Профессиональная "отдыхайка" замМинсобес Киргизии Лунара Мамытова подала в отставку

20:45 09.10.2018

09 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Лунара Мамытова: Я устала от травли, поэтому решила уйти с поста



Заместитель министра социального развития Лунара Мамытова рассказала 24.kg, почему написала заявление об уходе. Чиновница считает, что кто-то намеренно устроил травлю и хочет выжить ее из ведомства. Лунара Мамытова утверждает, что никаких нарушений с ее стороны нет, а депутат СДПК Аида Касымалиева распространяет ложную информацию. В частности, о поездках замглавы Минсоцразвития за рубеж.



- Зачем Аиде Касымалиевой сознательно "топить" вас?



- Я не знаю. Ничего плохого я Аиде Касымалиевой никогда не делала. Да, мы никогда не общались с ней близко, хотя и учились в одной школе. Наш контакт сводился к "привет-привет, пока-пока". Зачем она целенаправленно меня преследует, я не имею никакого понятия. Что мы что-то не поделили в личном плане, как пишут некоторые СМИ, - полный бред.



Я пыталась выйти на контакт с Аидой, писала ей сообщения, предлагала встретиться и говорила, что готова дать ей правдивые сведения, но она игнорирует меня.



Она врет, я скажу откровенно, что, мол, когда была на Хайнане (туристический курорт Китая), то пользовалась дипломатическим паспортом. Я предоставляла свой паспорт. Могу показать, там отметки стоят, как я въезжала в Казахстан и выезжала оттуда. Генпрокуратура уже предоставила справку по итогам проверки и там указано, что диппаспорт я не использовала.



- А где отметка в вашем гражданском документе, что вы были на Хайнане?



- А она не нужна. Можете в любом турагентстве спросить. Да, для въезда в Китай нужна виза, но власти КНР, чтобы развивать свою туристическую отрасль, сделали для туристов послабления, и зачем мне нужен был там диппаспорт? Я могу спокойно проехать по своему документу, как гражданин КР. Тем более, я туда ездила с ребенком. Планировали отдых всей семьей, но мужа не отпустили с работы.



- Вашей зарплаты и отпускных хватает, чтобы позволить себе отдых на одном из самых дорогих курортов в мире?



Почему бы и нет? Я получила хорошие отпускные. У меня есть деньги. У нас начисляют солидные суммы, ну в зависимости от заработной платы, конечно. Иногда, бывает, что и в размере 80 тысяч сомов. Этих средств достаточно, чтобы поехать на Хайнань, поверьте.



- Неужели?

- На что вы намекаете? Я, между прочим, не вдова и не сирота. Мои сестры имеют не большой, но свой бизнес, мои братья тоже бизнесмены. Не скажу, что мы богатая семья, но живем неплохо. К примеру, медовый месяц мы с мужем провели в Турции, съездили в Израиль. В то время я была простым журналистом, работала на ОТРК. Более того, еще до прихода в Жогорку Кенеш, министерство, я много, где побывала. В США была, в Европе.



- Счастлива за вас. Не знала, что сотрудники ОТРК так хорошо зарабатывают. Ваш супруг - рядовой милиционер, способен оплатить все капризы жены, в частности, отдых на Хайнане?



- Я знаю, что вы скажете сейчас. Так вот, еще раз повторяю, нам хватает денег. Я не коррупционер. Я одна из тех, кто борется с коррупцией, но, видимо, это кому-то не нравится, вот и пишут анонимки.



- Какие анонимки?



- Так первое заявление Аиды Касымалиевой базируется на анонимке. Пусть скажет, кто ей прислал, такой честный.



- А вы не пробовали у нее спросить?



- Пробовала. Говорю уже, она на контакт не идет.



- Хорошо. А что по вашим поездкам в Германию, Италию и США?



- Боже мой, да у нас все ездят. Простые сотрудники больше за рубежом бывают, чем я. Эти командировки за счет приглашающей стороны. В той же Америке второй раз я была по программе Всемирного банка и за счет этой организации. В СМИ потом раздули, сделали из меня монстра, который за кредитные деньги разъезжает. Но извините, с 2015 года, когда ВБ запустил этот проект по повышению квалификации, только от Минсоцразвития в Америке побывали 52 человека, я говорила об этом.



У нас все имеют возможность ездить, пожалуйста. А то говорят, что только руководство катается, так это неправда. Вон, у нас простой эксперт восемь раз была за границей за два года, а я только три раза. И почему, мне интересно, только меня указывают так избирательно?



- Ну, если с поездками мы более или менее разобрались, то как вы прокомментируете ваш "замечательный" совет пенсионерам - откладывать с мизерных пенсий на отдых за рубежом?



- Опять же, выдернули из контекста моего поста в Instagram.



Я не писала, что все пенсионеры могут себе позволить отдых в Европе, но мы должны к этому стремиться. Я привела пример одной женщины пожилой, которая еще и преподает. Так вот, она откладывает средства и собирается летом за рубеж.



- Вы знаете средний размер пенсии?



- Разумеется. Я же работаю в профильном ведомстве. И минимальный знаю, поверьте мне. К нам постоянно приходят с жалобами. Люди, которые получают пять тысяч сомов, еще и дети не помогают, естественно, недовольны.



На своей страничке я писала, как должно быть, а не как есть на самом деле. Я хотела внести позитив, чтобы люди улыбнулись, порадовались, что вот он живой пример перед глазами, я имею в виду эту бабушку, которая откладывает на путешествия. Мы не должны жить одним днем и копить на бедность, жизнь нам дается один раз и мы должны ей радоваться, не тратить ее на злобу, зависть, дурные мысли.



- Сложно, получая в месяц пять, а то и четыре тысячи сомов, радоваться жизни и не озлобиться...



- Я все понимаю, но можно же стремиться к лучшему. Люди перевернули мой пост, сделали из меня какую-то дуру некомпетентную, которая указывает бедным старикам - езжайте, грейтесь на солнышке на лучшие курорты в Германии или Франции.



Не так же все я писала. Я выражала свои мысли, что как было бы здорово, если бы наши люди стремились к лучшему, а не питались негативом.



За два года мы много сделали, поверьте. Да, депутаты нас постоянно критикуют, приводя в качестве подтверждения данные Нацстаткома, но у них иная методика расчета. По сведениям Минсоцразвития, уровень бедности сейчас составляет 25 процентов, хотя еще два года назад превышал 30 процентов.



- Тогда почему вы решили уйти, если хотели улучшить жизнь простых людей, добиться поддержки государства для пенсионеров, стоящих с протянутой рукой?



- Я устала от травли. Я просто работаю, а на меня грязь льют не переставая. Знаете, я провела проверку в прошлом году и выявила, что в Баткенской, Ошской областях есть серьезные нарушения по части выплаты пособий. Мы обнаружили, где три миллиона сомов недостачи, где пять миллионов.



Все эти факты я озвучила осенью на коллегии Минсоцразвития. Наверное, нажила себе после этого врагов. Идет целенаправленная атака на меня. Мне тоже тяжело работать под таким прессингом, поймите. У меня же семья, мама, муж. Они очень переживают.



- То есть, если премьер-министр сейчас примет вашу отставку, то вы расстроитесь, что ушли с поста?



- Да. Я люблю свою работу и готова пахать. Именно пахать. Посмотрим, какое решение примет глава кабмина и нужны ли молодые и честные люди в правительстве. Сейчас идет натуральное выдавливание нас, молодых и готовых трудиться. Я это почувствовала на собственной шкуре.