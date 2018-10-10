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Центральную Азию готовят к войне. Остановит ли "Боевое братство – 2018" вооруженный конфликт в регионе, - "НГ"
08:20 11.10.2018

Ирина Дронина
10.10.18

Совместное оперативно-стратегическое учение (ОСУ) государств – членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство – 2018" будет проводиться в течение месяца и станет основным мероприятием оперативной и боевой подготовки сил, входящих в систему коллективной безопасности ОДКБ. Его главная задача – комплексная проработка механизмов реагирования ОДКБ на угрозы со стороны международных террористических и экстремистских организаций в Центральной Азии.

"Подготовка войск осуществляется в тесном взаимодействии с государствами – членами Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества, – заявил 10 октября на заседании коллегии Минобороны России министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. – С 1 октября по 2 ноября на территории России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана проходит совместное оперативно-стратегическое учение вооруженных сил стран ОДКБ "Боевое братство – 2018". Оно является основным мероприятием оперативной и боевой подготовки коллективных сил ОДКБ".

В ходе оперативно-стратегического учения будут отрабатываться новые формы и способы выполнения задач по предотвращению, разрешению военного конфликта и постконфликтному урегулированию, а также будут проводиться мероприятия по повышению уровня полевой выучки и слаженности действий формирований сил и средств коллективных сил ОДКБ на основе исследований по наиболее актуальным вопросам оперативной и боевой подготовки.

В общей сложности на территории четырех стран Центрально-Азиатского региона (ЦАР) планируется задействовать 12 тыс. военнослужащих Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также более 2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе авиационной. Основу последней составят истребители-бомбардировщики Су-34, модернизированные штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8АМТШ.

Совместное мероприятие оперативной и боевой подготовки проходит в три этапа, первый из них – предотвращение или сдерживание вооруженного конфликта – проводился в начале сентября в Объединенном штабе на базе Центра кризисного реагирования ОДКБ в форме стратегической командно-штабной тренировки.

Второй этап включает комплекс учений по разрешению вооруженного конфликта. С 1 по 5 октября в Казахстане проводился "Поиск-2018" с силами и средствами разведки; "Воздушный мост – 2018" с Коллективными авиационными силами проводится на территории России с 1 по 14 октября; "Взаимодействие-2018" с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) – в Кыргызстане с 10 по 13 октября, а "Рубеж-2018" с Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона состоится в Таджикистане с 22 по 27 октября.

Третий этап "Восстановление и поддержание мира" предусматривает проведение учения с Миротворческими силами организации "Нерушимое братство – 2018", которое пройдет в России с 30 октября по 2 ноября.

Старт второго этапа "Боевого братства – 2018" был дан на территории Республики Казахстан на полигонах "Матыбулак" и "Гвардейский", где прошло пятидневное специальное учение "Поиск-2018", на котором отрабатывались вопросы ведения разведки в интересах обеспечения развертывания КСОР. В его программу включались мероприятия по управлению объединенной группировкой подразделений войсковой разведки и спецназначения вооруженных сил стран ОДКБ. Всего в специальном учении задействованы около 3 тыс. военнослужащих разведывательных подразделений и частей, порядка 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе средств разведки, среди которых два российских самолета-разведчика Су-24МР, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Форпост".

В первый день октября началось также командно-штабное учение с Коллективными авиационными силами (КАС) ОДКБ "Воздушный мост – 2018". На территории Центрального военного округа основным аэродромом до 14 октября с.г. для проведения совместных полетов в рамках учения "Боевое братство – 2018" назначено "Кольцово" в Екатеринбурге.

В течение двух недель запланировано провести масштабные переброски мобильных сил с применением военно-транспортной авиации шести стран ОДКБ. Около 3,5 тыс. военнослужащих и 620 единиц военной техники будут переброшены воздушным способом.

В Екатеринбурге находится объединенный командный пункт из 140 человек, где отрабатываются совместные действия по управлению воздушным движением государств – членов ОДКБ, переброске воинского контингента и материальных средств к местам выполнения учебно-боевых задач в Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и России. Совместные полеты КАС ОДКБ проводятся в этом году впервые.

Специальное командно-штабное учение с воинскими контингентами КСОР ОДКБ "Взаимодействие-2018" пройдет с 10 по 13 октября на территории Кыргызстана на базе учебного центра ВС "Эдельвейс". Кроме воинских контингентов от Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана в этом учении также примут участие 100 человек из Республики Беларусь. С командованием КСОР до начала учения проведена командно-штабная тренировка по обеспечению согласованности действий в соответствии с замыслом совместной операции, осуществлена локализация предполагаемого вооруженного конфликта и отработаны вопросы блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований в зонах совместных действий.

В рамках ОСУ "Боевое братство – 2018" с 22 по 27 октября на территории Республики Таджикистан на полигоне Харбмайдон, расположенном в 15 км от таджикско-афганской границы, состоится совместное тактическое учение "Рубеж-2018" с подразделениями КСБР ЦАР. На нем будут отработаны вопросы подготовки и ведения боевых действий в ходе совместной контртеррористической операции в условиях горной местности. Замысел маневров спланирован с учетом актуальных угроз в ЦАР и опыта ведения боевых действий в Сирии.

Завершающим этапом ОСУ станет совместное учение "Нерушимое братство – 2018" с Миротворческими силами ОДКБ, которое пройдет с 30 октября по 2 ноября на территории РФ в Свердловском учебном центре и на территории Свердловской области, где будут отработаны задачи содействия в восстановлении мирной жизни на территориях, пострадавших от атак террористов.

Рекогносцировку районов предстоящих совместных учений военные делегации стран – участниц ОДКБ провели за несколько месяцев до их начала, ознакомившись с местом размещения полевого лагеря, инфраструктурой железнодорожных станций погрузки-выгрузки вооружения и военной техники.

По масштабу ОСУ "Боевое братство – 2018" несопоставимо с недавним крупнейшим учением "Восток-2018", но его значение велико из-за высокой степени реагирования на имеющиеся вызовы и угрозы в Центрально-Азиатском регионе, в частности на таджикско-афганском направлении.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1539235200
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