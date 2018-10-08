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Новая конфигурация энергетического рынка Европы, - В.Гулевич
10:01 10.10.2018

ВЛАДИСЛАВ ГУЛЕВИЧ | 08.10.2018 |

Венгрия готова присоединиться к "Турецкому потоку" и требует от Брюсселя "не ставить палки в колеса"

Визит министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Москву 3 октября 2018 г. подтвердил курс Будапешта на развитие венгерско-российских отношений.

В ходе переговоров венгерского министра иностранных дел с главой российского МИД Сергеем Лавровым были достигнуты договоренности о закупке Венгрией с 2020 года 4 млрд. куб. м газа, о дальнейшем участии российских специалистов в строительстве двух энергоблоков АЭС "Пакш" (эта атомная станция производит около 40% всей электроэнергии в Венгрии), а также о совместных поставках 1300 железнодорожных вагонов в Египет. Планируется открытие прямого авиарейса Казань – Будапешт, российско-венгерского центра онкологии и отделения Международного инвестиционного банка (МИБ) в Будапеште.

Членами МИБ являются, кроме России и Венгрии, Словакия, Чехия, Румыния, Болгария, Куба, Вьетнам и Монголия. Уставный капитал Международного инвестиционного банка – более €1 млрд. 48% приходятся на Россию, 12,7% – на Венгрию. Функция МИБ – кредитование малого и среднего предпринимательства через ведущие национальные финансовые институты. Если по экспорту товаров Россия среди стран-членов МИБ является для Венгрии 4-м по значимости партнером (после Румынии, Словакии и Чехии), то по импорту – первым. В июне делегация Международного инвестиционного банка во главе с председателем правления Николаем Косовым подписала в Будапеште меморандум о взаимопонимании между банком и правительством Венгрии.

Петер Сийярто подтвердил готовность Будапешта присоединиться к проекту газопровода "Турецкий поток". Труба протяженностью 930 километров пройдет по дну Черного моря из России в Турцию (первая ветка).

Затем пойдет вторая транзитная ветка (180 км) до границы Турции с Грецией и Болгарией. Ежегодная пропускная способность каждой ветки – 15,75 млрд. куб. м газа. Приступить к поставкам российского голубого топлива в Европу по этому газопроводу планируется в конце 2019 года.

"Мы требуем от Западной Европы и Брюсселя не ставить палки в колеса, чтобы мы имели возможность с юга [по "Турецкому потоку"] получать газ", – заявил министр иностранных дел Венгрии.

Сотрудничество с Россией в энергетике значится в национальной программе развития венгерской газотранспортной системы, нацеленной на прокачку российского газа через Турцию в Болгарию, Сербию и далее через Венгрию в страны Западной Европы (Австрия, Италия).

Будапешт, Белград и София намерены координировать свои усилия в этом направлении. Соответствующие договоренности были достигнуты в июне 2018 года на переговорах Петера Сийярто с министрами энергетики Сербии и Болгарии Александром Античем и Теменужкой Петковой. Между Венгрией и Сербией уже проложен соединительный газопровод (интерконнектор). "Новый маршрут был бы внушительным вкладом в обеспечение безопасных и надежных поставок энергоресурсов для нашего региона", – говорит Петер Сийярто.

В отличие от проекта "Южный поток" (в 2014 году София под давлением властей Евросоюза отказалась в нем участвовать) "Турецкий поток" использует уже имеющиеся мощности. Российский газ по этому газопроводу будет поставляться в Турцию, в осуществлении дальнейших поставок в Европу Россия напрямую участвовать не будет.

По "Турецкому потоку" российский газ может через Венгрию дойти до Австрии

По "Турецкому потоку" российский газ может через Венгрию дойти до Австрии

На встрече с Петером Сийярто российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что активизация Газпрома на европейском направлении вызвана тревожным состоянием украинской ГТС и ненадежностью транзита российского газа через Украину.

Польша предлагает Киеву другой проект: закупать поставляемый в Польшу морем американский СПГ. В польском Свиноуйсьце ведутся работы по модернизации портовой инфраструктуры для приема большего количества танкеров со сжиженным природным газом из США. Для Украины это невыгодно: американский СПГ дороже российского трубопроводного газа, кроме того Украина в этом случае теряет статус транзитера, который вместе с доходами от транзита переходит к Польше. Однако в Киеве политика пересиливает экономику.

Венгрия обеспечивает 75% потребности в нефти и 60% в газе за счет импорта из России. Углубляя энергетическое сотрудничество с Москвой, Венгрия превращается в перспективе в транзитный узел поставок российского газа в Западную Европу. Это отвечает, в частности, интересам Болгарии и Сербии, получающих сейчас почти весь объем нужного им газа по трубе, которая идет через Украину в Румынию.

Новая конфигурация энергетического рынка Европы подразумевает, таким образом, диверсификацию транзитных маршрутов и появление новых транзитеров. Украины среди них может и не быть.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539154860
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