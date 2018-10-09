Умер казахский писатель Шерхан Муртаза - нацпат и антисемит

10:16 10.10.2018

Умер казахстанский писатель Шерхан Муртаза

Писатель родился в 1932 году в Жамбылской области. Шерхан Муртаза является автором романов "Қара маржан" и "Қызыл жебе"



Скончался известный казахстанский писатель Шерхан Муртаза, сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

"Сегодня черный день для казахской литературы и журналистики. Ушел из жизни народный писатель, мудрый аксакал Шерхан Муртаза. Он оставил после себя огромное наследие и неповторимый след, был покровителем и примером для всех, кто брал в руки карандаш. Он был учителем для всех журналистов. Имя великого человека будет в нашей памяти навечно. Покойтесь с миром, Шер-ага", - написал Абаев на своей странице в Facebook.



Шерхан Муртаза родился в 1932 году в Жамбылской области. Окончил Московский государственный университет имени Ломоносова.

Он начал свой творческий путь в студенческие годы с перевода на казахский язык произведений "Старик Хоттабыч" Лазаря Лагина и "Радость нашего дома" Мустая Карима. Первый сборник очерков "Құрылысшы Даку" увидел свет в 1958 году. Шерхан Муртаза автор романов "Қара маржан" и "Қызыл жебе", пьес "Сталинге хат" ("Письмо Сталину") и "Бесеудің хаты" ("Письмо пяти"). Его произведения переведены на многие языки мира, в том числе и на русский язык. Также перевел на казахский язык венгерские народные сказки, произведения Ганса Христиана Андерсена, Чингиза Айтматова и Э. Эрскина.