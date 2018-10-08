Улан Сыдыков назначен исполнительным директором Госфонда интеллектуальной собственности Киргизии

21:26 09.10.2018

Согласно распоряжения 8 октября 2018 года, Сыдыков Улан Данилович назначен исполнительным директором Государственного фонда интеллектуальной собственности при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве Кыргызской Республике (Кыргызпатент).



У.Сыдыков родился в 1977 году в селе Ан-Остон Иссык-Кульской области. В 2000 году окончил Кыргызский Государственный национальный университет по специальности "Статистика".

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Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом Национального статистического комитета, с 2003 по 2011 годы работал в Министерстве финансов, с 2011 года по 7 октября 2018 года экспертом Отдела финансов и кредитной политики Аппарата правительства Кыргызской Республики.