 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кишиневский саммит: ГУАМ накануне распада, - А.Медведев
09:25 09.10.2018

КИШИНЕВСКИЙ САММИТ: ГУАМ НАКАНУНЕ РАСПАДА
Азербайджан – становой хребет ГУАМ, замораживает свое членство в организации

Баку официально не демонстрирует желания выхода из Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ, однако в самое ближайшее время в Кишиневе, Тбилиси и Киеве поймут, что Азербайджан фактически замораживает свое членство в организации. К такому выводу пришел Александр Медведев, оценивая итоги состоявшегося 5 октября в Кишиневе совещания глав правительств данной организации.

"Прошедшее в Кишиневе, мероприятие не привело ни к каким прорывным результатам в области политического и экономического сотрудничества вышеназванных государств, -констатировал Медведев. - Если же мы будем руководствоваться публикациями в СМИ, то основная тема дискуссии участников межгосударственной конференции была сосредоточена вокруг политики Российской Федерации в Приднестровье, Абхазии с Осетией, на Донбассе и даже в Сирии".

Он также отметил, что глава Кабмина Молдавии Павел Филип в сто первый раз только за эту неделю высказался на тему нежелательности присутствия российских войск в Приднестровье, что якобы препятствует возможности "найти мирные решения территориальных конфликтов".

"Россия по-прежнему подрывает наши усилия по созданию лучших условий жизни для наших граждан, живущих на оккупированных территориях", - высказался в том же духе премьер Грузии Мамука Бахтадзе.

Антироссийской риторикой отметился и украинский премьер Владимир Гройсман: "ГУАМ создан как пояс противодействия российской экспансии, а общая позиция государств должна быть активнее и мощнее".

"В целом встреча премьер-министров выглядела как открытая попытка бороться против России. Представители стран-участниц посвятили много времени обсуждению действий РФ на международной арене", - оценили мероприятие журналисты популярного молдавского издания "Блокнот".

Медведев считает, что "союз русофобских государств на прошедшем в Кишиневе мероприятии дал серьезную трещину". Его выводы опираются на общение с азербайджанскими журналистами, которые сообщили позицию руководства их страны, а также поделились деталями переговоров "за закрытыми дверями" и неофициальной информацией.

Российско-азербайджанские отношения получили совершенно новый виток развития, тому несколько причин, отмечает Медведев. Во-первых, личные взаимоотношения Владимира Путина и Ильхама Алиева находятся на самом высоком уровне. Только за этот год главы двух государств провели пять двусторонних встреч, неоднократно общались на совместных мероприятиях и по телефону.

"Во-вторых, торгово-экономические и культурные отношения двух государств. В 2017 году товарооборот между двумя странами составил чуть более 2,6 млрд долларов, увеличившись почти на 34,5% по сравнению с 2016 годом. За ближайшие же шесть лет страны намерены увеличить взаимный товарооборот до 10 млрд долларов США! Здесь же необходимо отметить, что в настоящее время эксперты двух государств активно обсуждают отказ от американской валюты в пользу национальных. Кстати, весьма плодотворно Баку сотрудничает с Москвой и в оборонной сфере: Азербайджан закупил у России вооружения на сумму более чем 5 млрд долларов, и в настоящее время ведутся дискуссии о вступлении Баку в такую организацию, как ОДКБ!", - констатировал автор.

Он также обратил внимание на то, что "Азербайджан – одна из немногих стран на постсоветском пространстве, где уважительно относятся к русскому языку и соответственно не препятствуют обучению на русском языке". Кроме того, исключительно положительное влияние и на взаимоотношения Москвы и Баку оказало улучшение российско-турецких отношений, а влияние Анкары на политический климат в Азербайджане весьма сильное.

Поэтому заместитель главы правительства Азербайджана Алтай Эфендиев, являющийся также генеральным секретарем ГУАМ, стал единственным политиком, который не выступил на кишиневском саммите с антироссийской речью. Не выступил он и с антиамериканским заявлением.

"Несмотря же на тот факт, что в Баку в настоящее время не рассматривается вопрос выхода их ГУАМ, уже в самое ближайшее время в Кишиневе, Тбилиси и Киеве поймут, что Азербайджан фактически замораживает свое членство в организации", - сделал вывод автор издания Института стран СНГ.

Он также отметил "еще один интересный момент: несмотря на все русофобские заявления большинства делегатов, рабочим языком мероприятия оказался русский, ведь им свободно владеют представители всех стран, представленных на конференции в Кишиневе, став невольной частичкой запрещенного на Украине "русского мира".

Источник - iarex.ru
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