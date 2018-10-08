Туркменских студентов не пускают на учебу в Таджикистан

11:03 09.10.2018

Сотни туркменских студентов не могут выехать на учебу в Таджикистан – с конца августа пограничные службы Туркменистана не разрешают пересечь границу тем, кто поступил в вузы Душанбе и других таджикских городов.



"СПРОСИТЕ У ПРЕЗИДЕНТА БЕРДЫМУХАМЕДОВА"



"Мой брат в этом году поступил в Таджикский медуниверситет. Он три раза попытался выехать в Таджикистан через территорию Узбекистана, но туркменские пограничники, узнав, что мой брат собирается поехать в Душанбе, вернули его назад. У него все документы в порядке, за 100 долларов приобрел узбекскую визу. Но брату на КПП сказали, что он может поехать в любое другое государство, но только не в Таджикистан", - сказал житель Туркменистана в беседе с Радио Озоди через Телеграмм.



По его словам, граница для туркменских студентов, обучающихся в вузах Таджикистана, остается закрытой с 28 августа.



Власти Туркменистана не разрешили выехать в Таджикистан около 1 тыс. студентам, отметил наш собеседник. "Некоторые студенты спросили у пограничников – почему им не разрешают поехать в Таджикистан. Пограничники ответили – спросите у президента Бердымухамедова", - говорит он.



Наш собеседник, не пожелавший назвать свое имя, подчеркнул, что он с огромным трудом собрал деньги для того, чтобы его брат после школы мог продолжить учебу. "Не знаем, что делать... Надеемся, что скоро откроют границу",- говорит он.



В международном отделе Таджикского медицинского университета подтвердили, что десятки студентов из Туркменистана, поступивших в вуз на договорной основе, не прибыли на учебу. "Возможно, у них возникла проблема с визой. Причину мы не знаем",- сказал один из сотрудников отдела.



"ОБУЧЕНИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ ОБХОДИТСЯ ДЕШЕВЛЕ"



Однако в Таджикском педуниверситете нам сообщили, что все туркменские студенты уже находятся в Душанбе и продолжают учебу. В этом вузе учатся почти две тысячи туркменских юношей и девушек, в основном - на договорной основе. "В связи с тем, что обучение в Таджикистане относительно дешевое, молодые туркмены выбирают таджикские вузы. Большинство туркменских студентов учатся на кафедрах английского и русского языков, а также на химфаке,- сказали нам в этом вузе.



В прошлом году в высших учебных заведениях Таджикистана обучались около четырех тысяч туркменских студентов. По словам самих студентов, обучение в Таджикистане им обходится в десятки раз дешевле, чем на родине. В Таджикском педуниверситете, к примеру, они за учебу платят $500. В Туркменистане для поступления в вуз требуют взятку до $16 тыс., - говорят они.



АШХАБАД: "БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО"



Тем временем, 3 октября водители грузовых фур, застрявшие на границе с Туркменистаном с конца августа, сообщили, что Ашхабад начал пропускать фуры с грузом для Таджикистана. Эту информацию подтвердили и представители транспортных компаний страны.



Муборакшо Холинов, глава таджикско-иранского совместного предприятия "Суперпласт плюс", сообщил Радио Озоди, что информацию о пресечении таджикскими фурами туркменской границы получил от сотрудников Министерства транспорта республики.



Власти Туркменистана с конца августа не пропускали фуры таджикских грузоперевозчиков на свою территорию. Водители, застрявшие на ирано-туркменской границе, говорили, что не знают, по какой причине их не пропускают в Туркменистан. Двое водителей сообщили 2 сентября в телефонной беседе с Радио Озоди, что больше недели застряли на пропускном пункте Лютфабад-Артык.



"Нам и причин не разъясняют. Мы возим грузы из Турции – по дороге из этой страны пересекаем Иран, затем Туркменистан, а оттуда через Узбекистан доезжаем до Таджикистана", - сказал один из водителей.



Дозвонившиеся до Радио Озоди водители утверждали, что аналогичную картину можно наблюдать и на других КПП на туркменско-иранской границе. "На пограничном переходе Сарахс стоят также пассажирские автобусы, которые Таджикистан закупил в Турции. Их также не пропустили", - отметил один из собеседников.



В середине сентября Ашхабад заявил, что фуры, следующие транзитом в Таджикистан, простаивают на туркменской границе из соображений безопасности. Такая формулировка содержалась в официальном письме туркменской стороны в адрес министерства иностранных дел РТ.



8 окт. 18