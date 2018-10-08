Бунт на корабле. Даже саудиты "послали" Трампа, - А.Нарышкин

09:30 09.10.2018

Значимые страны мира слышат окрик из Вашингтона, но продолжают действовать по-своему



Куда катится этот мир? Германия не хочет отказываться от "Северного потока - 2" (уу, фашисты!), Китай игнорирует американские санкции, да еще и свои вводит в ответ (уу, коммунисты!), Россия - так та вообще оборзела, постоянно нарушает вассальную присягу, которую Ельцин приносил в Конгрессе (уу, эти русские!). Мало того, еще и индусы не оправдали виииисокава доверия, оказанного им са-а-ах каким исключительным государством (уу… даже не знаем, что сказать, Пакистана на них нет!). Ну а Турция, ребята - это разве не наглеж? Что там возомнили о себе эти имперцы оттоманские? Сотрудничают с Москвой, покупают русское оружие, санкции не поддерживают, Америку ругают - куда катится этот мир?



Но главное, господа, при всем этом кто бы мог ждать предательства от арабов, от этих шарфоголовых персидских монархий? Просто невероятно, всегда же были такие бескорыстные, преданные ребята, подлинные демократы, лепшие друзья США в регионе (скажи мне, кто твой друг, как говорится…).



Меня всегда умиляло, как США упрекают Россию за сотрудничество с Ираном (хотя мы даже поддерживали антииранские санкции), да и отечественные либерасты им вторили, но при этом сотрудничество самих США с Саудовской Аравией - это было нормально!



Напомню, что демократия в Саудовской Аравии отсутствует как категория: никаких выборов там нет вообще (это только в "антидемократическом" Иране есть президент, граждане его выбирают, есть депутаты меджлиса).



О том, что саудиты - главные спонсоры терроризма в регионе и в мире, вообще глобальное молчание! Главными террористами США назначают почему-то снова Иран. Но дело не в этом… Знаете, что устроили эти подлые арабы в благодарность за бесконечное покрывательство со стороны США?



Саудовская Аравия официально и публично отказала Трампу в его требовании платить за безопасность!



Наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью агентству Блумберг прямо так и сказал: "На самом деле мы не будем ничего платить взамен на нашу безопасность. Мы считаем, что все оружие, которое мы получили от США, было оплачено, оно не досталось нам бесплатно. С начала установления отношений между Саудовской Аравией и США мы все покупаем за деньги".



Да это какой-то сплошной бунт на корабле!



Китай отказывается исполнять санкции исключительной Америки и закупает оружие у России! Хуже того, Пекин еще и свои ответные санкции вводит. Да еще и в их "исключительную" демократию тоже вмешивается! Трамп весь в негодовании, как эти подлые "коммунисты" осмеливаются скупать целые полосы в ведущих американских газетах, и с их страниц вещать фермерам из Оклахомы, как не прав их президент и какую плохую политику против Китая он ведет. А под сурдинку этих "бесед у камелька" с избирателем, сокращает закупки американской нефти на 20% импорта США, а также отказывается от нежного любимого Трампом сланцевого газа, их любимого СПГ.



Турция отказалась вводить санкции против России за все эти истории с Украиной, а теперь тоже покупает российское оружие. И это страна НАТО, великие боги, что же в мире творится? Плюет на гневные запреты из Вашингтона и говорит, что будет сама решать вопросы безопасности.



Индия, "любимая жена" США в регионе, за которой эти ковбои тщательно ухаживали с момента распада СССР, тоже своевольничает: не далее как вчера заключили договор с Россией на поставку наших комплексов С-400, но мало того, еще и заикаются о поставках танков проекта "Армата". И не десять, не двадцать, а под тысячу! И тоже плевать хотела на санкции.



Но от Саудовской Аравии, бог мой, кто мог ждать такого коварства? Первый зарубежный визит Трампа был в Саудовскую Аравию, первый многомиллиардный контракт он привез оттуда. Но глядите, не прошло и пары лет, как ему показалось мало полученных денег! Кстати, а сколько их было? Да всего-то, ой, разговоров…



Жалкие 280 миллиардов долларов, из которых только на вооружения - 110 миллиардов. Разве же это деньги? Вот Дональду и не хватило их на 2 года, уже кончились, уже снова требует! Логично же, ну?..



Особенно прекрасно на этом фоне, когда Трамп говорит, что это Америку весь мир "вытряхивает как свинью-копилку". А со стороны кажется, что это сами США относятся ко всему миру и в первую очередь - к своим союзникам, таким вот неприятным образом.



Забавно, что еще года два назад этот наследный принц Мухаммед был уж таким проамериканским паинькой, уж таким антироссийским ястребом, что на его фоне папенька Салман почти голубем казался! Вот они до чего доводят - это полеты в Москву вместе с их знаменитым эскалаторным трапом… Променяли Трампа на какой-то трап, практически!..



И это, господа, уже настоящий бунт. Слишком много стран в слишком разных регионах мира начинают выказывать неповиновение. Китай отказывается закупать американские углеводороды, сауды не желают снижать цену на нефть, Индия закупает российское оружие, не смотря на угрозы санкций, Германия игнорирует прямой приказ не строить "Северный поток - 2" (и тоже не боится санкций). И все это неприятные примеры для подражания, да еще в таком количестве и в такие сжатые сроки, буквально за один месяц. Печальные прецеденты того, как значимые страны мира слышат окрик из Вашингтона, но продолжают действовать по-своему.



Похоже, США не только для себя обнаруживают пределы собственного влияния и могущества, но и миру эти пределы демонстрируют. Глядя на ведущие страны, задуматься могут и середнячки. Вот уже и Макрон не дает с себя перхоть смахивать, и Япония дружит с Россией, вкладывается в наш Дальний Восток, и президент Финляндии не вылезает из России, не говоря о нежных отношениях Курца в нашим руководством.



А ведь сколько раз говорили: не можешь добиться выполнения приказа - не отдавай его.



Альберт Нарышкин

6 окт. 18