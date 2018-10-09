Кыргызстан направил Украине ноту из-за угона машины сотрудника посольства

21:34 10.10.2018

Посольство Кыргызстана в Киеве направило в МИД Украины ноту в связи с угоном машины их сотрудника. Об этом 24.kg сообщили во внешнеполитическом ведомстве.



По его данным, кыргызская сторона просит содействия украинских коллег в поимке преступников.



"Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 октября. Украинские СМИ уже писали об этом. Однако в сообщении есть неточность: машину угнали не у консула, а у рядового сотрудника посольства. На внедорожнике были дипломатические номера", - подчеркнули в МИД КР.



В полиции города Киева завели уголовное дело по факту угона автомобиля.



10 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ