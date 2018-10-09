В Сирии убит Аль-Джазрави - лидер джихадистской группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам"

17:16 10.10.2018

РАДИКАЛЫ В СИРИИ ТЕРЯЮТ СВОИХ КОМАНДИРОВ ОДНОГО ЗА ДРУГИМ



В Идлибе ликвидирован еще один из полевых командиров радикальной группировки



Новостной ресурс Al-Masdar News сообщает о ликвидации еще одного лидера группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Информация поступила от сирийских оппозиционеров.



Убитый полевой командир был гражданином Саудовской Аравии. Его имя - Абу Юсеф Аль-Джазрави. На момент смерти он занимал должность советника по безопасности руководителя "Хайят Тахрир Аш-Шам" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Мохаммеда Аль-Джолани.



По имеющимся данным, джихадист был убит на этой неделе огнем из стрелкового оружия, который открыли неизвестные нападавшие. Это произошло в городе Маарат, находящемся в провинции Идлиб.



Местные наблюдатели отмечают, что его смерть наступила всего через несколько часов после гибели еще одного командира этой группировки в северо-западной части провинции Идлиб. Тот был уроженцем Чечни.



ИА REGNUM недавно сообщало о ликвидации одного из лидеров "Хайят Тахрир Аш-Шам" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Таким образом, только по данным из СМИ – это уже третий убитый полевой командир данной организации с начала этой недели.



Причина одна – поджимают сроки по выполнению условий соглашения в Сочи: до 10 октября – вывод из демилитаризованной зоны тяжелого вооружения, до 15 октября – вывод всех радикальных группировок.