 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.10.2018
21:26  Улан Сыдыков назначен исполнительным директором Госфонда интеллектуальной собственности Киргизии
21:01  Первая АЭС в Узбекистане будет построена вблизи озера Тудакуль
20:52  В Дубае фестивалит не дочь Каримова (Узб-президента), а дочь Керимова - недопосаженного российского олигарха
20:45  Профессиональная "отдыхайка" замМинсобес Киргизии Лунара Мамытова подала в отставку
20:39  Умер экс-председатель Налогового комитета Таджикистана влиятельный Хол Машрабов
20:38  Из мигрантов - в джихадисты. Таджикский путь, - С.Муродов
20:36  Казахстан: маневры религиозных экстремистов, - К.Бекбулатов
15:25  The Hill: В чем заключается главная причина поражения США в Афганистане?
14:26  Македонская оплеуха глобальной элите, - П.Волгин
14:24  Asia Times: Трамп решил взяться за минеральные богатства Афганистана
11:06  Душанбе и Ташкент начали разминирование таджикско-узбекской границы
11:03  Туркменских студентов не пускают на учебу в Таджикистан
10:05  Ботир Асадов стал новым послом Узбекистана в России
10:01  Роковая ночь. Ашхабад-1948: реквием, - Николай Головкин
09:57  Засекреченный голодомор. Более 80 лет США скрывают правду о трагедии собственного народа, - В.Панов
09:30  Бунт на корабле. Даже саудиты "послали" Трампа, - А.Нарышкин
09:25  Кишиневский саммит: ГУАМ накануне распада, - А.Медведев
09:22  Как работает вражеская пропаганда, - А.Халдей
09:15  Конфронтация одновременно с Россией и Китаем. Справятся ли США? - Пол Стейган
09:09  Врага нельзя слушать. Система определения "свой-чужой", - Исраэль Шамир
08:28  Хорошо укрепите кошару. Как не стать жертвой скотокрадов, - советы от ГУВД Чуйской области
08:17  Победный октябрь. Чего добились США в Афганистане, - Г.Асатрян
08:13  Талибы голосуют за бойкот. Радикальные исламисты отвергли парламентские выборы в Афганистане, - "Къ"
08:06  Новым президентом Грузии наверняка станет экс-МИД - Вашадзе либо Зурабишвили
08:04  Грядет ли газогидратная революция. Мир стоит на пороге нового передела рынка органического топлива, - Г.Шехтман
07:56  Дедолларизация не удалась: казахстанцы массово скупают доллары
07:51  Желание перемен и атмосфера безнадежности. До встречи в СССР, - С.Кургинян
00:37  Бой Макгрегора и Нурмагомедова - зеркало отношений Запада и России
00:25  Афганистан: талибы активизировались, - О.Рахими
00:15  США не покинут японский "непотопляемый авианосец"
00:08  "Хиппи". Новый роман Пауло Коэльо - секс, пытки и Катманду
00:03  Новое послание Назарбаева: что в нем нового? - М.Шибутов
Понедельник, 08.10.2018
22:35  На взятке взяли 1-го зама начальника ДВД на транспорте КазМВД Бекенова
21:35  Ушел в 48 хороший российский писатель Олег Павлов. Живший в Казахстане и Узбекистане
21:07  Казахи продали "КазТрансГаз-Тбилиси" компании с Маршалловых Островов
20:55  В здании посольства СаудАравии в Турции пропал без вести оппозиционный журналист Хашогги
20:46  Славные дебилы. РосФутболисты Мамаев и Кокорин отбуцкали чиновника корейца из расистских побуждений
20:03  Довыеживался. Сын бывшего министра энергетики Таджикистана Гул-младший осужден на 5 лет за хулиганку
19:56  Швейцарско-подданные экс-мэр Алматы Храпунов с женой получили от Алматинского суда еще 31 г. л/с на двоих
19:52  Генпрокуратура Киргизии возобновила уголовное дело на бывшего вице-премьер-министра Сарпашева
19:39  КиберВойна. Россия атакует! - Independent
19:30  Особенности сражения за газовый рынок Европы, - Б.Николаев
19:22  США не уйдут с Ближнего Востока. Пентагон обнародовал планы по участию в сирийском конфликте, - "НГ"
15:43  Кремлевские боты сеют на Западе страх перед генетически модифицированными зерновыми и вакцинами, - Times
13:07  Эволюция клинча. Как американские санкции отразились на экономике и внешней политике Китая, - А.Кириллов
13:03  Иран осмелев с российскими С-300, грозит утопить Нетаньяху, - З.Караев
12:55  У Хабиба Нурмагомедова прикольная подружка - Кайли "мини-Хабиб" (видео)
10:40  Икбаль Дюрре: Шииты Ирака переживают внутренний раскол
10:37  Алексей Егоров - Художник калмык-монгол, ставший русским Рафаэлем
10:17  От Аргентины до Кореи: министр халявного туризма (соцразвития) Киргизии и ее замы за год побывали в 26 загранкомандировках
09:59  О разведчиках и шпионах. Дело о Скрипале открыло новую эпоху в международных отношениях, - Э.Лимонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   |   КАДРЫ   | 
Умер экс-председатель Налогового комитета Таджикистана влиятельный Хол Машрабов
20:39 09.10.2018

В Таджикистане ушел из жизни Хол Машрабов

В ночь на 7 октября 2018 года скончался Хол Машрабов, экс-председатель Налогового комитета и одна из влиятельных фигур 90-х годов.

Церемония прощания с Холом Машрабовым и его похороны состоялись сегодня, 7 октября. Последним пристанищем некогда влиятельного человека стала территория мечети имени Хола Машраба в Душанбе.

С 2008 года он страдал тяжелым заболеванием и в последнее время болезнь обострилась.

С 1998 по 2001 годы Хол Машрабов возглавлял Налоговый комитет, после – в течение 5 лет руководил самым густонаселенным и крупным районом Рудаки.

Хол Машрабов считался одним из опытных специалистов аграрной сферы, известна даже модель Хола Машрабова как составная часть таджикской модели развития сельскохозяйственной отрасли.

Его брат Ибодулло Машрабов занимает пост заместителя министра культуры страны.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539106740
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2018 года №758
- К.Токаев: Эффективное выполнение задач, поставленных Главой государства в Послании, зависит от качества законов
- Н.Нигматулин встретился со спикером Великого Национального Собрания Турции Бинали Йылдырымом
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев: Поддержка казахстанских предприятий в закупках квазигоссектора должна быть не только правом, но и обязанностью Правительства(выступление на пленарном заседании)
- Вице-премьер А. Жумагалиев встретился с Генсеком ООН А. Гутерришем по вопросам развития цифровизации
- Великобритания и Казахстан укрепляют торговые и инвестиционные связи и открывают новые возможности для сотрудничества
- Постановление ЦИК РК от 8 октября 2018 года №18/211
- Важный акцент. Все для людей
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  