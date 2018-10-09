Елбасы собрал в Астане 6-й Всемирный слет попов, имамов, шаманов, лам и жрецов бараньей лопатки

14:26 10.10.2018

Назарбаев поприветствовал участников Съезда религиозных лидеров



Съезд лидеров мировых и традиционных религий - визитная карточка Астаны.



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил на Шестом Съезде лидеров мировых и традиционных религий, посвященном вопросам безопасности, передает Zakon.kz.



"Уважаемый господин президент республики Сербия, участники Съезда и гости, искренне рад приветствовать вас на гостеприимной казахстанской земле. Позвольте выразить глубокую признательность духовным лидерам, представителям международных организаций, политикам и экспертам за поддержку нашей инициативы по созыву съезда и личное участие его работе. Минуло 15 лет с того времени, как здесь был проведен исторический первый съезд. Сегодня мы собираемся уже в шестой раз", - сказал Президент.



Он сообщил, что очень рад увидеть старых друзей, участников прошлых заседаний.



"Рад приветствовать тех, кто впервые приехал в Астану. Наша столица в этом году отметила 20-летие. Съезд лидеров мировых и традиционных религий можно назвать ее визитной карточкой, потому что мы строили этот город, как евразийский город будущего, открытый всем культурам. Общеизвестный принцип - единство разнообразий является подлинной философией казахстанской столицей. Астана стала известна всему мировому сообществу как точка притяжения миротворческих процессов объединяющих инициатив. Для нашей столицы характерен особый дух солидарности, взаимоуважения и толерантности. За три года с момента прошедшего съезда в столице Казахстана были проведены важные мероприятия глобального уровня", - сказал глава государства.



Президент затронул социально-значимые темы.



"Принятые в Астане решения имели широкий резонанс, поскольку были пронизаны идеей миротворчества, толерантности и созидания. Все это важно, поскольку мир, к большому сожалению, вошел в турбулентное состояние. Всех нас и политиков, и религиозных деятелей не могут не беспокоить санкционные противостояния, межрелигиозные, внутрирелигиозные противоречия, торговые войны, загрязнение окружающей среды. Межцивилизационные конфликты выглядят абсурдно на фоне научно-технологического процесса", - заключил Назарбаев.