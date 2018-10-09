Корейский полуостров стал заложником спора США и Китая, - В.Скосырев

09:00 10.10.2018

В диалоге Пхеньяна и Сеула по-прежнему многое зависит от Пекина



Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что достиг прогресса в ядерном разоружении КНДР во время встречи с Ким Чен Ыном. Но соглашение зависит от Китая, отношения с которым у США резко ухудшились после того, как Вашингтон обвинил Пекин во вмешательстве в американские выборы, попытке доминировать на рынке высоких технологий, подавлении прав национальных меньшинств, в захвате островов в Южно-Китайском море. Поэтому перспективы корейского урегулирования остаются туманными.



Рассказывая о беседе с Кимом, состоявшейся в понедельник, Помпео подчеркнул, что Северная Корея согласилась допустить международных инспекторов на полигон для ядерных испытаний. Еще один позитивный сигнал: США и КНДР "начали планировать" второй саммит между Кимом и президентом США Дональдом Трампом.



Правда, ядерный полигон был взорван самими северокорейцами еще в мае. А Китай, ключевой игрок в корейском урегулировании, вряд ли будет действовать в унисон с США. Это показали переговоры Помпео с министром иностранных дел КНР Ван И, где глава китайского МИДа впервые обрушил на высокого американского гостя целый град жестких обвинений.



Как пишет Wall Street Journal, в ходе обмена мнениями руководители дипломатии США и Китая открыто полемизировали друг с другом. Что ставит под вопрос успех второго саммита Трамп–Ким. Ван обвинил США в том, что они обостряют трения по торговле, провоцируют напряжение вокруг Тайваня и безосновательно критикуют внешнюю и внутреннюю политику Китая. "Мы требуем, чтобы США прекратили такие ошибочные действия", – подчеркнул Ван И.



Этой дискуссии предшествовала важная речь вице-президента США Майкла Пенса, в которой он очертил крупный сдвиг в американской стратегии. Сдвиг состоит в том, что Америка переходит от взаимодействия к конфронтации с Китаем. Обоснованием этих изменений служит то, что Пекин подрывает американские интересы на нескольких фронтах. Выступая в Институте Хадсона в Вашингтоне, Пенс обрушился на подавление прав тибетцев и уйгуров в Китае, его план по достижению господства в сфере технологий к 2025 году, инициативу "Пояс и путь".



В прессу просочились сведения о том, что ВМС США планируют резко интенсифицировать рейды вокруг островов в Южно-Китайском море, на которые претендует КНР. А в трехстороннее торговое соглашение между США, Канадой и Мексикой была включена статья, препятствующая тому, чтобы эти партнеры США вступали в сепаратные сделки с Китаем (см. "НГ" от 04.10.18).



Как утверждает Уолтер Рассел Мид, сотрудник Института Хадсона, спич Пенса воплощает крупнейшую подвижку в американо-китайских отношениях с 1971 года, когда в Пекине побывал Генри Киссинджер. Иными словами, Вашингтон начал вторую холодную войну. По всем признакам произнесенные Пенсом тирады походят на речи экс-президента США Рональда Рейгана, направленные против Советского Союза.



В беседе с "НГ" главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов сказал: "Во время встречи Помпео с Ван И китайская дипломатия четко продемонстрировала неприятие американской политики давления на Китай. Конечно, нынешняя ситуация отличается от холодной войны 1970–1980-х годов. Тем не менее возвращение очень многих атрибутов той эпохи происходит очень быстро. Раньше только Россию волновал вопрос, пришла ли снова холодная война. А теперь и Китай вступает в ту историческую полосу, когда Америка начинает разговаривать с ним на языке холодной войны и в политике, и в экономике. И, более того, начинает сколачивать антикитайские блоки. То есть Америка тянет на свою сторону в давлении на Китай западных партнеров. Китаю давно не приходилось участвовать в реальном противостоянии с Западом. Несмотря на заявления о неприятии гегемонии со стороны Запада, Китай вел себя скромно. Он старался вписаться в схему мировой экономики. И заявления Китая о том, что он недоволен установленным Западом миропорядком, были приглашением к торгу, адаптации правил к интересам Китая".



Эксперт полагает, что теперь начинается совершенно новая эпоха. "Давайте отметем вариант, что все это грандиозный блеф Трампа, – говорит Ломанов. – Что он пошутил, и все вернется на круги своя. Тогда остается признать, что политика сдерживания Китая носит долгосрочный характер. Тут Китаю при всем его нежелании втягиваться в спор с США придется дать ответ. Поскольку у него нет выбора. Создается опасное положение. Трамп не учитывает, что экономическая взаимозависимость двух держав убеждала их не делать резких шагов".



Трамп развязывает руки не только Америке, но и Китаю тоже. "Если Китай решит, что выгоды от торговли с США стали для него недоступными, то он, избавленный от стабилизирующей силы, может начать вести себя по-иному. А это может быть все что угодно", – заключил эксперт.



Владимир Скосырев

9.10.2018