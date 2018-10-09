Зампред Шаартузского района Таджикистана Баротов уволен после обвинений в мошенничестве

11:22 10.10.2018

Орзу Карим



Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией выдвинуло обвинения в мошенничестве против заместителя председателя Шаартузского района Хатлонской области Махмадсоли Баротова. Его родные утверждают, что он стал жертвой клеветы.



В сентябре этого года на основании жалобы Фозилбека и Голибшо Сангаковых было возбуждено уголовное дело в отношении Баротова по статье "мошенничество с использованием служебного положения" (ст. 247 ч.2 УК РТ), расследование продолжается.



Власти Шаартузского района сообщили 9 октября в беседе с Радио Озоди, что после предъявления обвинения Махмадсоли Баротов был уволен с занимаемой должности.



Источник в районном хукумате подтвердил, что "действительно, в конце сентября инспекторы антикоррупционного агентства зашли в рабочий кабинет зампреда и вышли оттуда вместе с ним. Дело расследуется центральным управлением агентства в Душанбе".



Собеседник добавил, что в течение трех последних лет Баротов являлся членом Маджлиса народных депутатов Шаартузского района.



Цена вопроса - 6200 сомони



В официальном сообщении антикоррупционного агентства по этому поводу говорится, что Махмадсоли Баротов будучи государственным чиновником осознанно совершил мошенничество с использованием своего служебного положения. Баротов в 2011 году пообещал двум местным жителям Фозилбеку и Голибшо Сангаковым оказать содействие в приобретении сертификата на право пользования землей на имя Фозилбека Сангакова.



Таким образом в ходе пяти встреч Баротова с Сангаковым в течение 2011-2018 годов чиновник получил от них 6200 сомони и использовал деньги в своих целях.



"Его оклеветали"



Агентство не сообщает об аресте Баротова, но источник в районной администрации сказал, что обязанности Баротова временно исполняет Сайфиддин Талбаков, сотрудник экономического отдела.



Родные Баротова говорят, что он не арестован, а находится дома под подпиской о невыезде до окончания расследования.



Его брат Абдулло Баротов сказал 9 октября, что у брата нет мобильного телефона, но он находится дома и не хочет общаться с журналистами. По его убеждению, брат никогда не занимался взяточничеством.



"Брата оклеветали. Он никогда этим не занимался и никогда не брал денег у людей. Кто-то скрытно сделал аудиозапись и в отношении него возбудили уголовное дело", - говорит Абдулло Баротов.



55 незаконных сделок с землей



Тем временем, на всех местных собраниях руководители требуют от своих подчиненных не нарушать закон и быть чистыми на руку при исполнении своих служебных обязанностей.



По официальным данным, только за шесть месяцев этого года в Хатлоне было возбуждено 55 уголовных дел, связанных с незаконными сделками с землей. В некоторых случаях замешаны и сотрудники земельных управлений городов и районов.