 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.10.2018
14:52  Заложники сталинской географии. Почему киргизы не повторили судьбу казахов во время великого голода 1931-1932 годов
14:35  В море песка: жизнь рыбацких поселков на Арале
14:31  Ливийская грусть ГРУ: Россия ввязывается в новую арабскую войну
14:28  Санкции или цунами: продаст ли Россия Су-35 Индонезии, - И.Крамник
14:26  Елбасы собрал в Астане 6-й Всемирный слет попов, имамов, шаманов, лам и жрецов бараньей лопатки
14:23  Елбасы выдал премию Ватикану. А то у него денег мало...
14:20  Мертвое озеро. Куда уплыла вся рыба из Иссык-Куля
11:28  Жээнбек Кулубаев назначен послом Кыргызстана в Казахстане
11:22  Зампред Шаартузского района Таджикистана Баротов уволен после обвинений в мошенничестве
10:37  Когда либеральная элита уйдет в небытие, - М.Хазин
10:34  11 планов Маршалла для Евразии. Американский порядок уступает китайскому доминированию, - А.Маккой
10:16  Умер казахский писатель Шерхан Муртаза - нацпат и антисемит
10:07  Русские в Латвии. Анатомия предательства "ушаковсов", - В.Ермаков
10:06  Звезда Давида на самолетах ВВС США? Поставка С-300 в Сирию меняет расклад сил в регионе, - Ю.Селиванов
10:02  Турция – кто является хозяином положения в стране. Президент или Центробанк? - В.Катасонов
10:01  Новая конфигурация энергетического рынка Европы, - В.Гулевич
09:57  Качество демократии находится под угрозой во многих странах, - Фонд Бертельсманна
09:01  В Киргизии потеряли 10 миллиардов долларов, - В.Панфилова
09:00  Корейский полуостров стал заложником спора США и Китая, - В.Скосырев
08:53  Казахского боксера-чемпиона Серика Конакбаева сняли с выборов главы AIBA
07:14  Неправомерным считает Казахстан введение Кыргызстаном ограничений на ввоз птицы
00:13  Прогноз на следующие 10 лет: в Европе разразится гражданская война, а в России наступит технокоммунизм?
00:05  В Согдийской области набрали целый полк добровольцев служить в ТаджАрмии
Вторник, 09.10.2018
21:26  Улан Сыдыков назначен исполнительным директором Госфонда интеллектуальной собственности Киргизии
21:01  Первая АЭС в Узбекистане будет построена вблизи озера Тудакуль
20:52  В Дубае фестивалит не дочь Каримова (Узб-президента), а дочь Керимова - недопосаженного российского олигарха
20:45  Профессиональная "отдыхайка" замМинсобес Киргизии Лунара Мамытова подала в отставку
20:39  Умер экс-председатель Налогового комитета Таджикистана влиятельный Хол Машрабов
20:38  Из мигрантов - в джихадисты. Таджикский путь, - С.Муродов
20:36  Казахстан: маневры религиозных экстремистов, - К.Бекбулатов
15:25  The Hill: В чем заключается главная причина поражения США в Афганистане?
14:26  Македонская оплеуха глобальной элите, - П.Волгин
14:24  Asia Times: Трамп решил взяться за минеральные богатства Афганистана
11:06  Душанбе и Ташкент начали разминирование таджикско-узбекской границы
11:03  Туркменских студентов не пускают на учебу в Таджикистан
10:05  Ботир Асадов стал новым послом Узбекистана в России
10:01  Роковая ночь. Ашхабад-1948: реквием, - Николай Головкин
09:57  Засекреченный голодомор. Более 80 лет США скрывают правду о трагедии собственного народа, - В.Панов
09:30  Бунт на корабле. Даже саудиты "послали" Трампа, - А.Нарышкин
09:25  Кишиневский саммит: ГУАМ накануне распада, - А.Медведев
09:22  Как работает вражеская пропаганда, - А.Халдей
09:15  Конфронтация одновременно с Россией и Китаем. Справятся ли США? - Пол Стейган
09:09  Врага нельзя слушать. Система определения "свой-чужой", - Исраэль Шамир
08:28  Хорошо укрепите кошару. Как не стать жертвой скотокрадов, - советы от ГУВД Чуйской области
08:17  Победный октябрь. Чего добились США в Афганистане, - Г.Асатрян
08:13  Талибы голосуют за бойкот. Радикальные исламисты отвергли парламентские выборы в Афганистане, - "Къ"
08:06  Новым президентом Грузии наверняка станет экс-МИД - Вашадзе либо Зурабишвили
08:04  Грядет ли газогидратная революция. Мир стоит на пороге нового передела рынка органического топлива, - Г.Шехтман
07:56  Дедолларизация не удалась: казахстанцы массово скупают доллары
07:51  Желание перемен и атмосфера безнадежности. До встречи в СССР, - С.Кургинян
00:37  Бой Макгрегора и Нурмагомедова - зеркало отношений Запада и России
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Звезда Давида на самолетах ВВС США? Поставка С-300 в Сирию меняет расклад сил в регионе, - Ю.Селиванов
10:06 10.10.2018

Юрий Селиванов
09.10.2018

Дональд Трамп распорядился передать Израилю истребители F-35 в ответ на поставку в Сирию российских ракет С-300. Об этом сообщил израильский портал DEBKA, имеющий довольно неоднозначную репутацию. Тем не менее характерно то, что слив информации произошел именно в Израиле, который объективно может быть заинтересован именно в таком развитии событий.

Утверждается, что истребители, в целях максимально оперативного решения ближневосточного вопроса, будут переданы из находящихся в боевой готовности подразделений ВВС США.

ВВС Израиля на сегодняшний день уже получили от США примерно полтора десятка F-35, а всего заказали 50 единиц. И до сих пор ни разу не жаловались на нехватку самолетов этого типа. И тут вдруг возникает тема "срочного усиления израильских ВВС" ввиду поставок в Сирию российских зенитно-ракетных систем С-300ПМ.

Похоже, наличных сил для успешного прорыва усиленной сирийско-российской ПВО Израилю уже не хватает. И израильское командование всерьез задумывается об ощутимых потерях в случае боевого применения F-35 в Сирии.

А потому намерено компенсировать их за счет увеличения парка самолетов Ф-35.

Из чего напрашивается вывод о фиктивности широко разрекламированной "неуязвимости" этих машин? Равно как и вывод об аналогичной фейковой природе усиленно распространяющихся Израилем слухов о уже состоявшихся "успешных боевых миссиях" F-35 в небе Сирии, которые якобы не были даже замечены российскими средствами ПВО.

Теперь же все встает на свои места: российские и сирийские расчеты ЗРВ не заметили хваленые "невидимки" потому, что их там попросту не было.

Зато сейчас, когда израильские ВВС оказались перед перспективой чрезвычайно рискованных боевых вылетов в зону досягаемости С-300, они почувствовали себя весьма неуютно и тут же заговорили об ускорении поставок дополнительных истребителей этого типа.

Это может означать, что Израиль, несмотря на бодрые речи его министра обороны Либермана о готовности при любых обстоятельствах продолжать боевые операции в Сирии, на самом деле к ним не готов. И собирается взять паузу с целью дооснащения своих ВВС дополнительным количеством F-35.

Продолжительность этой паузы будет зависеть от способа данного усиления. Одно дело, если для этого потребуется обучение и развертывание дополнительных контингентов израильского летного состава и наземного персонала – тогда на это уйдет полгода, а то и больше. И другое дело, если под видом усиления израильских ВВС на территорию этой страны перебросят уже боеготовые эскадрильи ВВС США, которые теоретически смогут вступить в бой после минимальной акклиматизации и перекраски самолетов в цвета израильской авиации.

С учетом того, что фактор времени в данной ситуации имеет решающее значение, второй вариант не стоит сбрасывать со счетов. Израильское командование, которое никогда не скрывало своих намерений уничтожить сирийскую систему ПВО, очевидно, вынашивает те же намерения и в отношении сирийских комплексов С-300. При этом оно не может не понимать, что поставки этих систем из РФ продолжаются, что буквально каждый день добавляет боеспособности защитникам сирийского неба и, соответственно, усложняет задачу Израиля. Получается, что у него просто нет этого полугода, да даже месяца, чтобы спокойно заниматься укреплением собственных ВВС. Именно по соображениям спешности предстоящих действий и мог быть задуман трюк с рисованием на фюзеляжах американских F-35 звезд Давида.

Это тем более вероятно, что у американцев есть свои причины форсировать операцию, итогом которой может стать образцово-показательный сбой систем С-300 в Сирии. Вашингтон крайне озабочен "пандемией С-300/С-400", которая фактически уже началась. Буквально только что очередным прорывом этих бесспорно самых эффективных систем ПВО/ПРО на мировой рынок стало подписание большого российского-индийского контракта на поставку пяти полков ЗРК С-400 "Триумф" на сумму в пять миллиардов долларов.

Для США это не только серьезный удар по финансовым интересам их военно-промышленного комплекса, но еще и глобальный военно-стратегический вызов.

Поскольку "пандемическое", как они считают, распространение российских зенитно-ракетных систем приводит к образованию практически непробиваемых колпаков безопасности над странами, где они развернуты. А это, в свою очередь, лишает боевой ценности главную ударную силу Запада – его военно-воздушные силы. То есть, речь идет ни много ни мало о способности США беспрепятственно продолжать глобальную военно-политическую экспансию. Именно поэтому Вашингтону так необходима показательная порка российских систем ПВО в Сирии. И именно поэтому он может пойти достаточно далеко, чтобы она состоялась.

В то же время Штаты, при любом раскладе, явно не готовы к прямому столкновению с вооруженными силами РФ. Очевидно, что всякая попытка Израиля реализовать на практике план подавления сирийско-российской системы ПВО будет крайне рискованной и может повлечь необратимые последствия...

С учетом всех "за" и "против" можно согласиться с тем, что оптимальным выходом из нынешнего опасного тупика, может стать для Израиля признание неприкосновенности территории Сирии. В обмен на гарантии со стороны России по недопущению превращения сирийской территории в военный плацдарм для агрессии против еврейского государства, со стороны того же Ирана.

А потому ситуация успешного торга, при которой в выигрыше могут оказаться все, включая Иран, отнюдь не исключена. Особенно с учетом той исключительно высокой степени влияния, которую Израиль традиционно способен оказывать на внешнюю политику США.

Далеко не секрет, что нынешняя антиизраильская иранская активность в Сирии является, ничем иным, как формой опосредованного давления на США, которые в своих антииранских происках зашли уж слишком далеко.

Источник - stoletie.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539155160
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Состоялось заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий
- Н.Нигматулин выступил на форуме спикеров парламентов стран Европы и Азии
- В Правительстве одобрен проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента РК
- Кадровые перестановки
- Когда в Алматы начнется отопительный сезон
- Приостановлена деятельность еще одной авиакомпании малой авиации
- Выявлена небезопасная мясная продукция 5 российских предприятий
- Shell потеряла интерес к покупке доли акций КМГ из-за коррупционных рисков
- Рабочий визит Государственного секретаря РК Г.Н.Абдыкаликовой в Жамбылскую область
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  