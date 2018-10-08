Русские в Латвии. Анатомия предательства "ушаковсов", - В.Ермаков

10:07 10.10.2018 Русские в Латвии проиграли

6 октября в республике состоялись очередные выборы



Василий Ермаков

08.10.2018



Формальную победу на них одержала социал-демократическая партия "Согласие", за которую голосовали русскоязычные, но нет особых сомнений в том, что как и в 2014, и в 2011 годах ее "сольют" в оппозицию, а править, как и прежде, будет конгломерат правых. Латышские партии KPV LV, Новые консерваторы, "Развитие/За", Национальный блок, Союз "зеленых" и крестьян, "Новое Единство" совокупно получили вполне достаточно голосов, чтобы не допустить русских к власти.



Тем более, что партия "Русский союз Латвии" – единственная, ясно и четко провозгласившая в приоритетах защиту школ нацменьшинств и прав неграждан, пятипроцентного барьера так и не одолела...



Эти выборы изначально стали судьбоносными. Ровно год назад, в начале октября 2017-го латвийские власти, нарушив установившийся в стране хрупкий статус-кво, заявили о том, что намерены окончательно искоренить в стране русскоязычное образование.



Собственно, первая попытка такого рода была принята в 2004-м, но тогда русская община ответила многочисленными митингами и маршами протеста. В тех акциях участвовала значительная часть русскоязычного населения страны, и правящие элиты устрашились. Был предложен кривобокий, никого не устраивавший, но все-таки компромиссный вариант – 60% предметов русские школьники изучат на латышском языке, но оставшиеся 40% – на родном. Эта система худо-бедно проработала тринадцать лет, но на самом деле правящие элиты никогда не отказывались от окончательного уничтожения русских школ. Они лишь отложили исполнение этого плана на более отдаленный срок и стали ждать подходящего момента.



Такой момент, по мнению правящих, и назрел к началу 2018-го. Весной нынешнего года закон об окончательном переводе средних школ нацменьшинств на латышский был принят парламентом в последнем чтении и утвержден президентом страны Раймондом Вейонисом. Как будто этого мало, через несколько месяцев приняли новый закон – о запрете преподавать на русском даже в частных вузах. На днях латвийский министр образования Карлис Шадурскис дал откровеннейшее интервью украинскому порталу "Европейская правда", в котором поделился опытом по уничтожению русскоязычного образования. В этом интервью Шадурскис признал, что соответствующие решения принимаются для того, чтобы лишить "Русский мир" почвы в Латвии. При этом он еще хвалился своим "гуманизмом". "Хочу привести очень интересный пример из Франции. После Второй мировой войны в Эльзасе все немецкие школы были закрыты в пятницу, а в понедельник открылись как французские. Без какого-либо переходного периода! Мы не обрубаем топором по принципу: "Все, ребята, завтра только на латышском"", – сказал министр.



Почему же все это происходит именно сейчас? Тут оказались задействованы несколько факторов. Главный из них – отток населения. Ведь в том же 2004-м Латвия вступила в ЕС, внешняя граница пала и население республики массово устремилось в Западную Европу – за сытной жизнью и высокими зарплатами. Этнические латыши тоже выезжали и выезжают в огромных количествах, но все-таки число русских в Латвии сокращается быстрее. Соответственно, уехали самые активные и пассионарные русские, готовые выйти на улицы в случае дальнейшего наступления на их права. Кроме того, уже начали вступать в жизнь так называемые "дети реформы" – русские, отучившиеся в школах по "билингвальной системе". Это люди со смещенной идентичностью, в которой уже немало латышских черт. Многие из них уже не вполне воспринимают себя русскими, а Россия для них – нечто странное, непонятное и устрашающее.



Значительную работу в деле гашения русского протеста выполнила и партия "Согласие", возглавляемая мэром Риги Нилом Ушаковым.



Эта партия существует за счет голосов русских избирателей и в значительной степени укомплектована русскими политиками. Но, приникнув к богатому столичному бюджету, "согласисты" давно растеряли последние остатки радикализма – если они у них и были. Теперь у них появилось, что терять, а главной целью стало – любой ценой пролезть в правящую коалицию. Таким образом, можно было бы получить доступ к министерским постам и государственному бюджету, который всяко гораздо богаче чем муниципальный, пусть даже и рижский. Поэтому основу стратегии "Согласия" можно охарактеризовать в трех словах: "попытаться договориться с латышами". А для этого "согласисты" попытались максимально обезоружиться, доказать, что они не имеют ничего общего с "рукой Москвы".



Если бы "Согласие" захотело, оно могло бы причинить немало неприятностей правящим националистам. Но те, начиная окончательное наступление на русские школы, рассчитали все точно – Ушаков не стал задействовать весь имеющийся в его распоряжении арсенал (а это не только "царствование" в Риге, но и наличие самой большой фракции в Сейме), ограничившись номинальными действиями. При этом русскому избирателю втихомолку, исподволь внушалось: не надо злить латышей митингами и прочими акциями протеста, не следует их лишний раз раздражать. Лучше всем вместе поднатужиться и обеспечить "Согласию" увеличение фракции в Сейме. Тогда латыши не смогут уже слить "согласистов" в оппозицию, им придется садиться с ними за стол и договариваться. И вот тогда-то Нил Ушаков заключит с латышами "договорняк" и втихомолку добьется отмены "школьной реформы".



Подобные посулы оказались очень привлекательны для постаревшей, потерявшей в численности и пассионарности русской общины Латвии. Как показывают события последнего времени, националисты рассчитали все точно – митинговать, бодаться с полицией, ставить себя под риск репрессий готово лишь меньшинство русских.



Более того, на выборах 6 октября "Русский союз Латвии", единственная партия, готовая неотступно защищать их интересы, набрала всего только 3,2% голосов. У "Согласия" с 19,8% двадцать три места (на одно меньше, чем раньше), но уже сейчас понятно, что они останутся в оппозиции. Причем, еще раз подчеркиваем, "оппозиция" эта будет беззубая и соглашательская, в отличие от РСЛ, который готов был бороться из всех сил.



Почему так получилось? Детальный комментарий "Столетию" на эту тему дал активист РСЛ Илья Козырев, которого называют самым "злым" и бескомпромиссным русским публицистом Латвии. Он сказал, что итоги выборов его не удивили. "В Латвии вся русская пресса находится под контролем нашего главного конкурента – "Согласия". Вся латышская, тем более государственная пресса – под контролем правящих. В результате за всю предвыборную кампанию наши представители имели возможность выступить в общенациональных СМИ считанное количество раз – и только тогда, когда исходя из "Закона о предвыборной агитации" отказать нам было никак нельзя. Тем не менее была надежда, что сам факт уничтожения русскоязычного образования заставит русского избирателя самого искать возможности к спасению – и тогда они неизбежно придут к нам. Этот фактор мы переоценили. Во-первых, сделала свое дело информационная блокада. Во-вторых, очень чувствуется проблема массовой эмиграции. По данным Избиркома, за границей проживают более 130 тысяч только официально зарегистрированных граждан, из которых сочли нужным проголосовать менее 32 тысяч", – подчеркивает Козырев.



Тут стоит привести конкретные цифры. 6 октября и за три дня досрочного голосования в выборах 13-го Сейма приняло участие 54,51% обладающих правом голоса жителей Латвии. Это меньше, чем на выборах в 12-й Сейм четыре года назад. Более того, как свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, это самый низкий показатель с момента выхода Латвии из СССР. На выборах 12-го Сейма в 2014 году проголосовали 58,85% избирателей, на выборах 11-го Сейма в 2011 году – 59,45%, на выборах 10-го Сейма – 63,12%. Территориально особенно сильно уменьшилась электоральная активность Риги и Латгалии, то есть регионов, где проживало особенно много русских. Некоторые близкие власти политологи пытались объяснить столь низкую активность электората тем, что большинство жителей всем, мол, довольны – а потому и не испытывали потребности пойти на участки. Подобные объяснения могут вызвать лишь горькую иронию. На самом деле такое снижение уровня голосующих может объясняться лишь продолжающимся массовым оттоком граждан Латвии за рубеж, в первую очередь в другие страны ЕС. Поскольку немногие из переехавших живут вблизи посольств и консульств Латвии, соответственно, не все их них смогли или нашли нужным проголосовать.



По словам Ильи Козырева, о том, сколько живущих за границей граждан Латвии официально там не зарегистрированы, можно только догадываться. "Во всяком случае, из полутора миллионов имеющих право голоса проголосовало менее 55 процентов. Среди них очень много наиболее активных русских, которые могли бы быть нашими сторонниками. Но они покинули Латвию навсегда – и, похоже, больше не связывают с ней будущее свое и своих детей.



И, в-третьих, сыграло свою роль общее миролюбие русского избирателя. Нам так и не удалось донести до него, что против нас всех правящие латыши ведут войну, и война эта – на уничтожение. Ее результатом латышские этнократы видят полное исчезновение в Латвии нелатышей – либо путем выдавливания из страны, либо ассимиляции.



Для этого и создаются невыносимые условия существования, в частности – полное уничтожение русского образования. Латыши рассчитывают, что мы, озабоченные будущим своих детей, вынуждены будем уехать. А кто не уедет, должен будет ассимилироваться. К сожалению, большинство русского электората, выбирая между неудобством борьбы за свои права и комфортным самоубийством – выбрало самоубийство. Будет сокращаться не просто количество русских в Латвии – будет сокращаться количество русских избирателей, русских потребителей, русских читателей и зрителей. Результаты этого выбора мы увидим очень скоро, на ближайших выборах", – предрекает Илья Козырев.



Активист "Русского союза Латвии" Дмитрий Прокопенко сказал "Столетию", что вся предвыборная кампания напоминала классический вестерн: "хорошие парни" против "плохих парней". "У плохих есть все: деньги, лошади, оружие. У хороших – порох отсырел, старая кляча еле перебирает копытами и куча долгов. Тем не менее, происходит чудо и хорошие ребята побеждают. Жизнь, к сожалению, не кино. Чуда не случилось, победили, как обычно, деньги. Да, мы воевали охотничьими ружьями против танков – партизанским маркетингом против миллионных бюджетов. Мы воевали достойно, критиковали по делу, не копались в грязном белье, не обливали помоями что прямо, что через вторые-третьи руки. И мы проиграли. Грязно сыграли именно против нас", – отмечает Прокопенко. Он напоминает, что лидера "Русского союза Латвии", харизматичную Татьяну Жданок до выборов не допустили, использовав в качестве предлога то, что она не вышла из Компартии до 13 января 1991 года.



Прокопенко подчеркивает также, что хотя РСЛ в латышской печати постоянно называют "рукой Кремля", никакой помощи от России партия не получила. "Кремль ставил совсем на других ребят", – считает Дмитрий Прокопенко, по мнению которого в РФ до сих пор еще сильны иллюзии насчет "Согласия".



В свою очередь, доктор политических наук, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Наталья Еремина сказала "Столетию": "Результаты выборов в Латвии показывают, что политика, направленная на усиление этнократических элементов в государстве, основанная, с одной стороны, на объяснении всех неудач советским прошлым, а с другой – на ассимиляции, условно называемой "интеграцией", привела к определенным результатам. Довольно устойчивым выглядит электорат, голосующий традиционно ("Согласие"). Сократился электорат, голосующий за партии, защищающие права русских Латвии. Особенно ясно это видно по результатам "Русского союза Латвии". Такая ситуация всегда возможна в стране, в которой остаются неграждане, не обладающие политическими правами. Крепкие позиции показали центристские, правоцентристские, консервативные партии. Очевидно, что общество в одной своей части стремится избежать любой возможной радикализации, а в другой поддерживает идеи "латышской Латвии", о чем говорят успехи Новой консервативной партии, или Национального блока, выступающих против засилья иммигрантов и за сохранение национальной идентичности. Что означают эти результаты для будущего? Главный вывод – изменений во внутренней и внешней политики Латвии не последует", – отмечает эксперт. Таким образом, по мнению Ереминой, можно говорить о сохранении в Латвии антироссийской риторики и усилении ее активности по линии НАТО. Источник - stoletie.ru

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