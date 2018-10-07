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Конфронтация одновременно с Россией и Китаем. Справятся ли США? - Пол Стейган
09:15 09.10.2018

США ведут подготовку к глобальному конфликту с Россией и Китаем, констатирует норвежский аналитик Пол Стейган. Желания у американцев хоть отбавляй, а как обстоят дела с возможностями? В действительности не особенно хорошо. Последний отчет об обстановке в США подтверждает картину заката сверхдержавы, считает автор. Главное - не доводить до ядерного конфликта.

С распадом СССР США вот уже почти 30 лет числятся единственной в мире сверхдержавой. На поддержание своих вооруженных сил США тратят столько же средств, сколько следующие десять стран вместе взятых. Свыше 800 американских военных баз разбросаны по всему миру. Но правда ли США столь сильны, как хотят показать американские лидеры? Новый отчет заставляет в этом усомниться.

Конфронтация одновременно с Россией и Китаем

Как известно, Вашингтон ведет все более агрессивную санкционную политику по отношению как к России, так и к Китаю. США развернули свои базы неподалеку от пригородов Санкт-Петербурга и превратили Норвегию в плацдарм для возможного нападения на Россию. Одновременно назревает американо-китайская конфронтация в Южно-Китайском море. Что бы Дональд Трамп ни обещал в ходе предвыборной кампании, США удалось сплотить своих соперников - Россию, Китай и Иран. В геополитике такое считается непростительной ошибкой. Действительно ли США сильны настолько, что смогут бросить вызов двум ядерным державам одновременно? Ядерного оружия у США, что и говорить, хватает. Но хватит ли у них сил справиться с двумя масштабными конфликтами одновременно?

По мнению американского центра "Фонд Наследие" (The Heritage Foundation), это крайне маловероятно. "Наследие" - стратегический аналитический центр консервативной направленности, считающийся одним из самых влиятельных в стране.

В отчете "Рейтинг военной мощи США на 2019 год" рассматриваются все рода войск американской военной машины и делается неутешительный для Пентагона вывод.

Оценка: от "еле достаточно" до "слабо"

По мнению "Наследия", вооруженные силы США составляют лишь две трети от необходимого уровня. Их экипировка и вооружение признаны устаревшими, а уровень мобилизации - "проблематичным".

В своих оценках американской военной мощи "Наследие" прибегает к пятибалльной шкале оценки: "очень слабо", "слабо", "удовлетворительно", "сильно" и "очень сильно". Общий балл вооруженных сил США колеблется от "удовлетворительно" до "слабо".

Ранее наследие оценивало сухопутные войска как "слабые", однако повысило балл до проходного благодаря возросшей мобилизации. У флота дела еще хуже. У командования едва хватает ресурсов поддерживать оперативную готовность флота, а возможности для развертывания в случае войны сильно ограничены. По данным "Наследия", 54% американских кораблей старше 20 лет. У ВВС США тоже наблюдаются значительные трудности. Уровень мобилизации крайне низок, пилотов не хватает, а у имеющихся мало часов налета. С серьезным кризисом ВВС не справятся, утверждается в отчете.

Оценку "слабо" получили даже морпехи, всякий раз оказывающиеся на передовой в военных авантюрах США. Этот род войск отличается высоким износом и низкой способностью к мобилизации.

Ядерные силы, напротив того, заслужили оценку "сильно", несмотря на постепенное устаревание и неполное соответствие требованиям времени к модернизации и обслуживанию.

Таким образом, совокупный балл "Наследия" - "удовлетворительно". Профессиональные оценки, которые легли в основу отчета, кажутся заслуживающими доверия, но пока неясно, каким образом этот отчет и ему подобные скажутся на политической борьбе. Отчет может быть использован силами, ратующими за тотальную модернизацию и масштабное обновление военной мощи США.

Отчет подтверждает картину заката сверхдержавы. Сил на то, чтобы справиться с Россией и Китаем одновременно, у США нет. Систему подточили бесконечные войны США, и перед вооруженными силами страны стоит ряд вызовов. Из других докладов нам известно, что Россия и Китай разрабатывают тактическое и стратегическое оружие, превосходящее американские аналоги, - и, возможно, уже в этом преуспели. До недавнего времени у США имелось неоспоримое превосходство в воздухе. Этого преимущества больше не существует, свидетельствует Международный институт стратегических исследований в докладе "Военный баланс 2018". Известно и то, что США уже не справляются с набором военнослужащих для собственных войн и вынуждены все чаще полагаться на силы наемников и посредников.

Мы и раньше обращали внимание, что США не в состоянии поддерживать свою гегемонию в экономике и промышленности. Теперь настал черед вооруженных сил.

Самое же страшное заключается в том, что эти слабости облегчают применение в масштабном конфликте ядерного оружия. К нему Вашингтон может прибегнуть, если другие рода войск окажутся бессильны.

Steigan (Норвегия): Справятся ли США с Россией и Китаем одновременно?
09.10.2018134055Tweet
Пол Стейган (Pål Steigan)

Оригинал публикации: Kan USAs militære styrker konfrontere Russland og Kina samtidig?Опубликовано 07/10/2018

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539065700
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