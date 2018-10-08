 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Согдийской области набрали целый полк добровольцев служить в ТаджАрмии
00:05 10.10.2018

Из Согда в армию ушел целый полк добровольцев

В Согде прошла церемония проводов добровольцев на службу в ряды Вооруженных сил страны.

Проводы 1000 добровольцев были торжественные и прошли в амфитеатре "Арбоб" Бободжонгафуровского района.

На службу Родине новобранцев также напутствовал председатель области Раджаббой Ахмадзода.

Затем прошел традиционный обряд "Нонгазон" - под благословения матерей призывники откусили кусочек лепешки, которая будет храниться до их возвращения, как символ надежды близких на благополучное возвращение сыновей со службы.

В заключение мероприятия состоялся концерт, а затем был накрыт праздничный дастархан на центральный площади района.

Мавлюда Рафиева, специально для Asia-Plus

Источник - Asia-Plus
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