В Согдийской области набрали целый полк добровольцев служить в ТаджАрмии

00:05 10.10.2018

Из Согда в армию ушел целый полк добровольцев



В Согде прошла церемония проводов добровольцев на службу в ряды Вооруженных сил страны.



Проводы 1000 добровольцев были торжественные и прошли в амфитеатре "Арбоб" Бободжонгафуровского района.



На службу Родине новобранцев также напутствовал председатель области Раджаббой Ахмадзода.



Затем прошел традиционный обряд "Нонгазон" - под благословения матерей призывники откусили кусочек лепешки, которая будет храниться до их возвращения, как символ надежды близких на благополучное возвращение сыновей со службы.



В заключение мероприятия состоялся концерт, а затем был накрыт праздничный дастархан на центральный площади района.



Мавлюда Рафиева, специально для Asia-Plus