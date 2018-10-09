В море песка: жизнь рыбацких поселков на Арале

14:35 10.10.2018

Как выживают обитатели некогда процветавших рыбацких деревень



Когда-то Аральское море считалось четвертым по величине озером в мире. Однако в конце прошлого столетия оно было практически уничтожено из-за активного строительства оросительных каналов в Средней Азии - они должны были поставлять воду на хлопковые плантации, забирая ее из соединявшихся с озером рек Сырдарьи и Амударьи. В конце 1980-х Аральское море распалось на два практически изолированных друг от друга водоема, при этом реальный шанс на возрождение пока есть лишь у одного из них. Жизнь по берегам Северного и Южного Арала - в галерее "Известий"



Это побережье Северного Аральского моря, которое находится на территории Казахстана. Песчаными дюнами здесь окружена большая часть зданий



Еще в середине прошлого века на казахстанской части Аральского моря действовало пять рыбозаводов (не считая десятков рыбоприемных пунктов), еще пять заводов работали на территории Узбекской СССР. Сейчас рыболовецкий промысел (и то в очень ограниченных пределах) возможен только на казахстанской территории



Многие рыболовецкие деревни, когда-то располагавшиеся на побережье, теперь оказались на солидном расстоянии от воды - как, например, деревня Боген, в которой сегодня живет около тысячи человек



Тем не менее старые рыбаки по-прежнему не покидают эти земли - здесь же растут их внуки



Так теперь выглядят когда-то оживленные рыбацкие деревни - иссушенные солнцем и занесенные песком



Муйнак - город на территории Узбекистана. Раньше он был одним из портовых центров Арала. Отсюда рыбаки уходили в многомесячные рейсы



Теперь об этом времени напоминает лишь сохранившееся в Муйнаке кладбище старых кораблей



Из-за обмеления резко повысилась соленость воды - в первую очередь в так называемом Большом Арале, расположенном на территории Узбекистана, и промысловая рыба стала исчезать



Еще в 1990-е годы специалисты пришли к выводу, что спасти все море практически невозможно: шанс на жизнь решено было дать Малому (или Северному) Аралу, который находится на территории Казахстана



В начале 2000-х здесь была построена дамба, которая позволяет сосредотачивать в этой части озера воду, поступающую из Сырдарьи, - в результате уровень воды в Малом Арале вырос, соленость ее уменьшилась, а значит, появилась и возможность разводить промысловые сорта рыб. Судьба Большого Арала пока по-прежнему остается под вопросом





