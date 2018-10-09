Казахского боксера-чемпиона Серика Конакбаева сняли с выборов главы AIBA

08:53 10.10.2018

Конакбаев подает апелляцию в Спортивный арбитражный суд

Эта мера была принята после того, как избирательная комиссия AIBA решила, что он не имеет права участвовать в выборах президента организации.



Серик Конакбаев, баллотирующийся на пост президента AIBA, всемирного руководящего органа по боксу, подает апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), передает Prosports.kz.



Эта мера была принята после того, как избирательная комиссия AIBA решила, что он не имеет права участвовать в выборах президента организации.



Как считает Серик Конакбаев, решение избирательной комиссии о его дисквалификации связано с тем, что заявки в его пользу, доставленные в штаб-квартиру AIBA в понедельник, 24 сентября, не были зачтены, так как крайним сроком была установлена полночь воскресенья, 23 сентября.



В то же время в соответствии с законодательством Швейцарии воскресенье, 23 сентября, не является рабочим днем, и, соответственно, крайний срок предоставления заявок должен был быть продлен до понедельника, 24 сентября.



Серик Конакбаев заявил: "Я чрезвычайно удивлен, что моя кандидатура не была включена в окончательный список кандидатов в президенты. Я считаю, что в интересах нашего спорта следует провести конкурентные выборы для того, чтобы национальные федерации AIBA смогли выбрать желаемого лидера 3 ноября".

Накануне, после заседания исполнительного совета Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе, президент МОК Томас Бах выразил серьезную обеспокоенность относительно добросовестности руководства AIBA. МОК предупредил, что может отозвать у AIBA статус Международной федерации олимпийского вида спорта, признанной МОК. Это может означать, что AIBA больше не будет иметь право организовывать боксерские состязания на Олимпийских играх.



Весьма необычной мерой стало то, что МОК направила письма всем национальным федерациям AIBA и всем национальным олимпийским комитетам, выразив свою позицию в отношении AIBA. МОК особо отметил свое решение приостановить все источники финансирования для AIBA, включая финансирование по Программе олимпийской солидарности, и объявил о том, что прекращает все контакты с AIBA, кроме коммуникаций на рабочем уровне. МОК так же отменил аккредитацию временного президента AIBA Гафура Рахимова на юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе.