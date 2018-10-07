Засекреченный голодомор. Более 80 лет США скрывают правду о трагедии собственного народа, - В.Панов

09:57 09.10.2018 Перед отъездом из Нью-Йорка президент "незалежной" Петр Порошенко отправился на кладбище Военно-морской академии США в Аннаполисе (350 км от Нью-Йорка). Нет-нет, волноваться не стоит - с Порошенко еще все в порядке. На том старом кладбище похоронен бывший главный русофоб США, сенатор Джон Маккейн, наставник и вдохновитель Петра Алексеевича, один из организаторов госпереворота в Киеве, в результате которого Порошенко и пришел к власти. И, отметившись на Генассамблее ООН очередным антироссийским спичем, "лидер украинской нации" просто не мог не побывать на священном для него месте.



Благодарный Порошенко летал ведь и на недавние похороны персонального куратора. Тогда он утирал скупую мужскую слезу, теперь бухнулся на колени перед могильным памятником своему кумиру. И замер в скорбной позе, пока его активно фотографировали "приближенные к особе" корреспонденты.



Нам такое поведение главы государства, хотя и марионеточного, но "местами" все-таки суверенного, может показаться, мягко говоря, не совсем адекватным, но для "сознательного" украинца ничего необычного в этом поступке нет. После "революции достоинства" в стране победивших европейских "ценностей" появилась новомодная традиция - падать на колени. Падают перед стягами, "патриотическими" картинами (фотографиями), во время массовых и не очень акций, но обязательно следует пасть – перед гробами карателей из войск "АТО" и памятниками им. Падают в городах и селах, даже на главной улице Киева - Крещатике. Стоят коленопреклоненными в воде, в грязи, под дождем и снегом. И молят покойников о прощении. Прямо укросалафиты какие-то. На бандеровский лад, разумеется. Потому и с каноническим православием пытаются бороться, впрочем, вернемся к "картинке" с американского кладбища.



За "молитвенным стоянием" Петра Порошенко, естественно, кроется более глубокий смысл, чем прилюдное почтение к лютому ненавистнику России.



Президент "незалежной" выражал таким образом благодарность всем не только нынешним конгрессменам, но и многим их предшественникам и высокопоставленным чиновникам. Повод был более чем весомый. Во время пребывания в США Порошенко получил от американских друзей такой "подарок", о котором его предыдущие коллеги - президенты Украины только мечтали, да и он на благополучный исход дела уже почти не надеялся.



Перед его визитом на военно-морское кладбище в Аннаполисе Комитет по международным отношениям Сената США одобрил проект резолюции, приуроченной к 85-й годовщине "голодомора" на Украине. Документом голод на Украине 1932-1933 гг. обозначается как геноцид, который "учинило правительство Сталина… чтобы сломить сопротивление коммунистической оккупации". (Кстати, гебельсовская пропаганда тоже в свое время трубила о том, что "миллионы украинцев были намеренно уничтожены советским правительством").



Еще два года тому назад президент Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел работать над тем, чтобы иностранные государства и международные организации признали "украинский голодомор" геноцидом именно к "круглой дате" (85-й годовщине "голодомора"), а точнее - перед президентскими выборами. Все усилия посла Украины в Америке В. Чалого были тогда безрезультатными, однако он оптимистично заявил: "Мы снова пойдем в Конгресс США, чтобы добиться правды и справедливости".



Заметим, украинские власти добиваются такой "правды" и "справедливости" с первых дней своей "незалежности" (от России). И вот что интересно: миф об "украинском голодоморе" родился в Америке еще в сороковых годах минувшего века, потом был поддержан в Канаде. Но только в 1988 г. Конгресс США усмотрел-таки в массовом голоде на Украине злой умысел и обвинил в этом не СССР, а… Россию и даже создал специальную комиссию "для расследования преступлений коммунистического режима". И никому из заокеанских законодателей не пришла в голову простая мысль о том, что это есть вмешательство во внутренние дела суверенного государства. (Она и сейчас ни к кому из них не приходит или, вернее, ни до кого из них не доходит).



Позже, 20 октября 2003 г., Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию по "голодомору" 1932-1933 гг. на Украине, в которой признала его "актом террора и массового убийства, направленного против украинского народа". В ноябре 2005 г. та же Палата приняла резолюцию, которой разрешила украинским властям открыть в Вашингтоне памятник "жертвам голодомора 1932-1933 годов", ну и так далее – по резолюции едва ли не каждый год. СМИ немедленно подхватывали эти новости, непременно связанные с Россией, которая якобы целенаправленно убивала голодом украинцев, и разносили их по всему свету. США уже не боялись таким признанием окончательно испортить отношения с Россией, которую вслед за развалом СССР тоже разваливали, опираясь на ту же "пятую колонну". Сегодня американо-российские отношения стали настолько плохими, что, как мне думается, сделать их хуже может только война. В лучшем (!) случае – локальный конфликт на какой-либо "третьей" территории.



О жесткой конфронтации с Россией может свидетельствовать и тот факт, что проект нынешней резолюции по "голодомору" был дружно поддержан представителями обеих властных партий - Демократической и Республиканской. При этом сопредседатель "украинского кокуса" (профильной группы Сената) Роб Портман подчеркнул, что Украина в настоящий момент "продолжает борьбу, стремясь защитить независимость и суверенитет от российской агрессии". И заявил: "Мы никогда не должны забывать зверские преступления, совершенные Советским Союзом в отношении украинского народа во время голодомора".



Странная у них у всех память, какая-то особо избирательная. Подобных заявлений вкупе с такими же резолюциями можно насчитать сотни, а то и тысячи.



Но почему-то всегда остается "за кадром" один вопрос: а с чем связано столь назойливое, почти маниакальное внимание американцев к событиям, не имеющим никакого отношения к их собственной истории?



Версия об особо обостренном чувстве сострадания и справедливости, якобы присущем американцам, отпадает сразу. Достаточно вспомнить, как варварски изгоняли они индейские племена с их исторических территорий, на которых образовывали свои Соединенные Штаты, а потом выживших аборигенов загнали в резервации. Но попробуйте найти хотя бы одну резолюцию Конгресса, где бы массовое и системное уничтожение индейцев называлось геноцидом, несмотря на то, что большая часть населяющих территорию США племен была уничтожена полностью, а их общая численность сокращена приблизительно в сто раз. Не найдете вы и ни одного признания по этому поводу конгрессмена или сенатора. Зато проблема "украинского голодомора" у политиков и чиновников США на слуху постоянно.



В СССР, да и в России, эта тема никогда не была под запретом. Правда, специально и не афишировалась. Причины были названы, виновники найдены, количество жертв подсчитано, насколько это было возможно, зачем же еще устраивать исторические "пляски на костях" невинно погибших? К тому же в отличие от США российская историография вполне обоснованно утверждает, что на Украине в 1932-1933 гг. был такой же голод, как и в других регионах страны, а не "голодомор-геноцид". ООН признала голод 1932-1933 гг. трагедией Украины и других республик бывшего СССР. А вот в ЕС назвали "голодомор" преступлением против человечности, результатом преступных действий и политики тоталитарного режима Сталина. Как ни странно, но политические определение голоду на Украине дал ряд церквей, в том числе - Католическая церковь, т.н. УПЦ Киевского патриархата, раскольническая Украинская автокефальная православная церковь, а также - Константинопольская православная церковь. Эта их позиция в контексте последних событий, спровоцированных Константинополем и Вашингтоном на канонической территории УПЦ МП, становится вполне понятной. Как говорят в таких случаях, Бог им судья. А каким судом должны и будут судить США?



В американской истории есть страшное преступление против своего народа - это воистину Голодомор тех же злосчастных 1932-1933 гг., любые конкретные сведения о котором были засекречены изначально.



На основании анализа косвенных и сопутствующих данных российский историк Борис Борисов оценил число жертв экономического кризиса в США более чем в семь млн человек (до 11 млн). "Мало кто знает … о пяти миллионах американских фермеров (около миллиона семей) ровно в это же время согнанных банками с земель за долги, но не обеспеченных правительством США ни землей, ни работой, ни социальной помощью, ни пенсией по старости - ничем", - писал Борисов. Однако как только он обнародовал данные по американскому голодомору, выложив в Википедии статью о реальных потерях США в результате Великой депрессии, как публикация немедленно была удалена с сайта этой Свободной (?) энциклопедии. Правда, многие пользователи Сети, в том числе и я, успели ее скопировать. И, подчеркну, до сих пор с американской стороны никаких опровержений статьи Бориса Борисова не последовало. Красноречивое молчание!..



Хотя еще Сталин в отчетном докладе XVII съезду ВКП(б), с которым он выступил 26 января 1934 г., несколько абзацев посвятил экономическому кризису в США и других странах. Он говорил также о миллионных массах разорившихся крестьян и 10 млн безработных в США, но, заметьте, ни слова не сказал о смертности от голода. И это понятно: со своими бедами разобраться бы. А для США начало 1930-х гг. - это самая страшная гуманитарная катастрофа во всей американской истории. В 1932 г. число безработных достигало отметки 12,5 млн человек. Это при том что все население Штатов, включая детей, составляло 125 млн человек.



По данным АФТ (Американская федерация труда), в 1932 г. полностью занятыми остались всего 10% рабочих, более 25% семей не имели вообще никакого дохода. Пик пришелся на начало 1933 г, когда безработных стало уже 17 млн человек, а с членами семей это было примерно как полностью безработная Франция или Британия! Как говорится, небольшой штрих к картине той эпохи: когда в начале 1930-х гг. советская фирма "Амторг" объявила о наборе специалистов для работы в СССР, причем за весьма умеренную плату, то на вакансии было подано свыше 100 тыс. (!) заявок от американцев.



В США тщательно скрывают, сколько людей погибло от голода 1930-х гг. Статистические отчеты якобы тогда не составлялись, а за самый страшный год – 1932-й – все данные, согласно официальной версии, были почему-то уничтожены. Кто поверит в то, что такое стало возможно в стране, где статистика впервые в мире была признана наукой и возведена в статус одной из основ государственности?



Естественно, мы не можем ждать от США саморазоблачений на тему американского голодомора, публикации архивных документов и признаний по типу тех, что были инициированы, - а скорее, сфальсифицированы, - командами Горбачева, а потом и Ельцина в конце 1980-х - 1990-х гг. под лозунгом "восстановления исторической правды".



Американская политическая система достаточно консолидирована в вопросе полного отрицания факта голодомора в США и его многомиллионных жертв. А мифом об "украинском голодоморе" они прикрывают преступления перед собственным народом. Вместе с тем реальность была настолько суровой, что полностью утаить ее не удалось.



В начале 1930-х в США была страшная засуха, и это сильно ударило по фермерам. Но была беда и серьезнее "Пыльного котла" (пыльных бурь) - падение цен на продовольствие, так как из-за мирового экономического кризиса, получившего в США название Великой депрессии, народ обеднел, стал жить скудно, потребляя продовольствия все меньше и меньше. Власти и банки требовали от фермеров срочно сокращать посевы и уничтожать излишки продовольствия. В 1933 г. правительство Рузвельта в рамках "Нового курса" приняло акт "о коррекции" сельскохозяйственного производства", который определял правила выплат тем фермерам, что сокращают посевы, закапывают зерно в землю и т.п. И это в то время, когда голод терзал десятки миллионов людей, они массово умирали от недоедания, притом что в стране продовольствия было в достатке.



Но правительство США в угоду определенным кругам, прежде всего - аграрному бизнес-лобби, в огромных количествах и системно уничтожало его запасы. Зерно сжигали и топили в океане. Фрукты и овощи давили тракторами и сбрасывали в море. Было уничтожено 6,5 млн голов свиней и запахано 10 млн га земель с урожаем. Цель не скрывалась, она заключалась в росте цен на продовольствие, чтобы корпорации могли получать сверхдоходы и в кризис. (Почти как сейчас на Украине: при тотальном обнищании народа количество богачей растет.) "Голодные марши", как и вооруженные расправы над толпами ищущих пропитание стали обыденностью даже в крупных городах вроде Нью-Йорка. И в этом богатейшем городе страны люди начали массово умирать от голода, городские власти вынуждены были организовать раздачу бесплатного супа на улицах.



У госадминистрации долгое время не было федеральной программы борьбы с безработицей, а проблемы безработных были переложены на власти штатов и городские муниципалитеты. Однако практически все города превратились в банкротов. Появились заброшенные города - города-призраки, все население которых разбрелось по стране в поисках еды и работы. Около 2,5 млн человек в городах лишились жилья (долги, кредиты) и превратились в бездомных. Массовое бродяжничество, нищета, детская беспризорность стали зримой приметой того американского времени.



Однако официальная американская статистика (задним числом!) показывает не рост, а снижение смертности населения в 1932-1933 гг., что на фоне более 5 млн беженцев, 2,5 млн бездомных и 17 млн полностью потерявших работу и средства к существованию вполне определенно свидетельствует о поддельном характере государственной статистики за тот период. Американские фальсификаторы так усердствовали, что в самом кризисном периоде 1932-1933 гг. показали уровень смертности ниже, чем в благополучном 1928 г.



Впрочем, смерть от голода собственного населения власти США никогда особо не волновала в отличие от жертв других "голодоморов", которые можно использовать в политических целях.



В Америке рассказывающих об этой трагедии травили внесудебными расправами, сажали в тюрьмы как "коммунистических агентов" и "советских шпионов" вплоть до 1960-х гг. Пример "Большого белого брата" оказался для Киева настолько заразительным, что в 2006 г. Верховная Рада официально признала "голодомор" 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа. Его публичное отрицание считается противоправным, за что может последовать уголовное наказание. Сегодня, похоже, именно на теме "голодомора" происходит сближение позиций двух участников "военно-морского альянса" - Украины и США, о котором сказал Петр Порошенко после того, как американцы "впарили" ему по дешевке списанные катера береговой охраны, или подарили, по его терминологии. Но зачем он столь демонстративно добивается от американского "военно-морского союзника" признания голода как геноцида украинского народа? (Сенат еще должен утвердить резолюцию об "украинском голодоморе геноциде".)



Как всегда, бизнес, и ничего личного, однако для лучшего понимания ситуации предлагаю вернуться в недавнее прошлое. Видимо, так совпало, что когда в 2008 г. Википедия удаляла разоблачительную статью Б. Борисова об американском голодоморе, в киевском еженедельнике "Зеркало неделе", насквозь проамериканском, появилась статья, где, в частности, подчеркивалось, что Украина "не связывает признание Голодомора геноцидом с международно-правовой ответственностью Российской Федерации и не будет выдвигать к ней никаких претензий. Однако это не исключает право физических лиц - потомков жертв Голодомора предъявлять претензии к РФ как к государству, считающему себя продолжателем СССР". Вот тут, что называется, и собака зарыта. Официально власти вроде бы и ни при чем, но дорога для подачи судебных исков в разные инстанции будет открыта. И если США такое признание сделают на государственном уровне, то за ними как покорное стадо за пастухом последуют и союзные (подконтрольные) страны…



Впрочем, актом геноцида украинского народа "голодомор" 1932-1933 гг. уже признали Австралия, Андорра, Аргентина, Бразилия, Грузия, Эквадор, Эстония, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, Словакия, Венгрия, Чехия, Чили, а также Ватикан. Но о спровоцированном властями голоде в США молчат. Думаете, они не знают, каких жертв потребовал американский голодомор в те же самые годы?



Знают, еще как знают, поскольку тогда голод прокатился тяжелым катком, в частности, и по Европе. Люди умирали от голода в Польше (в Галиции был особенно сильный голод!), Румынии, Германии, Франции, в Италии и т.д. Фашизм, воспользовавшись недовольством народов, пришел тогда к власти в ряде стран. Однако об этом периоде в своей истории Европа тоже предпочитает не говорить. Впрочем, давно не секрет, что миф о так называемом украинском голодоморе был создан для того, чтобы использовать его как оружие в идеологической борьбе США и корпоративного Запада в целом против СССР и России.



Сегодня американо-украинскими усилиями он поставлен в один ряд с событиями на Донбассе, сбитым "Боингом", войной в Сирии, с делом о допинге в российском спорте и "делом с отравлениями" в Британии, прочими угрозам "цивилизованному миру" исключительно для того, чтобы окончательно заклеймить Россию позором, объявив ее исчадием ада и мировым изгоем. А главное – заставить ее платить. И каяться… Если из украинского бюджета ускользают платежи за транзит российского газа в Европу, то надо искать замену этим дармовым деньгам. Америка денег не даст - жалко, но в любом антироссийском деле поддержит кого угодно, если оно к тому же еще и прибыльное.



Валерий Панов

07.10.2018 Источник - stoletie.ru

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