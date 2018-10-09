Россия все же сдаст Иран в угоду Израилю? - А.Чаблин

20:59 10.10.2018 Россия все же сдаст Иран в угоду Израилю



Новый военный альянс может перекроить всю карту Ближнего Востока



Антон Чаблин

Материал комментируют:

Михаил Рощин



Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ближайшие дни прибудет в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Уже известно, что главная тема переговоров - это укрепление позиций Ирана, главного военно-политического противника Израиля.



Неуязвимая "Хезболла"



Биньямин Нетаньяху приедет в Москву после гибели российского Ил-20, которая произошла в ночь с 17 на 18 сентября. И хотя самолет был сбит средствами сирийских ПВО, российское МИнобороны немедленно возложило вину за его крушение именно на израильскую сторону, которая проводила опасные маневры над провинцией Латакия. "Свободная пресса" стала первым изданием в России, которое раскрыло наиболее вероятную мишень израильской атаки - это сирийский президент Башар Асад, который как раз собирался вылетать в Москву с военного аэродрома Хмеймим.



Израиль давно воспринимает сирийское небо как свое собственное. Свои агрессивные действия Израиль объясняет попыткой противостоять Ирану, который сегодня выступает крупнейшим военно-политическим союзником Сирии. Достаточно сказать, что, по данным израильской разведки, на сирийской территории действует не менее 2 тысяч бойцов "Комплекса стражей исламской революции", до 8 тысяч бойцов ливанской "Хезболлы" и около 10 тысяч шиитских бойцов из Пакистана, Ирака и Афганистана.



Израиль, почти не в силах наносить ощутимые удары по территории Ирана, над которой развернута система ПВО, атакует иранские военные объекты на сирийской территории. В частности, в мае Израиль осуществил в Сирии самую масштабную военную операцию с 1973 года (когда проходила Война Судного дня): синхронный удар по 50 аэродромам, складам оружия, разведывательным объектам и другим иранским целям.



На этом фоне поставки российских комплексов С-300 в Сирию (министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту, что заступят на боевое дежурство 49 единиц) фактически делает неуязвимыми для израильских атак не только сирийские объекты - но и иранские. Именно это больше всего и волнует Израиль, премьер-министр которого экстренно выдвигается в Москву (заметим, что после гибели Ил-20 и обвинений Минобороны России он этого не сделал).



Договариваться с Россией придется всем сторонам



О том, что сегодня происходит на Ближнем Востоке, "Свободная пресса" поговорила с нашим постоянным экспертом - старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН, профессором Михаилом Рощиным.



"СП": - Михаил Юрьевич, Израиль еще задолго до начала гражданской войны проводил спецоперации на территории Сирии - достаточно вспомнить убийство начальника спецслужб "Хезболлы" Имада Мугния в 2008 году. Почему вообще Израиль считает себя вправе напрямую вмешиваться в дела Сирии?



- Израиль давно борется с "Хезболлой". В этом плане ничего нового не произошло. Но после начала гражданской войны в Сирии Израиль почувствовал, что у него руки полностью развязаны, и он может делать в Сирии - и особенно в ее воздушном пространстве - все, что захочет.



Так оно и было, пока сирийская армия не была в состоянии контролировать значительную часть сирийской территории. Сегодня положение кардинально изменилось, и это ставит вопрос о том, что прежнему самоуправству израильских ВВС в небе над Сирией должен быть положен конец.



Россия как один из двух главных союзников Сирии ясно дала понять, что сирийские ПВО будут оснащены новыми современными средствами.



"СП": - Все плотнее с интересами сирийского военного истеблишмента интегрируются и интересы Ирана. Правда, израильские издания пишут о наличии некого раскола между президентом Хасаном Роухани и главой спецслужб Касемом Сулеймани - сторонников, соответственно, "мягкого" и "жесткого" путей во внешней политике. Какой из этих путей, на ваш взгляд, возобладает в Иране в случае с Сирией, учитывая растущее давление Израиля?



- Иран - старый союзник Сирии. Во времена шаха в период до исламской революции у Ирана была самая сильная армия на Ближнем Востоке. После первых турбулентных лет революции иранские вооруженные силы постепенно восстановили свою боевую мощь. Они прошли отличную закалку в годы ирано-иракской войны 1980?1988 годов и в последние годы, участвуя в борьбе с экстремистами в Сирии.



У Израиля на сегодняшний день нет союзников в регионе, которые заявляли бы об этом вслух. Косвенно таковыми являются ряд аравийских монархий, начиная с Саудовской Аравии, ну, и разумеется, никуда не делся главный геополитический союзник - США. Кстати говоря, не следует забывать, что при Бараке Обаме отношения с израильским руководством оставляли желать лучшего… Сейчас при Дональде Трампе они серьезно окрепли, особенно после выхода с США из соглашения об иранском ядерном досье и переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.



Часто забывают, но именно эти действия Трампа изменили политическую конфигурацию на Ближнем Востоке и привели к укреплению по существу союзнических отношений между Ираном и Россией и дальнейшему сближению России и Ирана.



Антиизраильская и антисионистская риторика в Иране никуда не исчезла, но я бы не сказал, что из Тегерана раздавались какие-то жесткие призывы к началу боевых действий против Израиля. Скорее наоборот: Иерусалим постоянно призывал в последние годы к нанесению авиаударов по ядерным объектам в Иране.



После подписания соглашения об иранском ядерном досье риторика израильских ястребов несколько утихла, но сейчас возобновилась. Я думаю, Россия могла бы выступить в качестве посредника для непрямых контактов Ирана и Израиля. Время полной свободы рук в Сирии для Израиля подошло к концу, и там, нехотя, но начинают это осознавать.



"СП": - Израиль во время гражданской войны в Сирии даже оказывал гуманитарную помощь сирийским военным: были поставки продовольствия, даже лечение раненных. При этом в явной симпатии к Башару Асаду израильтян не заподозришь. Снова двойные стандарты?



- Несмотря на непростые отношения с Асадом и особенно с его отцом, Израиль скорее заинтересован в сохранении нынешнего сирийского режима у власти. Это - светский режим, учитывающий особенности сирийского поликонфессионального общества.



Реальная вооруженная оппозиция в Сирии сегодня представлена главным образом либо экстремистами, либо курдами, то есть этническим меньшинством. Новая власть в Дамаске (хотя сейчас это чисто гипотетическая возможность) создала бы непредсказуемые риски для Израиля и неизбежно привела бы к обострению на сирийско-израильской границе.



Россия, на мой взгляд, ведет сегодня успешную и искусную внешнюю политику на Ближнем Востоке, что приводит в оторопь наших оппонентов. И в этой связи мы должны вспомнить о позитивной роли России как посредника между Сирией и Израилем, способного найти точки взаимопонимания между обеими странами. А они безусловно есть, так как в мире и стабильности заинтересованы обе стороны.



Иран в Сирии в ближайшие годы безусловно сохранит свое присутствие, и здесь также Россия могла бы успешно выступить в роли модератора: очевидно, что к нашему мнению в Тегеране серьезно прислушиваются.



"СП": - Иран сегодня по всему Ближнему Востоку наращивает поддержку шиитских вооруженных группировок. В том числе и в Йемене, где в многолетней гражданской войне счет жертв идет на десятки тысяч. При этом все внимание приковано к Сирии, а вот что же будет с Йеменом?



- Войска международной коалиции во главе с Саудовской Аравией вторглись на территорию Йемена 25 марта 2015 года, и с тех пор там идет война с правительством хуситов, контролирующих большую часть Северного Йемена.



Коалиция, обладающая большим превосходством в военной мощи, пока не смогла добиться решающих успехов и даже близко подойти к столице Йемена Сане. С весны коалиция безуспешно пытается взять главный порт на севере страны Ходейду, но несмотря на громкие реляции саудовцев силы хуситов по-прежнему успешно обороняют город.



В результате войны страна снова фактически раскололась на Север и Юг. Реальной столицей сил, поддерживающих коалицию, сегодня стал Аден, но при этом мы должны помнить, что еще не так давно он был столицей Южного Йемена (до 22 мая 1990 года). На юге большинство населения составляют сунниты, на севере - шииты, интересы которых сегодня представляет хуситское правительство. И вполне естественно, что Иран поддерживает своих единоверцев. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539194340

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Состоялось заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий

- Н.Нигматулин выступил на форуме спикеров парламентов стран Европы и Азии

- В Правительстве одобрен проект Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента РК

- Кадровые перестановки

- Когда в Алматы начнется отопительный сезон

- Приостановлена деятельность еще одной авиакомпании малой авиации

- Выявлена небезопасная мясная продукция 5 российских предприятий

- Shell потеряла интерес к покупке доли акций КМГ из-за коррупционных рисков

- Рабочий визит Государственного секретаря РК Г.Н.Абдыкаликовой в Жамбылскую область

