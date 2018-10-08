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Душанбе и Ташкент начали разминирование таджикско-узбекской границы
11:06 09.10.2018

Власти Таджикистана сообщили о начале совместной с Узбекистаном операции по очистке заминированных территорий на таджикско-узбекской границе. Разминирование началось с территории Пенджикентского района Согдийской области, который граничит с Самаркандской областью Узбекистана, сообщили Радио Озоди в пресс-службе Главного управления Погранвойск Государственного комитета национальной безопасности РТ.

"Важно то, что операция по очистке заминированных территории уже идет. Накануне совместная группа правительств Таджикистана и Узбекистана, в которую вошли представители ГУ Погранвойск ГКНБ РТ, Министерства обороны и Национального минного центра Таджикистана, ознакомилась с представленной Ташкентом картой заминированных участков границы", - сказал Радио Озоди пресс-секретарь пограничного ведомства Таджикистана Мухаммадджон Улугходжаев.

Архивное фото
Архивное фото
О начале разминирования на таджикско-узбекской границе ранее сообщил руководитель Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Таджикистана Худойберды Холикназар. "Работы по расчистке мин уже начались и совсем скоро жители приграничья забудут о минной опасности", - сообщил он на пресс-конференции в Душанбе 6 октября.

Тем временем, какие участки на узбекско-таджикской границе были заминированы и какова их общая площадь, остается засекреченной. По неофициальным данным, на общая площадь заминированных участков на границах двух соседних стран составляет 9,5 квадратных километров.

Напомним, что в ходе первого государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Таджикистан в марте этого года главы двух государств договорились, что к концу 2019 года завершат все работы по разминированию общей границы.

В апреле была создана совместная рабочая группа специалистов из Таджикистана и Узбекистана по вопросам обезвреживания заминированных участков на границе двух стран, которая сразу начала подготовку к операции по очистке территорий от противопехотных мин.

Узбекистан заминировал горные участки границы с Таджикистаном в 90-х годах прошлого века. Тогда официальный Ташкент объяснил подобные действия тем, что якобы хочет предотвратить проникновения на свою территорию боевиков Исламского движения Узбекистана.

По данным Национального минного центра Таджикистана, за последнее двадцать лет от взрывов мин пострадали более 800 таджикистанцев.

Однако заминированными остаются не только участки общей границы с Узбекистаном, но восточные регионы Таджикистана, а также участки вдоль таджикско-афганской границы. До сегодняшнего дня от мин была очищена территория площадью 6 миллионов квадратных метров от имеющихся 9 миллионов квадратных метров, сообщил ранее Национальный минный центр Таджикистана.

За последние двадцать лет 374 граждан Таджикистана погибли при подрыве противопехотных мин, еще 485 - получили ранения. В ходе разминирования получили травмы 20, а погибли двое таджикских саперов.

8.10.18

Источник - rus.ozodi.org
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