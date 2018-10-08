Прогноз на следующие 10 лет: в Европе разразится гражданская война, а в России наступит технокоммунизм?

00:13 10.10.2018 Футуролог, историк и фантаст предсказывают, что произойдет в мире в 2020-е годы



АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ



Будущее приходит не здороваясь, гласит крылатая фраза. Мы уже пережили начало XXI века, которое в произведениях "золотого века научной фантастики" описывалось, как заоблачные дали с летающими автомобилями, лекарствами от всех болезней и людьми нового типа. И пусть "Космической одиссеи: 2001" так и не случилось, многие технологии совершенно изменили нашу жизнь. Что нас ждет дальше: в третьем десятилетии третьего тысячелетия: светлое будущее, темные времена или - как обычно - нечто среднее? Об этом "Комсомолка" попросила порассуждать людей, которым не привыкать заглядывать в завтрашний день.



ВЗГЛЯД ОПТИМИСТА



"Людям не надо будет работать, только творить"



Российский футуролог (исследователь будущего) Данила Медведев - в интервью "КП" рассказал, каким будет следующий глобальный "Русский проект", почему Китай и США затормозятся в своем развитии и как военные олимпиады помогут уменьшить число конфликтов в мире.



1% ПРОТИВ 99%



- Вы уже знаете, что произойдет с миром в 20-е годы XXI века?



- В большой политике все крупные игроки будут пытаться нащупать новый грандиозный проект и одновременно бороться с вызовами из своего прошлого. Например, Европа все ресурсы бросит на то, чтобы сохранить единое пространство, избежать больших потрясений и перезапустить промышленную экономику. Объединение Европы как раз и было предыдущим большим проектом. Сейчас он завершен, и страны не совсем понимают, что им делать дальше.



- То есть нового разделения Европы не произойдет?



- Нет, но такая перспектива будет источником постоянной напряженности. Страны Евросоюза будут без конца спорить и ругаться, из-за кого они плохо живут. Следующее десятилетие Европа будет держать оборону завоеванных позиций, потому что общество благосостояния для всех построить, конечно, не удастся.



- США продолжит диктовать свою политику остальному миру?



- На самом деле, у Америки будут серьезные проблемы. Общественный строй США, основанный на святой вере в свободный рынок, безнадежно устарел. В нынешней реальности государство должно играть значительно большую роль в экономике и внедрении высоких технологий. Но США морально не готовы дать возможность своему президенту ставить задачи. Это затормозит развитие страны. Не последнюю роль в этом сыграет и дальнейшее разгорание ключевого конфликта Америки - противостояния 1% самых богатых людей и 99% остального населения.



ЗДРАВСТВУЙ, ТЕХНОКОММУНИЗМ



- Получается, у Китая есть, наконец, все шансы обогнать США и занять место мирового лидера?



- Дело в том, что Китай умеет только догонять, но не лидировать. Это страна-ксерокс, которая очень хорошо научилась штамповать чужие решения и демонстрировать количественный рост. Во времена Культурной революции Мао Цзедун специально уничтожил тысячелетний пласт культуры и истории своей страны. И с 1980-х годов Китай только и делает то, что копирует западные модели, вплоть до строительства на своей территории точных реплик Эйфелевых башен, альпийских швейцарских деревушек и нью-йоркских небоскребов. По другому не умеют. Даже официальные лица в Китае признают, что они могут обучить миллионы студентов, но создать собственную научную школу так и не в состоянии. Единственный глобальный проект, который пока смог родить Китай, это новый транспортный коридор из Азии в Европу - "Шелковый путь 2.0". Но для страны, претендующей на мировое господство, это очень слабо.



Чем-то похоже, кстати, нынешнее положение арабских нефтяных монархий. Они пытаются купить себе современную экономику, но получают лишь красивую вывеску - все эти безумные города в пустыне и мечты о покорении Марса. Нет проекта, который мог бы, действительно, выступить двигателем прогресса для этих стран.



- Каким будет следующий большой "Русский проект"?



- В любом случае он будет связан с построением справедливого общества и отказа от потребительской экономики. Это общество, в котором людям не нужно будет работать (по крайней мере, в привычном нам смысле слова) и в котором главной задачей для человечества будет идея творчества, созидания. Об этом еще советские фантасты писали. Можете назвать такой строй "технокоммунизмом" - хотя слово "коммунизм" для многих людей как красная тряпка для быка. Прообразы этого будущего мы сегодня видим в российских технополисах и кампусах высокотехнологичных западных компаний, таких как "Гугл". Занятно, но в продвинутых интернет-компаниях давно пытаются ввести бесплатное питание и кофе-машины для своих сотрудников, так что американским властям приходится законодательно это запрещать, потому что сокращение потребления является худшим кошмаром рыночного капиталистического общества.



ТРИ БОЛЬШИХ ПРОЕКТА



- Ждут ли нас в ближайшем будущем какие-то большие войны?



- Возможны конфликты в странах третьего мира для проверки новинок вооружений США, Китая и России. Хотя страны будут все больше склоняться к гуманной альтернативе. А именно к военной Олимпиаде. Придумали армейские соревнования (танковый биатлон, авиадартс и так далее) в России, и сейчас все больше стран к ним присоединяются. В недалеком будущем эти соревнования будут вызывать такой же интерес как спортивные чемпионаты, а ведущие сверхдержавы будут выяснять, чьи танки лучше, на полигоне, а не в реальных боевых условиях. Хотя я бы посоветовал больше следить не за военными, а за спецслужбами. Их развитие может нести не меньшую угрозу, чем недружественный искусственный интеллект.



- Спецслужбы будут знать о нас все?



- Это полбеды. Хуже, что они будут знать, где мы будем через месяц или даже год. Сейчас спецслужбы занимаются передовыми разработками по моделированию поведения отдельного человека или групп. Пока они еще не научились делать абсолютно точные прогнозы и предсказывать, где завтра начнутся беспорядки, но вкладываются в это большие деньги. С одной стороны, так двигается прогресс. Но с другой - если мы развитие интеллекта отдадим на откуп спецслужб, в обществе будет большой перекос.



- Ждем ли мы в науке прорывов, какими когда-то были первый полет в космос или изобретение интернета?



- Первое - это большой нанопроект. Он запущен еще в начале XXI века в разных странах, но так и не реализован. Речь идет о создании любых материалов на молекулярном уровне. Условно говоря, можно вырастить в лаборатории алмаз или бочку нефти или кусок мяса. Понятно, что это полностью закроет мировую потребность в ресурсах и совершенно поменяет модель наших отношений.



Второе - это компьютеры с нейрокодом. Это будет единое цифровое пространство человечества, в котором не надо будет запускать десятки программ. Любые элементы на экране можно будет комбинировать между собой, открыть, закрыть, передать другому пользователю одним движением.



И третье, в сфере культуры, это написание Эпоса - своего рода Библии будущего. Это будет невероятно насыщенное произведение, написанное многими людьми, которое будет детально описывать дальнейший путь развития человечества.



ВЗГЛЯД ПЕССИМИСТА



"Главный проект России – сохранить народ, территорию и государственность"



Российский историк и социальный философ, директор Института системно-стратегического анализа, академик International Academy of Science (Инсбрук, Австрия), Андрей Фурсов считает, что впереди последнее десятилетие капиталистического общества. И слом эпохи, которая началась еще в "длинном XVI веке" (1453–1648 гг.), грозит миру глобальными потрясениями.



ПОСЛЕДНИЕ ДНИ КАПИТАЛИЗМА



- Андрей Ильич, недавно в одной из своих лекций вы сказали, что мир через 10 лет будет совсем непохож на тот, к которому мы привыкли сегодня. К чему же нам готовится?



- Максимальный горизонт реального прогнозирования сегодня – 3–4 года. Слишком быстро идут изменения. Однако в некоторых частях планеты будущее по сути уже наступило. Мы привыкли думать о будущем как об улучшенной версии будущего, но это совершенно не так. Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке, во многих частях Африки, да и на Украине – это и есть будущее.



- Вы ждете нового глобального кризиса?



- Мир уже живет в кризисе с конца 1980-х годов. И речь не о разрушении Советского Союза. Еще тогда "хозяева истории" начали демонтаж капиталистической системы. В последние годы о финале капитализма, о том, что как система он вступил в терминальную стадию, говорят совершенно открыто. Например, в последнем докладе Римского клуба (международный аналитический центр, объединяющий политическую и экономическую элиту - "КП") черным по белому написано: капитализм заканчивается, он неадекватен современному миру. Вопрос только в том, насколько кровавым будет выход из этой системы.



- Чем это грозит простому народу?



- Кризис прежде всего ударит по периферии, а не по ядру капиталистического мира. Как там было у Маркса? "Язычник, чахнущий от язв христианства". Так и люди, живущие в обществах диковатого и не сильно развитого капитализма, станут первыми жертвами кризиса, хозяева ядра сбросят его на них. Собственно, уже сбросили. Для слабых регионов это, прежде всего, разрушение инфраструктуры, социальные конфликты. А сопутствующим фактором станут проблемы природно-климатического характера. Например, недостаток питьевой воды, который становится все более существенным фактором, например, в странах Ближнего Востока. Специалисты бьют тревогу: исчезают Тигр и Евфрат.



В МИРЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ "СЕРЫЕ ЗОНЫ"



- В качестве примера наступившего будущего вы назвали ситуацию на Украине. Чем там все закончится?



- Украинская история не для того затеяна, чтобы ее быстро свернуть. Если не произойдет форс-мажорных событий, конфликт на западных границах России так и будет тлеть. Украина превратилась в "серую зону" – территорию, где государство не способно защитить своих граждан и где реальная власть находится в руках транснациональных корпораций и тесно связанных с ними коррупционеров и криминала. Количество таких "серых зон" в мире будет только расти. Уже сейчас некоторые государства существуют только на карте; для примера: Афганистан, Колумбия, Конго. Более или менее суверенных, независимых государств в мире осталось не более пяти, причем и их суверенитет, даже США, неполный. Дональд Трамп сейчас как раз занимается тем, что пытается вернуть США полный государственный суверенитет, воюя с глобалистами.



- Какая логика развития может быть у России в этих условиях?



- Премьер-министр Медведев предрекает нам шесть трудных лет – он обладает инсайдерской информацией. Впрочем, и без нее все ясно, достаточно взглянуть на тенденции. Экономический рост в России на ближайшее десятилетие прогнозируется на уровне 1,5%, а в мире – 2,5%. То есть это грозит дальнейшим экономическим отставанием РФ. И углублением социального неравенства.



РАЗВОРОТ НА ВОСТОК - ТАКТИЧЕСКИЙ ШАГ



- Ближневосточный пожар когда-то удастся потушить? Я имею в войну в Сирии и все эти точки нестабильности, порожденные "арабскими веснами"?



- Потушат в Сирии – разгорится где-то в другом месте. Сейчас многие с тревогой смотрят в сторону Закавказья, но я бы больше опасался развития негативных сценариев в бывшей Средней Азии. Уцелевшие части разгромленной в Сирии ИГИЛ (запрещенная в России организация - "КП".) перебрасываются в Афганистан, в Ваханский коридор, в подбрюшье Китая и бывших среднеазиатских республик СССР. Это огромная военно-бандитская орда, десятки тысяч человек, которые во втором и третьем поколении не умеют делать ничего, кроме как убивать.



- Разворот России на Восток, в частности к Китаю – это стратегический шаг или фикция?



- Для России это единственный способ удержатся на плаву. Мы все помним разворот на Запад в 90-е годы и к чему он привел. Недавно рассекретили содержание разговоров Клинтона с Ельциным – там видно, что наш так называемый президент каждый раз отчитывается перед новым начальником. Таких отчитывающихся за один стол с хозяевами не сажают. Но поворот на Восток – это тактический шаг, не нужно ждать многого. Тот же Китай всегда будет играть в свою игру, у него слишком большая экономика, чтобы иметь стратегических союзников. Союзники Китая – всегда временные. Индия слишком сильно привязана к Британскому Содружеству, а ее политико-экономическая элита встроена в Запад. Поэтому все разговоры о союзе РФ, Китая и Индии как глобальной силе, противостоящей Западу, – наивны.



ДВА СЦЕНАРИЯ ЕВРОПЫ



- Возможен ли в России миграционный кризис, наподобие того, что бушует в Европе?



- Замещение мигрантами коренного населения – серьезная угроза для России. К счастью, мы пока не зацеловываем нелегалов, как это делают в Европе со всеми вытекающими последствиями. Например, благополучная некогда Швеция сейчас занимает второе место в мире по количеству изнасилований на душу населения, после африканского Лесото. Про Германию и Францию я уже не говорю. У Европы есть два сценария. Первый – это оформление мусульманских и африканских анклавов на европейской территории – еще не полноценных государств, но уже и не гетто. Второй сценарий – приход к власти правых, националистических диктатур, которые, кстати, будут давить не только мигрантов, но и свои социальные низы. Возможно, два этих сценария будут развиваться параллельно. Что касается России, то многое зависит от того, удастся ли переломить демографический кризис. Говорят, что в последние годы удалось остановить убыль населения, но я в это не слишком верю. Сельская Россия постепенно превращается в пустыню, население перетекает в несколько десятков крупных городов.



- Можете нарисовать оптимистический и пессимистический сценарий нашего ближайшего будущего?



- Оптимистического сценария у меня нет. А вот степени пессимизма могут отличаться. Это не значит, что нужно опустить руки – не для того наши отцы и деды расписывались на рейхстаге и успешно штурмовали космос. Как говорил итальянский философ Антонио Грамши, пессимизм разума, но оптимизм воли. (Реализацию этого принципа блестяще описал в своих романах, особенно в "Неучтенном факторе" Олег Маркеев). Главный проект для России в ближайшее десятилетие – не космический и не арктический. Это лишь средства, которые должны работать на превращение РФ в историческую Россию. Цель, главный проект – это ее сохранение как особого культурно-исторического типа в единстве населения, территории и государственности.



ВЗГЛЯД ФАНТАСТА



Кровавая Европа, белые мигранты...



По просьбе "КП" известный российский фантаст, автор "Ночного дозора" Сергей Лукьяненко написал эссе, как будут выглядеть Россия и мир к 2030-му году:



- Сегодня, 1 января 2030 года, мы можем с улыбкой взирать на те прогнозы, что давали эксперты на прошедшее десятилетие.



Удивительно, но ожидая в любой момент начала войны (возможно - глобальной) на Ближнем Востоке, никто не ожидал драматических событий, охвативших всю Центральную Европу. Сейчас становятся ясны и настоящие причины Брекзита (выхода Британии из Евросоюза - Ред.), и смысл российской внешнеполитической игры прошлого десятилетия, и деятельность Трампа. Но, бесспорно, Первая Гражданская Европейская, как сейчас ее принято называть, затмила и войну в Сирии, включая даже таинственную гибель французского фрегата и британской подлодки, и Незначительные Пятидневные Беспорядки в Китае, и Индо-Азиатский инцидент. Можно с уверенностью сказать, что ряд стран, в том числе Россия, "выиграли" в тех событиях лишь потому, что держали подчеркнутый нейтралитет.



Российские проблемы, включая Кризис Доверия и принятие новой Конституции в 2020-х годах были серьезным вызовом для общества. Однако надо признать, именно они запустили реальный рост экономики и позволили ослабить ее сырьевой характер и социальное напряжение.



Усиление миграции белого населения и возвращение многих россиян из-за рубежа после Первой Гражданской Европейской, бесспорно, оказали положительное влияние на демографию. Вызывающий социальное напряжение приток мигрантов из Азии хоть и не прекратился, но снизился до общественно приемлемого уровня. Главную роль в уменьшении трудовой миграции, впрочем, сыграл закон о Преимущественном Праве, обязывающем принимать на любую работу в первую очередь граждан России.



Увы, не оправдала возлагавшихся на нее надежд "зеленая энергетика", хотя личный и общественный транспорт городов стал электрическим. Основная доля энергии по-прежнему вырабатывается традиционно.



Космические технологии тоже не порадовали прорывом, хотя итоги российской и китайской экспедиций на Луну заставили человечество многое переосмыслить.



Как ни странно, самым значимым событием 20-х годов стало триумфальное возрождение российского кино. Многие сравнивают его с зомби-апокалипсисом, намекая на то, что кинематограф был уже скорее мертв, чем жив. Но хотя Голливуд и остается главным центром развлечений Земли, смотреть российское кино теперь модно во всем мире. А вот литература - стала предметом развлечения немногих интеллектуалов и снобов.



ВОПРОС ДНЯ



А вы насколько далекие планы строите на свою жизнь?



Михаил РЕМИЗОВ, президент Института национальной стратегии:



- Твердые планы - на неделю-две. Ориентировочные - на несколько месяцев. Все, что дольше, - не планы, а намерения разной степени определенности.



Герман КЛИМЕНКО, владелец интернет-компаний:



- Минимум на 10 лет. Мой критерий - это выросшие дети. Моих младших только через 10 лет можно будет отпустить на свободу самостоятельно зарабатывать.



Виктория ДАНИЛЬЧЕНКО, телеведущая канала "Домашний":



- Летом думаю, куда отправиться зимой на лыжах, а зимой уже беру билеты на летний отпуск.



Виталий КОЧЕТКОВ, артист, композитор, поэт:



- Планы на день записываю на листке, который легко смять и выбросить. Задачи на неделю вношу в блокнот-ежедневник, который можно иногда перечитывать. Планы на год, два храню в голове.



Юрий МОША, основатель компании "Русская Америка":



- Мой бизнес-опыт доказал: как только начинаешь что-то планировать, жизнь тут же поворачивается на 180 градусов. Самые яркие события в моей жизни происходили без всякого планирования. Так я создавал компании, эмигрировал и строил жизнь в новой стране.



Наталья МИГНЕНКО, психолог-криминалист:



- На год-два. Более далекие планы - это пожелания к жизни. В жизни человека есть много моментов, которые от него почти не зависят: политическая обстановка, экономика, злой рок, наконец.



Валерий, читатель сайта kp.ru:



- Иногда советуют жить каждый день как последний. Но это глупости. Каждый день нужно жить так, как будто ты только что родился. Получайте удовольствие, а ваша судьба от вас не уйдет. Источник - КП

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