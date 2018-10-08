Трамп решил взяться за минеральные богатства Афганистана

14:24 09.10.2018

Asia Times: Трамп решил взяться за минеральные богатства Афганистана



Одной из ключевых стратегий по перезагрузке афганской экономики является развитие прибыльного горнодобывающего сектора страны, которая богата железной рудой, медью, литием и даже золотом



Железорудный рудник в Гуриане, расположенный в афганской провинции Герат, открывает широкие инвестиционные возможности для совместного американо-узбекского предприятия, поддержанного корпорацией зарубежных частных инвестиций США (OPIC), заявил советник президента Афганистана доктор Мохаммад Хамайон Кайоми. Выступая на Транскаспийском форуме в Вашингтоне в мае 2018 года, Кайоми заявил, что рудник в Гуриане, расположенный вблизи иранской границы, можно использовать для снабжения железной рудой плавильных заводов, расположенных на севере и юге Афганистана, и даже предприятий ОАЭ, пишет Питер Семлер в статье для Asia Times.



Афганский горнодобывающий сектор открыт для американских инвестиций. Однако в отчете, который для президента США Дональда Трампа подготовил государственный департамент, говорится о том, что в Афганистане нет необходимых условий для поддержки и развития частного сектора, поскольку в стране отсутствуют необходимая инфраструктура, транспортное обслуживание и контроль за соблюдением экологических норм. В конце этого месяца министр торговли США Уилбур Росс примет участие в переговорах с представителями Узбекистана и Казахстана. На переговорах будут обсуждаться вопросы, связанные с инвестициями в горнодобывающий сектор Афганистана в рамках совместных предприятий с узбекскими и казахскими горнодобывающими компаниями



Ранее Трамп провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Администрация Трампа намерена инвестировать крупные средства в частный сектор центральноазиатских государств. Президенты Узбекистана и Казахстана объявили о том, что они заключили с США сделки на общую сумму $15 млрд.



Одной из ключевых стратегий по перезагрузке афганской экономики является развитие прибыльного горнодобывающего сектора страны, которая богата железной рудой, медью, литием и даже золотом.



"Афганистан - это эльдорадо для горнодобывающих предприятий, но риски в сфере безопасности отпугивают большинство западных компаний. В данном секторе преобладают исключительно китайские и российские предприятия", - заявили в канадском банке The Bank of Nova Scotia.



По словам американского журналиста Боба Вудворда, разочаровавшись отсутствием военного прогресса в Афганистане, Трамп приказал своей администрации продвигать инвестиции в частный сектор по добыче полезных ископаемых в стране. В сентябре Трамп принял участие в ежегодном заседании ООН в Нью-Йорке. Тогда же президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил Трампу, что КНР добывает в Афганистане значительное количество меди. "Трамп был в ярости. США тратят миллиарды долларов на войну, пока Китай крадет медь", - пишет Вудворд.



Вудворд также добавил, что правительство Афганистана выразило готовность предоставить США эксклюзивный доступ к огромным минеральным богатствам, которые скрыты в горных хребтах. Согласно некоторым оценкам, общая стоимость полезных ископаемых в Афганистане может составлять несколько триллионов долларов. Трамп хочет получить доступ к афганским минеральным богатствам. "Они предложили нам свои минералы… Почему мы не приняли это предложение? Пока вы, ребята, сидите на заднице, китайцы выкачивают все, что можно", - заявил Трамп на одном из собраний.



Трамп приказал бывшему государственному секретарю США Рексу Тиллерсону и бывшему советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру привлечь американских инвесторов в горнодобывающий сектор Афганистана. Однако позднее государственный департамент опубликовал отчет, в котором содержалась негативная оценка потенциальных инвестиций в горнодобывающую промышленность в Афганистане.



Как заявил один из представителей государственного департамента, нет ничего удивительного в том, что внешнеполитическое ведомство США подготовило негативный отчет о возможностях развития горнодобывающего сектора Афганистана, поскольку немало сотрудников сохранили верность бывшему госсекретарю и кандидату в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.



"Хиллари Клинтон привела в государственный департамент 160 человек, когда занимала пост государственного секретаря США. Многие сотрудники внешнеполитического ведомства считают, что она, а не Трамп, является законным президентом Соединенных Штатов. К сожалению, эта лояльность привела к внутренним разногласиям в государственном департаменте, а ложь и неподчинение президенту стали расцениваться как приемлемое и даже благородное поведение", - заявил представитель государственного департамента.



Трамп увеличил бюджет OPIC для осуществления стратегических инвестиций в частный сектор таких стран, как Афганистан, после принятия 3 октября 2018 года закона о более эффективном использовании инвестиций, ведущего к развитию. Новый закон также объединит OPIC и кредитный центр развития USAID в один орган - Международную финансовую корпорацию развития США (IDFC).



Одной из ключевых задач IDFC станет обеспечение региональной стабильности за счет создания рабочих мест и содействия экономическому росту в регионах, в которых американские солдаты подвергаются риску, включая страны Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока.



Максим Исаев