|21:34 Кыргызстан направил Украине ноту из-за угона машины сотрудника посольства
21:26 Депутатка КырПарламента Мавлянова оказалась одновременно и бандершей подпольного казино
21:02 Турция серьезно предупредила США. Относительно "курдской военной активности вокруг Манбиджа"
20:59 Россия все же сдаст Иран в угоду Израилю? - А.Чаблин
20:58 Политика Трампа способствует сближению Индии и России, - Абишек Моханти
20:57 Тайная тюрьма ЦРУ как приговор Литве
18:40 10 бишкекских полицаев устроили перестрелку возле "Империи пиццы"
17:16 В Сирии убит Аль-Джазрави - лидер джихадистской группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам"
14:52 Заложники сталинской географии. Почему киргизы не повторили судьбу казахов во время великого голода 1931-1932 годов
14:35 В море песка: жизнь рыбацких поселков на Арале
14:31 Ливийская грусть ГРУ: Россия ввязывается в новую арабскую войну
14:28 Санкции или цунами: продаст ли Россия Су-35 Индонезии, - И.Крамник
14:26 Елбасы собрал в Астане 6-й Всемирный слет попов, имамов, шаманов, лам и жрецов бараньей лопатки
14:23 Елбасы выдал премию Ватикану. А то у него денег мало...
14:20 Мертвое озеро. Куда уплыла вся рыба из Иссык-Куля
11:28 Жээнбек Кулубаев назначен послом Кыргызстана в Казахстане
11:22 Зампред Шаартузского района Таджикистана Баротов уволен после обвинений в мошенничестве
10:37 Когда либеральная элита уйдет в небытие, - М.Хазин
10:34 11 планов Маршалла для Евразии. Американский порядок уступает китайскому доминированию, - А.Маккой
10:16 Умер казахский писатель Шерхан Муртаза - нацпат и антисемит
10:07 Русские в Латвии. Анатомия предательства "ушаковсов", - В.Ермаков
10:06 Звезда Давида на самолетах ВВС США? Поставка С-300 в Сирию меняет расклад сил в регионе, - Ю.Селиванов
10:02 Турция – кто является хозяином положения в стране. Президент или Центробанк? - В.Катасонов
10:01 Новая конфигурация энергетического рынка Европы, - В.Гулевич
09:57 Качество демократии находится под угрозой во многих странах, - Фонд Бертельсманна
09:01 В Киргизии потеряли 10 миллиардов долларов, - В.Панфилова
09:00 Корейский полуостров стал заложником спора США и Китая, - В.Скосырев
08:53 Казахского боксера-чемпиона Серика Конакбаева сняли с выборов главы AIBA
07:14 Неправомерным считает Казахстан введение Кыргызстаном ограничений на ввоз птицы
00:13 Прогноз на следующие 10 лет: в Европе разразится гражданская война, а в России наступит технокоммунизм?
00:05 В Согдийской области набрали целый полк добровольцев служить в ТаджАрмии
|21:26 Улан Сыдыков назначен исполнительным директором Госфонда интеллектуальной собственности Киргизии
21:01 Первая АЭС в Узбекистане будет построена вблизи озера Тудакуль
20:52 В Дубае фестивалит не дочь Каримова (Узб-президента), а дочь Керимова - недопосаженного российского олигарха
20:45 Профессиональная "отдыхайка" замМинсобес Киргизии Лунара Мамытова подала в отставку
20:39 Умер экс-председатель Налогового комитета Таджикистана влиятельный Хол Машрабов
20:38 Из мигрантов - в джихадисты. Таджикский путь, - С.Муродов
20:36 Казахстан: маневры религиозных экстремистов, - К.Бекбулатов
15:25 The Hill: В чем заключается главная причина поражения США в Афганистане?
14:26 Македонская оплеуха глобальной элите, - П.Волгин
14:24 Asia Times: Трамп решил взяться за минеральные богатства Афганистана
11:06 Душанбе и Ташкент начали разминирование таджикско-узбекской границы
11:03 Туркменских студентов не пускают на учебу в Таджикистан
10:05 Ботир Асадов стал новым послом Узбекистана в России
10:01 Роковая ночь. Ашхабад-1948: реквием, - Николай Головкин
09:57 Засекреченный голодомор. Более 80 лет США скрывают правду о трагедии собственного народа, - В.Панов
09:30 Бунт на корабле. Даже саудиты "послали" Трампа, - А.Нарышкин
09:25 Кишиневский саммит: ГУАМ накануне распада, - А.Медведев
09:22 Как работает вражеская пропаганда, - А.Халдей
09:15 Конфронтация одновременно с Россией и Китаем. Справятся ли США? - Пол Стейган
09:09 Врага нельзя слушать. Система определения "свой-чужой", - Исраэль Шамир
|Кыргызстан направил Украине ноту из-за угона машины сотрудника посольства
21:34 10.10.2018
Посольство Кыргызстана в Киеве направило в МИД Украины ноту в связи с угоном машины их сотрудника. Об этом 24.kg сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
По его данным, кыргызская сторона просит содействия украинских коллег в поимке преступников.
"Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 октября. Украинские СМИ уже писали об этом. Однако в сообщении есть неточность: машину угнали не у консула, а у рядового сотрудника посольства. На внедорожнике были дипломатические номера", - подчеркнули в МИД КР.
В полиции города Киева завели уголовное дело по факту угона автомобиля.
10 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ