Депутатка КырПарламента Мавлянова оказалась одновременно и бандершей подпольного казино

21:26 10.10.2018

Махабат Мавлянова владеет компанией, которая организует тотализаторы



Сегодня депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова сделала заявление, пожаловавшись, что после предложения ввести безвизовый режим с Китаем, ее втоптали в грязь и унизили. Досталось и родственникам нардепа.



24.kg выяснило, что Махабат Мавлянова успешно ведет бизнес. У нее развлекательные заведения, в том числе запрещенные азартные игры.



Напомним, депутатам Жогорку Кенеша запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

Она является учредителем ОсОО "Азиз Жан", занимающегося организацией отдыха и развлечений. Кроме того, Махабат Мавлянова - учредитель ОсОО "МЖА-Групп" - организация игорных заведений - тотализаторов, и ОсОО "Мега МБЛ" - организация азартных игр. К слову отметим, что в Кыргызстане с 2015 года запрещены букмекерские конторы и тотализаторы.



В Оше Махабат Мавлянова зарегистрировала компанию по организации отдыха и развлечений "Аскаалы".



Ранее у Махабат Мавляновой был большой семейный бизнес с одним из богатейших людей Кыргызстана, владельцем гостиниц, казино и ресторанов Бозуланом Мамазаировым.



Они совместно владели строительными компаниями "Азия Голд Билдинг", URBAN DESIGN and PROJECT, "Алашан плюс". Судя по всему, после развода супругов компании ликвидировали.

С 2014 года не работает ОсОО по предоставлению прочих услуг ресторанами Goldencom, где Махабат Мавлянова числилась директором и учредителем.



В биографической справке депутата указано, что она также являлась учредителем "Жаннат Компани". Сейчас компанией руководит Мавлянов Азизбек Манасович.



10 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО