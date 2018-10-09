В Киргизии потеряли 10 миллиардов долларов, - В.Панфилова

09:01 10.10.2018

Депутаты парламента начали антикоррупционное расследование



Экономический кризис в Киргизии вынудил республиканских депутатов проверить эффективность использования полученных страной за 27 лет кредитов и грантов на общую сумму 10 млрд долл. Главными кредиторами выступили Россия, Китай, Азиатский банк развития и Всемирный банк. Размер внешнего долга страны – 4,4 млрд долл. (почти 60 % ВВП) – угрожает безопасности государства.



Комитет по бюджету и финансам парламента Киргизии создает рабочую комиссию, которая проверит эффективность использования кредитных средств, полученных страной в качестве финансовой помощи, а также изучит вопросы их возвращения. Инициировал расследование депутат Акылбек Жапаров. В ходе обсуждения депутат Марлен Маматалиев обозначил вопрос об освоении и эффективном использовании кредитов.



Депутат Зиядин Жамалдинов отметил, что грантовые средства предоставлены населению в качестве кредитов, миллионные кредитные средства были выданы нерентабельным предприятиям.



Поводом для изучения вопроса стал отчет министра финансов Адылбека Касымалиева, который сообщил парламентариям, что с 1992 года Киргизия получила 10 млрд долл., из которых 72% – кредиты, 28% – гранты. "Главными кредиторами республики являются Китай, Россия, Азиатский банк развития и Всемирный банк, основная часть финансовых средств была направлена на строительство дорог – 25%, в энергетический сектор – 21%, на поддержку бюджета – 27% и в сельское хозяйство – 6%", – сказал Касымалиев. Он добавил, что правительством принимаются меры по возвращению кредитных средств. Со своей стороны депутаты заявили о необходимости "проведения правильной политики по возвращению государственного долга". Большая часть внешнего долга приходится на двусторонние соглашения – 2,2 млрд долл. Среди них выделяются кредиты Экспортно-импортного банка Китая – 1,7 млрд долл. и Японского агентства международного сотрудничества – 248,77 млн долл. Министр обратил внимание депутатов на то, что пик выплат по госдолгу придется на 2027 год. В том году выплаты по нему достигнут 400 млн долл. "На 2018 год в бюджет для выплаты госдолга заложили около 190 млн долл. Соотношение внешнего долга к ВВП Киргизии составляет 48,2%, внутреннего – 7,7%", – констатирует Касымалиев. Парламентарии призвали правительство отказаться от практики получения краткосрочных кредитных средств, чтобы не попасть в "угрожающую суверенитету кредитную зависимость". Большинство кредиторов реструктуризировали долг Киргизии. И только Россия полностью его списала. Остальные доноры явно не настроены на благотворительность.



Минувшим летом премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев предложил скинуться населению. Он объявил о создании специального счета, на который граждане могут перечислять свои сбережения для выплаты государством внешнего долга. Если каждый гражданин пожертвует 700 долл., то власть сможет рассчитаться с кредиторами. Однако счет пополняется медленно. Не принесла ощутимого эффекта объявленная президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым борьба с коррупцией.



Председатель комитета защиты свободы слова Адиль Турдукулов сказал "НГ", что данная инициатива депутатов не новая: "В каждом созыве парламента поднимается вопрос рационального использования кредитов и грантов. Однако реального изучения вопроса не было. И сейчас я тоже не ожидаю, что будет внятный ответ. В ходе обсуждения депутаты приводили примеры нерационального использования средств, которые были получены в период президентства Аскара Акаева. Но почему-то ничего не говорилось о нарушениях в период президентства Бакиева. Наверное, потому что многие депутаты связаны с серыми схемами использования кредитных средств. Скорее это политический вопрос, нежели экономический. Президент Жээнбеков объявил о борьбе с коррупцией, и парламент, в свою очередь, должен продемонстрировать, что не зря получает зарплату за счет налогоплательщика".



Независимый эксперт Кубат Рахимов считает, что антикоррупционная волна, которая была поднята в начале этого года, начала сходить на нет и необходимо новое "топливо", чтобы поддержать эту тему. Наиболее злостных коррупционеров посадили. Дальше медиаполе заполнять нечем. "Механизм, связанный с оказанием помощи, выдачей кредитов и грантов, прослеживается без проблем. Все данные есть у Министерства финансов. Кстати, именно Минфин может пасть первой жертвой этой политической волны. Сказать, что полученные деньги просто испарились, было бы как минимум наивно. Все проекты фактически или формально закрыты отчетами", – сказал "НГ" Рахимов. Однако, по словам эксперта, в Киргизии образовалась прослойка людей, которые паразитируют на этой помощи. Поэтому назрело создание структуры, которая бы координировала всю иностранную помощь. Лучше создавать ее при президенте страны, поскольку правительство Киргизии часто меняется.



Доктор экономических наук, руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян не видит проблем с точки зрения учета и контроля поступивших в страну кредитов. "Деньги поступают на счет. Поэтому движение финансовых ресурсов всегда можно отследить. Но вопрос в том, каким образом отследить их освоение и эффекты этого освоения. Тут вопрос о методике, и в большей степени он будет связан с политической волей депутатов и правительства. Можно провести поверхностное расследование, указать, что движение денег было в том или ином направлении. А можно провести глубокое исследование с точки зрения отдачи, окупаемости, эффективности. Я полагаю, что это связано с новой политикой и ужесточением контроля за движением и использованием финансовых ресурсов. В какой-то степени это можно рассматривать как антикоррупционные меры, которые для республики очень актуальны", – сказала "НГ" Мигранян. Однако, по мнению эксперта, этими мерами экономику страны не улучшить.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

9.10.18