришь.

Есть отдельные группы, где водятся truthers – "правдолюбы", те, что выдумывают свои версии 9/11. Мол, это рванула атомная бомба, нано-заряд, а сделал это ЦРУ или Мосад, или неоконы, или еще кто, хоть рептилоиды. Но в общий разговор они не допускаются, пасутся на своих лужайках. А если вырвется правдолюб и попробует выразить свои замечания – его прогонят мокрыми тряпками. Или просто скажут – "теория заговора!"

Не так обстоит дело в России. Она не только родина слоников, но и единственная страна, где у народа нет естественного отталкивания от вражеских теорий заговора. Бурлит на медленном огне история с псевдо-отравлением в Солсбери. А народ на полном серьезе задумывается о сливах, которые забрасывают дважды в неделю вражеские агенты в русские социальные сети. Да как может быть, что эти двое ребят пошли смотреть на собор? Они же быдло, нет у них хороших генов, они же и по-английски не говорят! Да у них на карточках по выдаче паспортов есть отметки "ГРУ"! И люди обсуждают этот вздор.

Не ждите от меня, что я начну опровергать выдумки английской разведки. Не раньше, чем Томас Фридман развеет в "Нью-Йорк Таймс" сомнения правдолюбов о 9/11. То есть после дождичка в четверг.

Пелевин как-то отчеканил максиму, которую нужно отлить в граните. Дискурсмонгера не надо слушать – как увидишь, стреляй!

Ну, у него покудрявее: "Враждебного дискурсмонгера, как ракету с разделяющимися боеголовками, целесообразней всего уничтожать на стадии запуска, вместо того, чтобы выяснять огненную суть его силлогизмов и прикладывать их к своей жизни и судьбе". Но смысл тот же.

Вот с пониманием этой максимы у русских большая проблема – народ прислушивается и пытается понять и осмыслить. И, конечно, дискурсмонгеры его запутают. А понимать не надо. Надо точно помнить, что это – враг. Намерения у него вражеские. Его нужно – если нет возможности застрелить – изолировать, вывести из обсуждения.

Самолет Ил-20 погиб, потому что не работала система определения "свой-чужой", "friend-foe". Но та же судьба предстоит и России, если эта система не заработает. Она должна работать в ФБ, она должна работать в любом споре, как безусловный рефлекс.

Заговорил с вами человек о нестыковках версий отравления в Солсбери – значит, это враг. Пусть пойдет и поговорит о нестыковках рассказа о Холокосте в Израиле, или 9/11 в США. Потом, когда он вернется, поговорим о Солсбери.

Нам про Солсбери нужно знать одно – это была провокация британской разведки, которая спрятала русскую гражданку Скрипаль и не дает даже ее бабушке с ней встретиться. А нестыковки есть в любом рассказе. Земля круглая? Есть нестыковки. Американцы летали на Луну? Есть нестыковки. Это свойство рассказа, и на все нестыковки никто не может ответить, да и не надо.

Почему русские соглашаются слушать и даже принимают близко к сердцу эту тему? Тому есть два объяснения, историческое и практическое.

Историческое – это мрачное последствие слома дискурса, которое дважды пережили русские. Первый раз – в 1956 году, когда Хрущев бездумно перечеркнул память прошлого. Второй раз – в 1988, когда Горбачев и его пособник Яковлев обрушил весь прошлый советский нарратив. То есть два раза на своей памяти русские люди столкнулись с необычной ситуацией – им сказали, что враги были правы. Такое трудно пережить. Немцы и японцы оказались в таком же положении в результате поражения в войне. Нет никакой уверенности, что эти два великих народа сумеют оправиться от перенесенного удара. Русские пережили эти два слома даже без поражения, на ногах. В результате русские заболели идеологическим СПИДом – у народа ослаб иммунитет, позволяющий сразу отторгать вражеский дискурс, не вникая в детали.

А практическое объяснение – отсутствие нормального жесткого ответа на вызов. Как вы думаете, кто-либо из американских правдолюбов занимает место на кафедре института или в редакции газеты? Нет ни одного. А ревизионисты Холокоста? Они просто в тюрьмах. А их близкие и родные? Тоже нигде.

Что же происходит в России? Все еще действует сайт "Инсайдер", открыто сотрудничающий с британской разведкой. Все еще на свободе Роман Доброхотов, хотя в любой стране человек, который выдает своих разведчиков, звенит кандалами. Все еще работает в ВШЭ его отец. Отец за сына не отвечает, скажете вы. Это когда-то было. Не в таком мире живем. В США и Европе нет ни одного профессора серьезного университета с такими семейными связями. Его вышибут раньше, чем остынет последний номер газеты. Наших близких в Европе и Америке уже давно выперли с работы за родственные связи с симпатизантами России. Сажать, конечно, не надо – Россия страна демократическая. Но попереть с работы необходимо.

Давайте учиться у Америки. Там, как говорил мой друг Ноам Чомски, если профессор выразит сомнение в рассказе 9/11, в следующий раз ты его встретишь, когда он водит такси в Нью-Джерси.

Несерьезный подход к вражеским дискурсмонгерам, особенно ясно проявившийся в истории Солсбери, меня – и не только меня – пугает больше всего. Мы помним, как в 1987 году тихой сапой агенты западных разведок брали на себя управление русским дискурсом. А кто возмущался – его обличали, как консерватора. Многие верили в советскую власть до конца, а другие заранее почувствовали, что ее сливают. И тогда наперегонки бросились ее сливать.

Есть люди идейные, но их не так много. Прочие стремятся угадать, куда склоняется сердце начальства. И по разгулу вражеских дискурсмонгеров, и по кроткому молчанию начальства они уже готовятся к грядущему сливу.

Исраэль Шамир
6 окт. 18

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539065340
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2018 года №758
- К.Токаев: Эффективное выполнение задач, поставленных Главой государства в Послании, зависит от качества законов
- Н.Нигматулин встретился со спикером Великого Национального Собрания Турции Бинали Йылдырымом
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев: Поддержка казахстанских предприятий в закупках квазигоссектора должна быть не только правом, но и обязанностью Правительства(выступление на пленарном заседании)
- Вице-премьер А. Жумагалиев встретился с Генсеком ООН А. Гутерришем по вопросам развития цифровизации
- Великобритания и Казахстан укрепляют торговые и инвестиционные связи и открывают новые возможности для сотрудничества
- Постановление ЦИК РК от 8 октября 2018 года №18/211
- Важный акцент. Все для людей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  