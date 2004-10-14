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|Жээнбек Кулубаев назначен послом Кыргызстана в Казахстане
11:28 10.10.2018
Кулубаев Жээнбек Молдоканович назначен послом Кыргызстана в Казахстане. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба президента.
Соответствующий указ подписал президент Сооронбай Жээнбеков.
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Родился в с. Чырпыкты Иссык-Кульского района. Кыргыз.
Окончил Московский военный институт, дипломатический институт МИД КНР, востоковед. Владеет китайским и английским языками.
В 1992 -96 - 2-й секретарь, 1-й секретарь, советник МИД КР.
В 1996-98 - начальник управления МИД КР
В 1998-2001 - советник Посольства КР в КНР
В 2001- марте 2003 - начальник управления стран Востока МИД КР
В марте 2003-марте 2004 - заместитель министра иностранных дел КР.
В марте 2004 - 2007 - заместитель Исполнительного Секретаря Шанхайской Организации Сотрудничества.
С 29 декабря 2007 - июнь 2009 - чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Малайзии.
С июня 2009 - чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Китае.
+ с марта 2010 - посол КР в Монголии и Республике Сингапур по совместительству.
С 10.10.2018 - ЧиПП КР в Казахстане
Чрезвычайный и Полномочный Посланник Кыргызской Республики (28.08.2003).
Чрезвычайный и Полномочный Посол КР (14.10.2004).
Женат. Имеет двоих детей.