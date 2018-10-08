 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Первая АЭС в Узбекистане будет построена вблизи озера Тудакуль
21:01 09.10.2018

Первая в Узбекистане АЭС будет построена вблизи озера Тудакуль в Кызылтепинском районе Навоийской области. Об этом сегодня, 9 октября, заявил директор Института ядерной физики Академии наук Узбекистана Ильхом Садыков.

Заявление Садыкова было сделано на совместном семинаре миссии Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) и рабочей группы российской ГК "Росатом", начавшемся в Ташкенте. "Сейчас возле Тудакуля исследуются три-четыре потенциальных места для строительства АЭС. Причем выбраны участки на восточном и западном берегу водоема. Основное условие - это качество почвы, она должна быть устойчивой, не песчаной. На территории активно работают геологи, бурят скважины. Только после проведения исследований будет определено оптимальное место для станции", - сказал Садыков.

Изначально рассматривалось порядка 70 площадок, однако к марту осталось лишь 10 наиболее подходящих для АЭС мест. В итоге было принято решение остановиться на территории, прилегающей к водохранилищу Тудакуль, потому что это место близко к инфраструктурам и подходит по сейсмологическим критериям.

На семинаре был представлен макет будущей АЭС. Глава "Росатом-Международная сеть" Александр Мертен сообщил, что запуск проекта намечен на 19 октября и может быть приурочен к визиту президента России Владимира Путина в Узбекистан.

Представитель "Ростатома" также отметил, что гарантированная эксплуатация энергоблока рассчитана на 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Мощность станции составит пятую часть всей генерируемой в Узбекистане электроэнергии.

Как сообщало EADaily, о совместном с Россией строительстве АЭС в Узбекистане стало известно в декабре 2017 года. В сентябре премьер-министры России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов подписали межправительственное соглашение о строительстве по российскому проекту.

По предложению "Росатома" АЭС будет состоять из двух современных энергоблоков поколения "3+" ВВЭР-1200. Предположительно первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2028 году. Согласно расчетам узбекской стороны, АЭС позволит сэкономить до 3,7 млрд кубометров природного газа, что составит $ 550−600 млн в год в денежном эквиваленте.

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539108060
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