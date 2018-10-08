В Дубае фестивалит не дочь Каримова (Узб-президента), а дочь Керимова - недопосаженного российского олигарха

20:52 09.10.2018

ГУЛЬНАРУ КАРИМОВУ ПОПУТАЛИ С ДОЧЕРЬЮ РОССИЙСКОГО МИЛЛИАРДЕРА

Западные СМИ дали опровержение появлению Гульнары Каримовой в Дубае, заявив, что перепутали ее с дочкой владельца футбольного клуба "Анжи", миллиардера Сулеймана Керимова.

По данным СМИ, таинственную незнакомку зовут Гульнара Керимова.



В Генпрокуратуре Узбекистана опровергли новость об отъезде Гульнары Каримовой, уточнив, что она отбывает наказание согласно законодательству Узбекистана.



Ранее покинула Узбекистан и отправилась к своему брату Исламу Имам Каримова.