10 бишкекских полицаев устроили перестрелку возле "Империи пиццы"

18:40 10.10.2018

После стрельбы возле "Империи пиццы" наказаны 10 сотрудников Первомайского РУВД



Таковы итоги служебного расследования СВР МВД



Служба внутренних расследований МВД завершила служебное расследование, по итогам которого сотрудники милиции наказаны в дисциплинарном порядке вплоть до увольнения.



МВД напоминает, что в ночь на 11 сентября 2018 года, примерно в 02:30 часов, на пульт "102" поступило сообщение о том, что возле кафе "Империя пиццы" неизвестные лица произвели выстрелы из неустановленного оружия.



В ходе служебной проверки СВР МВД установило, что около кафе "Империя пиццы" стрелявшим из огнестрельного оружия оказался сотрудник милиции.



По итогам служебного расследования в дисциплинарном порядке наказаны 10 сотрудников УВД Первомайского района и ГУВД Бишкека. Из них: один сотрудник милиции уволен из органов внутренних дел, еще один освобожден от занимаемой должности.



Все собранные материалы своевременно были переданы в прокуратуру для дачи юридической оценки.