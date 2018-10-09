Звезда Давида на самолетах ВВС США? Поставка С-300 в Сирию меняет расклад сил в регионе, - Ю.Селиванов

10:06 10.10.2018

Юрий Селиванов

09.10.2018



Дональд Трамп распорядился передать Израилю истребители F-35 в ответ на поставку в Сирию российских ракет С-300. Об этом сообщил израильский портал DEBKA, имеющий довольно неоднозначную репутацию. Тем не менее характерно то, что слив информации произошел именно в Израиле, который объективно может быть заинтересован именно в таком развитии событий.



Утверждается, что истребители, в целях максимально оперативного решения ближневосточного вопроса, будут переданы из находящихся в боевой готовности подразделений ВВС США.



ВВС Израиля на сегодняшний день уже получили от США примерно полтора десятка F-35, а всего заказали 50 единиц. И до сих пор ни разу не жаловались на нехватку самолетов этого типа. И тут вдруг возникает тема "срочного усиления израильских ВВС" ввиду поставок в Сирию российских зенитно-ракетных систем С-300ПМ.



Похоже, наличных сил для успешного прорыва усиленной сирийско-российской ПВО Израилю уже не хватает. И израильское командование всерьез задумывается об ощутимых потерях в случае боевого применения F-35 в Сирии.



А потому намерено компенсировать их за счет увеличения парка самолетов Ф-35.



Из чего напрашивается вывод о фиктивности широко разрекламированной "неуязвимости" этих машин? Равно как и вывод об аналогичной фейковой природе усиленно распространяющихся Израилем слухов о уже состоявшихся "успешных боевых миссиях" F-35 в небе Сирии, которые якобы не были даже замечены российскими средствами ПВО.



Теперь же все встает на свои места: российские и сирийские расчеты ЗРВ не заметили хваленые "невидимки" потому, что их там попросту не было.



Зато сейчас, когда израильские ВВС оказались перед перспективой чрезвычайно рискованных боевых вылетов в зону досягаемости С-300, они почувствовали себя весьма неуютно и тут же заговорили об ускорении поставок дополнительных истребителей этого типа.



Это может означать, что Израиль, несмотря на бодрые речи его министра обороны Либермана о готовности при любых обстоятельствах продолжать боевые операции в Сирии, на самом деле к ним не готов. И собирается взять паузу с целью дооснащения своих ВВС дополнительным количеством F-35.



Продолжительность этой паузы будет зависеть от способа данного усиления. Одно дело, если для этого потребуется обучение и развертывание дополнительных контингентов израильского летного состава и наземного персонала – тогда на это уйдет полгода, а то и больше. И другое дело, если под видом усиления израильских ВВС на территорию этой страны перебросят уже боеготовые эскадрильи ВВС США, которые теоретически смогут вступить в бой после минимальной акклиматизации и перекраски самолетов в цвета израильской авиации.



С учетом того, что фактор времени в данной ситуации имеет решающее значение, второй вариант не стоит сбрасывать со счетов. Израильское командование, которое никогда не скрывало своих намерений уничтожить сирийскую систему ПВО, очевидно, вынашивает те же намерения и в отношении сирийских комплексов С-300. При этом оно не может не понимать, что поставки этих систем из РФ продолжаются, что буквально каждый день добавляет боеспособности защитникам сирийского неба и, соответственно, усложняет задачу Израиля. Получается, что у него просто нет этого полугода, да даже месяца, чтобы спокойно заниматься укреплением собственных ВВС. Именно по соображениям спешности предстоящих действий и мог быть задуман трюк с рисованием на фюзеляжах американских F-35 звезд Давида.



Это тем более вероятно, что у американцев есть свои причины форсировать операцию, итогом которой может стать образцово-показательный сбой систем С-300 в Сирии. Вашингтон крайне озабочен "пандемией С-300/С-400", которая фактически уже началась. Буквально только что очередным прорывом этих бесспорно самых эффективных систем ПВО/ПРО на мировой рынок стало подписание большого российского-индийского контракта на поставку пяти полков ЗРК С-400 "Триумф" на сумму в пять миллиардов долларов.



Для США это не только серьезный удар по финансовым интересам их военно-промышленного комплекса, но еще и глобальный военно-стратегический вызов.



Поскольку "пандемическое", как они считают, распространение российских зенитно-ракетных систем приводит к образованию практически непробиваемых колпаков безопасности над странами, где они развернуты. А это, в свою очередь, лишает боевой ценности главную ударную силу Запада – его военно-воздушные силы. То есть, речь идет ни много ни мало о способности США беспрепятственно продолжать глобальную военно-политическую экспансию. Именно поэтому Вашингтону так необходима показательная порка российских систем ПВО в Сирии. И именно поэтому он может пойти достаточно далеко, чтобы она состоялась.



В то же время Штаты, при любом раскладе, явно не готовы к прямому столкновению с вооруженными силами РФ. Очевидно, что всякая попытка Израиля реализовать на практике план подавления сирийско-российской системы ПВО будет крайне рискованной и может повлечь необратимые последствия...



С учетом всех "за" и "против" можно согласиться с тем, что оптимальным выходом из нынешнего опасного тупика, может стать для Израиля признание неприкосновенности территории Сирии. В обмен на гарантии со стороны России по недопущению превращения сирийской территории в военный плацдарм для агрессии против еврейского государства, со стороны того же Ирана.



А потому ситуация успешного торга, при которой в выигрыше могут оказаться все, включая Иран, отнюдь не исключена. Особенно с учетом той исключительно высокой степени влияния, которую Израиль традиционно способен оказывать на внешнюю политику США.



Далеко не секрет, что нынешняя антиизраильская иранская активность в Сирии является, ничем иным, как формой опосредованного давления на США, которые в своих антииранских происках зашли уж слишком далеко.