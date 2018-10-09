Ливийская грусть ГРУ: Россия ввязывается в новую арабскую войну

14:31 10.10.2018

Англичане утверждают, что "несколько дюжин" спецназовцев высадилась в Северной Африке



Виктор Сокирко



Дыма без огня не бывает, если только это не дымовая шашка, предназначенная установить завесу и скрыть что-то происходящее, например, передвижение войск. Вот британский таблоид The Sun разродился сенсацией о переброске в восточную Ливию нескольких дюжин российских спецназовцев и сотрудников Главного управления Генштаба (ранее ГРУ). Со ссылкой на неназванные источники в правительстве Великобритании издание утверждает, что под прикрытием частной военной компании (ЧВК) Вагнера Россия также создала две военные базы в городах Тобрук и Бегази на северо-восточном побережье Ливии, а также, вероятно (!) направила в страну ракетные комплексы С-300 и "Калибр".



Это - дым! Начнем с того, что "дюжина" - мера поштучного счета однородных предметов, равная 12. "Несколько" - небольшое количество, в русской речи, как правило, это 2?3. Получается, что в Ливии высадился мощный "десант" количеством не более 36 человек. Создание военной базы, наподобие тех, что находятся в Сирии - Тартус (морская), Хмеймим (ВКС), требует определенных затрат как по численному составу, так и по вооружению. Плюс их транспортировка, которая не может остаться незамеченной - "сирийский трафик" через Босфор рассекретили за неделю до официального сообщения Минобороны РФ. Зенитный ракетный комплекс С-300 и крылатые ракеты "Калибр", это не дрова, которые привез и свалил на землю - пользуйтесь. К ним должно прилагаться и соответствующее оборудование, объем которого многократно превышает сами комплексы. Плюс обученные специалисты, которые их обеспечивают и осуществляют, собственно, точные пуски, а для этого нужно иметь как минимум высшее военное профильное образование.



"Расследование" легло на стол премьера Терезы Мэй, которая так обожает "сотрудников ГРУ" из России. Реакция на появление в Ливии коллег "отравителей Скрипалей" ее должно возбудить неимоверно, тем более, что цель тайной операции - направление потоков мигрантов из Африки в Европу, контроль за нефтепромыслами, поставки вооружений. Тут впору весь британский флот поднимать для противодействия, запрашивать поддержку огнем из НАТО и вводить "миротворческие контингенты" в Ливию. В общем, повод для паники был придуман как всегда кстати - британские депутаты призвали Мэй принять срочные меры для "противодействия российской угрозе" в Ливии.



Добавим к дыму огня (ну как без него?). Россия действительно перебрасывает в северо-африканский регион свои подразделения - с 13 по 26 октября десантники из Новороссийской дивизии ВДВ примут участие в российско-египетском совместном учении "Защитники Дружбы-2018". Численность обозначена в не менее 200 военнослужащих (те самые несколько "дюжин"?). Возможно, а скорее предположительно, что в их числе будут и бойцы 45-й бригады специального назначения ВДВ, которую "курирует" ГРУ. По крайней мере, спецназовцы уже не раз бывали в Египте с "дружественными визитами" и, что тоже вероятно, "совершенно случайно" оказывались на территории соседней Ливии.



Тут нет ничего нового. Еще в марте 2017 года "СП" сообщала о том, что "Россия продолжает принимать комплексные дипломатические, военные и гуманитарные усилия для нормализации ситуации в Ливии". Обращалось внимание и на то, что командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, которого называют "вторым Каддафи", неоднократно посещал Москву и общался со своими российскими коллегами и политиками. Тогда же появились сведения, что американская разведка заметила на ливийско-египетской границе спецназ "похожий на российский", но окончательно идентифицировать его не смогла.



- Откуда у русских ливийская грусть? Это скорее вопрос к американцам и англичанам, которые ввели эту процветающую страну в состояние хаоса, - говорит военный историк Борис Джерелиевский. - Мы не принимали участие в так называемой "Арабской весне" в Ливии, которая привела к свержению Каддафи и к вооруженному противостоянию различных политических группировок. Сейчас Москва высказывает готовность обеспечить единство, суверенитет и территориальную целостность Ливии, ведет диалог с военными и политическими противниками, как с Халифом Хафтаром, так и с Фаизом Сараджем. И откровенно вмешиваться в этот конфликт, как видится, никто не собирается - это не сирийский вариант, где президент страны откровенно обратился за военной помощью. Но наивно полагать, что интереса к Ливии, восточной части арабского Магриба в Северной Африке, у России не существует. Напомню, что именно Советский Союз первым признал республиканский режим после прихода к власти Муаммара Каддафи, который впоследствии несколько раз посещал Москву с официальными визитами. Уже на нынешнем этапе отношений обсуждаются вопросы поставок российских вооружений в Ливию и подготовке ливийских военных, речь идет также о сотрудничестве в сфере экономики, строительстве железных дорог, разведки нефти. Все это потребует соответствующей безопасности, возможно, что и с элементом военного присутствия.



Российские, вернее советские, военные уже находились на территории Ливии с 1970 по 1992 год - в качестве советников и специалистов, более 11 тысяч человек. Не только помогали осваивать ливийским коллегам авиационную технику, средства ПВО, артиллерию, боевые корабли, но и участвовали в целом ряде вооруженных приграничных конфликтах. Одной из основных задач было предотвращение крупномасштабных боевых действий между Ливией и Египтом, предпосылка к которому была допущена лишь один раз в 1977 году. В то время Москва умудрилась продать Триполи огромное количество вооружений - порой самых современных, которые еще даже не поступили в собственную армию.



Сейчас реалии несколько иные - присутствие российских военных в Ливии под международным запретом, хотя тот же Хафрат не против любой военной помощи России. Ввяжемся ли в новую арабскую войну? Скорее всего - да, но без введения каких-либо крупных воинских контингентов и дорогостоящих наземных вторжений или разрушительных действий. На уровне тех самых "нескольких дюжин" разведчиков-спецназовцев из ГРУ, которые заслужат награду за "отравления".