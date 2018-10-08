Ботир Асадов стал новым послом Узбекистана в России

10:05 09.10.2018

Ботиржон Асадов возглавил дипломатическую миссию Узбекистана в РФ



Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- Узбекистан назначил нового чрезвычайного и полномочного посла страны в России.



Ботиржон Асадов возглавил дипломатическую миссию Узбекистана в России.



Статс-секретарь, заместитель Министра иностранных дел России Григорий Карасин 8 октября принял копии верительных грамот нового посла Узбекистана.



Карасин поздравил Асадова со вступлением в должность главы дипломатического представительства Узбекистана в Москве и пожелал ему успехов в работе в интересах развития многоплановых отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.



Дипломаты двух стран обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам текущей повестки дня двусторонних российско-узбекских отношений.



Стороны также обсудили подготовку к государственному визиту Президента РФ Владимира Путина в Узбекистан. Также рассмотрены проекты документов двустороннего сотрудничества, которые будут подписаны во время предстоящего российско-узбекского саммита.



До этого назначения Ботиржон Асадов занимал пост первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана. На посту посла он сменил Бахрома Ашрафханова, который был назначен на пост и.о. председателя правления компании "Узбекнефтегаз".