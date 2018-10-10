Тайвань проверяет терпение китайских военных, - В.Скосырев

08:23 11.10.2018

Островное государство намекает на смену своей внешнеполитической стратегии

Владимир Скосырев



10.10.18



Тайвань укрепит армию и не поддастся нажиму, заявила президент островного государства Цай Инвэнь в день национального праздника. Это выступление еще больше обострит отношения с КНР, которые ухудшились после того, как Цай отказалась признать остров частью Китая. А Пекин, считающий Тайвань отколовшейся провинцией, подчеркивал, что применит силу, если тот провозгласит независимость. Но в Вашингтоне полагают, что начать войну КНР все же не решится.



Связи между Тайванем и КНР отмечены взлетами и падениями. Улучшение атмосферы, или период разрядки, пришлось на правление предыдущей администрации на острове, которую возглавляла партия Гоминьдан. Но последние выборы Гоминьдан с треском проиграл, к власти пришла Демократическая прогрессивная партия (ДПП), президентом страны была избрана ее представитель Цай Инвэнь.



Главная проблема в том, что Пекин подозревает ДПП и ее руководство в сепаратизме или даже в намерении провозгласить независимость острова. Раньше, как напоминает Bloomberg, Китай терпел автономию Тайваня и даже продажу ему оружия Вашингтоном, поскольку обе стороны соблюдали приверженность формуле: существует только один Китай. А Цай отказалась ее признать.



В речи в честь праздника она охарактеризовала КНР как угрозу мировому порядку и даже предупредила, что Пекин собирается вмешаться в местные выборы, которые пройдут на острове в ноябре. "Мы будем без устали преследовать попытки распространять неправдивую информацию, саботаж информационных технологий", – пригрозила Цай. Ее спич, словно в зеркале, отразил речь вице-президента США Майкла Пенса, в которой он выдвинул серьезные обвинения в адрес Китая (см. "НГ" от 10.10.18). Эти обвинения касались и китайской политики в отношении Тайваня. Пенс утверждал, что Китай старается изолировать остров с 23 млн населения, побуждая его дипломатических партнеров разрывать отношения с Тайванем.



Действительно, в нынешнем году три бывших дипломатических "союзника" Тайваня – Сальвадор, Доминиканская Республика и Буркина Фасо перешли на сторону КНР, установив с ней дипломатические отношения. А в предыдущий год с небольшим Китай перетянул к себе еще две страны. Сейчас только 17 государств – в основном небольшие страны Африки, Латинской Америки и Океании – поддерживают официальные связи с островом.



Цай намекнула на возможность пересмотра внешнеполитической стратегии. Тайвань будет больше опираться на такие крупные демократии, как Япония и члены Евросоюза.



Но, конечно, главной надеждой Тайбэя остается Вашингтон. И на первый взгляд США готовы гарантировать безопасность Тайваня. Президент Билл Клинтон в 1990-е годы в момент очередной вспышки противоречий между островом и материком перебросил в западную часть Тихого океана два авианосца. Таков был ответ Америки на то, что Китай, озабоченный всплеском сепаратистских настроений на острове, стал запускать в море по соседству с ним боевые ракеты.



Нынешний глава американской администрации, кажется, готов пойти еще дальше. Во всяком случае, тайваньский вопрос становится едва ли не главной козырной картой в стратегии президента Дональда Трампа, направленной на то, чтобы помешать Китаю превратиться в ведущую мировую державу на экономическом, научно-техническом и военном фронтах.



Как пишет газета South China Morning Post, об этом свидетельствуют принятые Конгрессом акты о путешествиях на Тайвань и военном сотрудничестве между Вашингтоном и Тайбэем. Первый документ разрешает правительству США обмен чиновниками высокого уровня с Тайванем, второй дает добро на военное сотрудничество с ним.



И вот 24 сентября пришло подтверждение того, что взаимодействие по военной линии с США продолжается, несмотря на протесты Пекина. Вашингтон одобрил продажу Тайваню военной техники (в основном запчастей) на 330 млн долл.



Ощущая плечо Вашингтона, Тайбэй накануне национального праздника провел военные учения по отражению десанта, высадившегося из Китая. На маневрах вместе с Цай присутствовал президент Парагвая, одного из 17 вышеупомянутых "дружеских" государств, не изменивших Тайваню.



Но чиновники двух стран предпочитают не упоминать о том, что законы США не обязывают их защищать Тайвань или вступать из-за него в войну. Так насколько велика опасность конфликта между двумя державами вокруг Тайваня?



В беседе с "НГ" руководитель школы востоковедения ВШЭ(У) Алексей Маслов сказал: "США специально провоцируют Китай и смотрят, в каком объеме он готов применять вооруженные силы. В принципе на основе китайской доктрины национальной безопасности Китай готов применить силу в случае вторжения на Тайвань. Ведь Китай считает его своей территорией. США бьют по этой болевой точке, полагая, что Китай в принципе не готов вступать в военные действия. Поэтому США провоцируют локальный конфликт после столкновения кораблей или непреднамеренного запуска ракет. США удалось уже блокировать многие торговые сделки, а теперь они наносят удар и по военному направлению. Эскалация возможна, но до большой войны дело не дойдет".