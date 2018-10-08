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|Умер экс-председатель Налогового комитета Таджикистана влиятельный Хол Машрабов
20:39 09.10.2018
В Таджикистане ушел из жизни Хол Машрабов
В ночь на 7 октября 2018 года скончался Хол Машрабов, экс-председатель Налогового комитета и одна из влиятельных фигур 90-х годов.
Церемония прощания с Холом Машрабовым и его похороны состоялись сегодня, 7 октября. Последним пристанищем некогда влиятельного человека стала территория мечети имени Хола Машраба в Душанбе.
С 2008 года он страдал тяжелым заболеванием и в последнее время болезнь обострилась.
С 1998 по 2001 годы Хол Машрабов возглавлял Налоговый комитет, после – в течение 5 лет руководил самым густонаселенным и крупным районом Рудаки.
Хол Машрабов считался одним из опытных специалистов аграрной сферы, известна даже модель Хола Машрабова как составная часть таджикской модели развития сельскохозяйственной отрасли.
Его брат Ибодулло Машрабов занимает пост заместителя министра культуры страны.