 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.10.2018
15:25  В чем заключается главная причина поражения США в Афганистане?
14:26  Македонская оплеуха глобальной элите, - П.Волгин
14:24  Трамп решил взяться за минеральные богатства Афганистана
11:06  Душанбе и Ташкент начали разминирование таджикско-узбекской границы
11:03  Туркменских студентов не пускают на учебу в Таджикистан
10:05  Ботир Асадов стал новым послом Узбекистана в России
10:01  Роковая ночь. Ашхабад-1948: реквием, - Николай Головкин
09:57  Засекреченный голодомор. Более 80 лет США скрывают правду о трагедии собственного народа, - В.Панов
09:30  Бунт на корабле. Даже саудиты "послали" Трампа, - А.Нарышкин
09:25  Кишиневский саммит: ГУАМ накануне распада, - А.Медведев
09:22  Как работает вражеская пропаганда, - А.Халдей
09:15  Конфронтация одновременно с Россией и Китаем. Справятся ли США? - Пол Стейган
09:09  Врага нельзя слушать. Система определения "свой-чужой", - Исраэль Шамир
08:28  Хорошо укрепите кошару. Как не стать жертвой скотокрадов, - советы от ГУВД Чуйской области
08:17  Победный октябрь. Чего добились США в Афганистане, - Г.Асатрян
08:13  Талибы голосуют за бойкот. Радикальные исламисты отвергли парламентские выборы в Афганистане, - "Къ"
08:06  Новым президентом Грузии наверняка станет экс-МИД - Вашадзе либо Зурабишвили
08:04  Грядет ли газогидратная революция. Мир стоит на пороге нового передела рынка органического топлива, - Г.Шехтман
07:56  Дедолларизация не удалась: казахстанцы массово скупают доллары
07:51  Желание перемен и атмосфера безнадежности. До встречи в СССР, - С.Кургинян
00:37  Бой Макгрегора и Нурмагомедова - зеркало отношений Запада и России
00:25  Афганистан: талибы активизировались, - О.Рахими
00:15  США не покинут японский "непотопляемый авианосец"
00:08  "Хиппи". Новый роман Пауло Коэльо - секс, пытки и Катманду
00:03  Новое послание Назарбаева: что в нем нового? - М.Шибутов
Понедельник, 08.10.2018
22:35  На взятке взяли 1-го зама начальника ДВД на транспорте КазМВД Бекенова
21:35  Ушел в 48 хороший российский писатель Олег Павлов. Живший в Казахстане и Узбекистане
21:07  Казахи продали "КазТрансГаз-Тбилиси" компании с Маршалловых Островов
20:55  В здании посольства СаудАравии в Турции пропал без вести оппозиционный журналист Хашогги
20:46  Славные дебилы. РосФутболисты Мамаев и Кокорин отбуцкали чиновника корейца из расистских побуждений
20:03  Довыеживался. Сын бывшего министра энергетики Таджикистана Гул-младший осужден на 5 лет за хулиганку
19:56  Швейцарско-подданные экс-мэр Алматы Храпунов с женой получили от Алматинского суда еще 31 г. л/с на двоих
19:52  Генпрокуратура Киргизии возобновила уголовное дело на бывшего вице-премьер-министра Сарпашева
19:39  КиберВойна. Россия атакует! - Independent
19:30  Особенности сражения за газовый рынок Европы, - Б.Николаев
19:22  США не уйдут с Ближнего Востока. Пентагон обнародовал планы по участию в сирийском конфликте, - "НГ"
15:43  Кремлевские боты сеют на Западе страх перед генетически модифицированными зерновыми и вакцинами, - Times
13:07  Эволюция клинча. Как американские санкции отразились на экономике и внешней политике Китая, - А.Кириллов
13:03  Иран осмелев с российскими С-300, грозит утопить Нетаньяху, - З.Караев
12:55  У Хабиба Нурмагомедова прикольная подружка - Кайли "мини-Хабиб" (видео)
10:40  Икбаль Дюрре: Шииты Ирака переживают внутренний раскол
10:37  Алексей Егоров - Художник калмык-монгол, ставший русским Рафаэлем
10:17  От Аргентины до Кореи: министр халявного туризма (соцразвития) Киргизии и ее замы за год побывали в 26 загранкомандировках
09:59  О разведчиках и шпионах. Дело о Скрипале открыло новую эпоху в международных отношениях, - Э.Лимонов
09:53  Экс-глава Сената Узбекистана И.Собиров стал скромным главой Чиланзарского райсуда
09:44  Немного недодушенный Макгрегор просит о бое-реванше с Хабибом Нурмагомедовым
09:09  Минфин Киргизии Касымалиев предложил больше не брать кредиты у Эксимбанка Китая. Себе дороже
08:57  Скончался от рака министр культуры Кыргызстана Султан Жумагулов
08:54  "Но примешь ты смерть от кота своего…". Почему русская экспансия в Сибирь, начавшаяся с потерь и даже трагикомедий, увенчалась успехом (история)
08:51  "Правительство не работает, Бахытжан". Елбасы уговаривает Казпремьера начать трудиться и угрожает заменить на японца
07:42  Главу Интерпола Хунвэя тихо "закрыли" в КНР. Не оправдал доверия партии...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
В чем заключается главная причина поражения США в Афганистане?
15:25 09.10.2018

The Hill: В чем заключается главная причина поражения США в Афганистане?

Поражение в Афганистане является примером того, как определенные философские идеи могут влиять на нашу культуру, политику и жизнь в целом

Семнадцать лет, 2 тыс. 391 погибший американский солдат и 20 тыс. 94 раненых - это мрачные цифры, с которых едва ли начнут рассказывать историю войны в Афганистане. В прошедшее воскресенье, 7 октября, исполнилось ровно 17 лет с момента начала боевых действий в Афганистане. Вашингтон потерпел трагический провал, причины которого многие не понимают до сих пор, пишет Элан Джурно в статье для американского издания The Hill.

Много что пошло не так, но привычных объяснений недостаточно. Может в проигрыше виноваты американские военные? Нет, военные здесь ни при чем. Даже учитывая то, что американские военные допускали тактические ошибки, все это отходит на второй план, когда вы сравниваете военную мощь США и их союзников с возможностями исламистских боевиков, которые используют самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие времен холодной войны и побитые пикапы. Проигрыш в Афганистане также принципиально не связан с численностью коалиционных войск и нехваткой ресурсов, поскольку были периоды, когда численность солдат многократно увеличивалась, но война все же продолжалась.

Для того чтобы понять причины поражения Вашингтона в Афганистане, стоит обратить внимание на внешнюю политику Соединенных Штатов. Какие цели Вашингтон преследовал в Афганистане? Как минимум США стремились устранить режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые предоставили убежище "Аль-Каиде" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и ликвидировать угрозу, исходящую от Афганистана. Это был первый шаг на пути к противостоянию с более широким исламистским движением. Но фактически оказалось, что цель войны заключалась не в том, чтобы устранить все возможные угрозы в Афганистане, а скорее в обеспечении государственного строительства: "реконструкции" Афганистана, вливании миллиардов долларов и обеспечении выборов.

Несомненно, всем известно, что коалиционные силы под руководством США стремительно свергли режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тогда это было воспринято как победа. Коалиционные войска предъявили "Талибану" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ультиматум: боевики должны были выдать Усаму бен Ладена. Когда начались боевые действия, западная коалиция позволила некоторым исламистским силам скрыться.

Некоторые боевики укрылись в районе, расположенном вдоль афгано-пакистанской границы. К 2006 году они хорошенько вооружились и начали наступление, чтобы захватить под свой контроль афганские территории. С тех пор разные исламистские силы, не только талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но затем и ответвления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продолжили борьбу с коалиционными силами.

Поскольку Соединенные Штаты руководствовались целью национального строительства, это отразилось и на эффективности ведения боевых действий. Американские солдаты были ограничены определенными правилами, например, им запрещалось вторгаться в священные места или мечети, где, как известно, укрывались исламистские боевики. Подобные ограничения привели к тому, что вражеские силы смогли использовать их для получения тактического преимущества. Первоначальные разговоры о решительной победе над режимом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) теперь сменились желанием Вашингтона уговорить непобедимых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сесть за стол переговоров, чтобы начать "мирные" переговоры.

Конкретные идеи о нравственности - вот что определило направление американской внешней политики в отношении Афганистана и повлияло на поведение американских военных на поле боя. Соединенные Штаты могли бы одержать победу над исламистами в Афганистане, но они не верили в то, что у них есть моральное право. Вашингтон считал морально приемлемой политику, направленную на удовлетворение потребностей других, обездоленных граждан Афганистана, обманывая себя в том, что в конечном итоге он добьется тех или иных выгод. Этот подход вытекает из общепринятой этики, согласно которой Вашингтон должен защищать своих союзников.

Поражение в Афганистане является примером того, как определенные философские идеи могут влиять на нашу культуру, политику и жизнь в целом. Руководствуясь самоотверженными нравственными идеями, политика США оказалась бесполезной в афганской войне. Другими словами, именно философия привела к внешнеполитическому поражению. Только (рациональные) философские идеи могут привести нас к лучшему будущему.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539087900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2018 года №758
- К.Токаев: Эффективное выполнение задач, поставленных Главой государства в Послании, зависит от качества законов
- Н.Нигматулин встретился со спикером Великого Национального Собрания Турции Бинали Йылдырымом
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев: Поддержка казахстанских предприятий в закупках квазигоссектора должна быть не только правом, но и обязанностью Правительства(выступление на пленарном заседании)
- Вице-премьер А. Жумагалиев встретился с Генсеком ООН А. Гутерришем по вопросам развития цифровизации
- Великобритания и Казахстан укрепляют торговые и инвестиционные связи и открывают новые возможности для сотрудничества
- Постановление ЦИК РК от 8 октября 2018 года №18/211
- Важный акцент. Все для людей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  