Елбасы выдал премию Ватикану. А то у него денег мало...

14:23 10.10.2018

За что президент Казахстана дал премию Ватикану



Президент выразил благодарность Святому престолу за работу по поддержке съезда



Первую премию съезда лидеров мировых и традиционных религий вручили Папскому совету Ватикана.



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил роль Святого Престола в проведении духовной встречи, которая по традиции проходит каждые три года в казахстанской столице.



"Вручаю первую премию съезда за вклад в межрелигиозный диалог Папскому совету Ватикана. Мы действительно благодарны Святому престолу за большую работу по поддержке нашего форума", - сказал Назарбаев.



Он добавил, что ряд религиозных деятелей также удостоен наград.



В Казахстан приехал почетный представитель Папского Совета по интерпретации законодательных текстов кардинал Франческо Коккопальмерио.



Ранее Sputnik Казахстан писал, почему в столицу не смог прилетел Папа Римский Франциск.



В министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали, что график у Папы Римского загружен. Состав делегатов - религиозных лидеров - постоянно меняется, обеспечить участие лидеров всех церквей, общин - задача из разряда невозможных, отзывались в ведомстве.



Президент высказался перед духовными лидерами о ситуации вокруг Украины



VI съезд лидеров мировых и традиционных религий стартовал в Астане 10 октября во Дворце мира и согласия.