 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как работает вражеская пропаганда, - А.Халдей
09:22 09.10.2018

в идеале самый правдивый материал в либеральных СМИ – площадная брань
Александр Халдей

За каждым шагом российской власти, как шакалы и гиены из засады, внимательно следят десятки и сотни прямых агентов вражеской пропаганды - телеграм-каналы, интернет-сайты, газеты, теле- и радиокомпании. Каждое событие, каждый информационный повод немедленно трактуется как повод для информационной агрессии против России таким образом, что линия выводов продолжается к утверждениям о необходимости скорейшего свержения действующей власти и демонтажа существующей государственности.

Главное требование – исключительно избирательный подбор информации и крайне негативная траковка всего подаваемого материала. Никакой позитив недопустим и никакая объективная взвешенность не разрешена. Должна провоцироваться ненависть, вводиться в привычку только критическая и ироническая коннотация происходящего. Все, выходящее за рамки такой трактовки должно исключаться из информационного потока, а если что-то и прорвется, то привычка читателя получать и доверять исключительно критическо-ироничным материалам сама отсечет позитив от его восприятия. Чем больше иронии и чем она грубее, тем правдивее должен выглядеть материал.

В идеале самый правдивый материал в либеральных СМИ – площадная брань. Самое главное, что когда народ доводится до эмоциональной взвинченности потоками такой информации, он в самом деле считает, что бранные материалы – самые честные и точные. То есть ненависть народа к власти разгоняет и раздувает заказанная и организованная пропаганда.

От брани к открытому насилию – один шаг. Подает ли власть повод к такому отношению или нет, и если подает, то в какой степени истерика соответствует градусу накала ненависти (стоит ли из-за пяти отсроченных пенсионных лет ломать государство) – вопрос второстепенный. Если повод есть – прекрасно, он очевиден и его только надо раздуть как следует. Если повода нет, тогда то, что есть, должно быть подано вывернутым наизнанку полностью.

То есть если есть попытка фальсификации выборов в каком-то регионе, пенсионная реформа и коррупция, надо раздувать тему отношения народа к власти в целом как к внезаконной группе. Если выборы прошли без фальсификаций – об этом просто молчат. Когда пенсионной темы и коррупции нет, а есть, скажем, Крымский мост или новая ракета, то, ассоциативный ряд из положительного немедленно должен переводится в отрицательный: ненужные прожекты, имперские амбиции, пушки вместо масла, милитаристское безумие, вымышленные враги, коррупция, неутоленные социальные нужды.

Если есть спад в каких-то отраслях - он всячески раздувается как грядущая катастрофа. Если в других отраслях подъем – эта тема табу и вокруг нее заговор молчания. Любые колебания в финансах должны вызывать самые панические ожидания. Любые позитивные моменты не должны озвучиваться. Вырос процент по кредиту? Готовьте сухари – грядет экономическая катастрофа. То, что при этом выросли проценты по вкладам и депозитам, что очень на руку населению – ну что вы, об этом довольно рекламных объявлений самих банков. Которые читает намного меньше народу, чем материалы СМИ, которые упорно об этом промолчат.

Статистику оттока средств из 10-ти крупнейших банков опубликуют все. Без анализа, какая из них досрочная, а какая по истечению договора вклада. Статистику роста новых депозитов и остатков на счетах не опубликует никто. Нет заказа на позитив. Ведь в России существует или плохое, или не существует ничего.

По мысли западных заказчиков такой информационной политики отечественных СМИ, народ должен привыкнуть – в руках нынешней власти всегда все плохо, ныне и присно и во веки веков аминь. А что хорошо – это то, на что намекают или прямо говорят критикующие. И намекают они на то, что правильно то, что говорит и делает Запад. Там все достойно, а здесь все постыло и постыдно. В принципе, так народ подвели к идее развала Российской Империи, потом СССР, так развалили Украину, так теперь хотят развалить Россию.

Другого механизма не существует и его никто даже не старается изобретать. Что заметно – в действиях в адрес западных правительств ничего подобного не допускается категорически – будь то хоть тема откровенной поддержки террористов, хоть коррупции в США и Европе, хоть в теме беженцев-мигрантов, хоть афер и безобразий в сфере их выборов или экономики. В адрес Горбачева или Ельцина тоже либеральная критика или не допускалась, или была очень мягкой и размытой. Во всяком случае, ни слова о необходимости смены этих властителей. Все информационные пушки повернуты исключительно против России и ее нынешней власти.

Раздражение заботливо раздувается, как костер, и разносится поджигателями, как пожар, пока огонь уже сам не начнет захватывать все новые и новые пространства общественного сознания. Никакие оправдания и объяснения не должны восприниматься. Негатив группируется и формируется в большие информационные блоки. Позитив выведен из осознания и упоминания, о нем даже ничего и не знают, будучи уверенными, что его не существует. Потому верят негативу и не верят позитиву.

Экономический спад с ростом цен только упрочил такое одномерное восприятие, облегчив задачу либералам. Все, что говорит и делает власть, должно встречаться как заведомо абсурдное и злонамеренное. Майдан – вот единственный и верный выход из положения. Народ должен быть подготовлен, элита парализована и расколота. Тогда до переворота рукой подать. До распада государства - вытянуть руку плюс один шаг.

Вот на что денно и нощно работает колоссальная армия пропагандистов, являющихся по сути прямыми пособниками врага и врагами страны. Они борются не с недостатками, а с государственностью в принципе, ибо для них идеальной является такая государственность, как сейчас на Украине. Под полным внешним контролем. В войну такие распространяли листовки немцев с призывами перебить командиров и сдаваться в плен. Сейчас они - борцы за демократию и права человека.

Трогать их нельзя - вмиг станешь нерукопожатен в цивилизованном сообществе. Они добиваются растерянности и дезориентации населения. Появления "червей сомнения", как писал Высоцкий. Причем, неважно, какой строй на дворе. Была Российская империя - были черви сомнения в ее правде. Царь – кровавый тиран, строй – тюрьма народов, неволя, варварство. Долой. Пришел строй трудящихся в виде СССР. Самый передовой и справедливый. Пошли черви сомнения в его правде. Генсек – кровавый тиран, строй – тюрьма народов, неволя, варварство. Тоже долой. Сейчас либеральная Россия. Червей сомнения еще больше. Президент – кровавый тиран, строй – тюрьма народов, неволя варварство. Непременно долой. Как говорил герой анекдотов об одном симпатичном северном народе – "тенденция, однако".

Публикуют фотографию. Собачка сидит в ямке. Подпись: "Это Россия вырыла себе яму и не может из нее выбраться". Справедливости ради нужно заметить, что народ возмутился и просто заклевал в комментариях автора провокации. Но тенденция, однако.

Путин в своей администрации сменил начальника управления президента по внешней политике. Назначен Игорь Неверов. Он ранее возглавлял Второй европейский департамент МИДа. В 2009–2014 годах он был послом России в Швеции. Работал послом в США. Мгновенная реакция одного телеграм-канала: Неверов - "голубь", назначен на свой пост, чтобы сменить Лаврова. Известная либеральная газета более уклончива. Она прямо не говорит, но дает такой контекст, что все уверены – международную политику отдадут в новые руки. То есть готовьтесь, люди, Путин опять слил, символ неуступчивости России Лавров скоро будет снят, ему на смену уже готов очередной Козырев. Верили Путину? А не верьте. Тенденция, однако.

Дипломатия - наиболее закрытая сфера деятельности в государстве, тесно переплетенная с разведкой. Дипломат, как и разведчик, должен выглядеть своим в среде, в которой работает. Он должен выглядеть "голубем". "Ястребами" выглядят другие. Как будет налаживать каналы общения дипломат, о котором знают, что его лозунг - "Мы вас похороним"? Быть "ястребом" для дипломата – это верх профнепригодности. "Ястребы" – это военные и разведчики. Их держит на цепи президент. А дипломаты всегда "голуби". Так "обворкуют" – и не заметите, как утонете в их обаянии и сдадите свои позиции. Какие основания для утверждения, что Неверов идет на смену Лаврову, что понимается как замена и слив? Никаких. Они и не требуются, требуются черви сомнения и те, кто умеет их сеять.

"По плодам их узнаете их" – так Иисус в Нагорной проповеди учил распознавать лжепророков. Не нужно помнить названия их СМИ – они могут открывать и закрывать их с невероятной быстротой. Следите за тенденцией. Там, где нагнетание эмоций, истерика, стремление перевести разговор в максимально простые термины и ругань – это плоды работы лжепророков. Это работают подрывники. Те, кого в 41-м хватали на улицах с листовками "Сопротивление бесполезно!", "Немцы – культурная нация", "Бей жидов и комиссаров и сдавайся в плен!" и расстреливали у ближайшей стенки. Там, где вас подводят к мысли о бессмысленности сопротивления и необходимости перебить командование и сдаться – это работа вражеской пропаганды, которая втирается к вам в доверие.

Когда вы такое читаете – знайте: вот сейчас ко мне напрямую обращается враг. От того, как я среагирую, зависит судьба моей страны и меня самого. Главное – не перепутать своих и чужих. Ответ на вопрос "Что делать" в такой ситуации уже дан нашими предками, и других правильных вариантов действий с тех пор не возникло.

Источник - ИА REX
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