Македонская оплеуха глобальной элите, - П.Волгин

14:26 09.10.2018

Македонская оплеуха глобальной элите

О чем говорят результаты референдума в Македонии



Петр Волгин



В течение нескольких недель, предварявших референдум в Македонии, кажется, не осталось ни одного высокопоставленного представителя евроатлантической элиты, который не объяснил бы македонцам, как им нужно голосовать. Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Ангела Меркель, Федерика Могерини, Йенс Столтенберг и бесчисленное множество других высших чиновников совсем открыто рассказывали, как должно выглядеть правильное голосование.



Я говорю об официальных заявлениях. Могу только вообразить что говорили представители брюссельского и вашингтонского народа при закрытых дверях. И вдруг – о, ужас! Большинство македонцев вообще не голосовали так, как призывали западные менторы. Они сделали прямо противоположное тому, за что их агитировали.



Согласно мнению болгарских грантовых аналитиков, подобный "нецивилизационный" выбор обусловлен глубокой неспособностью наших соседей идти в ногу с единственно правильным евроатлантизмом.



Есть, однако, еще одна причина, твердят евроатлантисты. И это – гибридная война, которую ведет архизлодей Путин против прогрессивного человечества.



Вы же знаете, если результат каких-то выборов не нравится глобальной элите, будь то Брекзит, победа Дональда Трампа на американских выборах, восход националистических партий в Европе, виновных нужно искать единственно в Москве. Либеральная элита никогда не ищет вину в себе. Не догадывается, что именно ее собственная политика вызывает такое сильное отвращение у большинства избирателей, что они готовы голосовать за кого угодно, только не за партии со статус-кво. Наверняка большинство людей, бойкотировавших референдум в Македонии, сделали это потому, что их достало то, как их западные шефы постоянно вдалбливают, как нужно голосовать.



Зорана Заева множество его сограждан воспринимает как марионетку евроатлантического истеблишмента, которую инсталлировали во власть, чтобы он побыстрее дотолкал Македонию до НАТО и ЕС. Между тем Македония едва ли скоро станет членом Евросоюза. ЕС-ом в данном случае размахивают как подсластителем, чтобы македонцам было легче проглотить пилюлю НАТО. Это настоящая цель – сделать Македонию членом Североатлантического блока. То, другое, с ЕС – обещание для наивных. Поэтому и вопрос референдума был сформулирован исключительно манипулятивно и по-иезуитски. В нем даже не фигурировала тема смены имени государства, что в данном случае является самым важным пунктом.



Но вопреки этим манипуляциям, большинство македонских избирателей показали, что они не такие дураки, как думают обитатели шефских кабинетов в Брюсселе и Вашингтоне. Не механические игрушки, приводимые в движение дистанционно.



Которым можно сказать голосовать так-то, и они безропотно исполнят команду. В сущности, для глобального истеблишмента неплохо было бы начинать привыкать к мысли, что нормальные люди будут все меньше сообразовываться с чужими распоряжениями. Сопротивление против элиты растет, и этот процесс только набирает скорость.



По материалам портала Pogled

Перевод с болгарского Янины Алексеевой, специально для "Столетия"



Петр Волгин – болгарский журналист, писатель, ведущий программы "12+3" на Болгарском национальном радио