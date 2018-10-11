Власти Китая узаконили "лагеря перевоспитания" неправильных мусульман, - М.Коростиков

08:27 11.10.2018

Туда отправляют за "вмешательство в похороны других людей" и отказ от "радио и телевидения"



Власти Китая опубликовали документ, определяющий принципы борьбы с экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), населенном мусульманами. В нем признается существование "лагерей перевоспитания", где, по данным экспертов ООН, без суда на неопределенный срок содержится до 1 млн человек. Лагеря названы "центрами профессионального обучения и повышения квалификации". Жителям региона также запрещено "вмешиваться в свадьбы, похороны и процедуру наследования других людей", "отказываться от радио и телевидения" и "распространять понятие халяль за пределы сферы еды".



Опубликованный 9 октября документ называется "Положения о борьбе с экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе". Он был принят на пятой сессии постоянным комитетом Собрания народных представителей СУАР XIII созыва. В нем экстремизм характеризуется как "крайнее проявление религиозных идей, бойкот (товаров, услуг и мероприятий властей региона.- "Ъ"), а также вмешательство в повседневную жизнь и общественное мнение" и "высказывания и действия, разжигающие ненависть, дискриминацию и пропагандирующие насилие путем искажение религиозных учений".



Среди описания конкретных примеров экстремизма помимо обычно понимаемых под этим вещей (принуждения других людей носить определенную одежду, соблюдать религиозные каноны и т. п.) встречаются и довольно неожиданные. Например, жителям СУАР запрещается "вмешиваться в свадьбы и похороны других людей" (возможно, имеется в виду запрет на требование проводить их исключительно по шариату), "отказываться от радио и телевидения" и "распространять понятие халяль (дозволенного по исламским нормам.- "Ъ") за пределы сферы еды". Запрещено также уничтожать государственные документы, валюту, флаги, фотографии китайских лидеров и препятствовать обучению детей в государственных школах. Последним пунктом значится запрет на "любые другие экстремистские действия или высказывания".



Борьба с экстремизмом по-китайски

С начала апреля 2017 года в Китае вступил в силу закон о противодействии экстремизму в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. 8 млн из 21 млн жителей региона исповедают ислам, и власти страны пытаются бороться с распространением радикальных идей



Фото: Reuters





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Для борьбы с этим злом власти региона будут "китаизировать религию, приспосабливать ее к нормам социалистического общества". Ответственные чиновники будут "ежегодно отчитываться о выполнении задач по борьбе с экстремизмом", а также получать награды за особые успехи в этом деле. "Чтобы бороться с экстремизмом, необходимо четко провести границу между законной и незаконной религиозной деятельностью, нормальными обычаями и противоправным поведением",- гласит 11 статья.



Наконец, в 14 статье предлагается для искоренения экстремизма сочетать "индивидуальное образование и обучение в центрах профессионального обучения и повышения квалификации". Под этим, скорее всего, скрываются так называемые лагеря перевоспитания, существование которых китайское правительство до сих пор отрицало. В них, по данным экспертов ООН, может содержаться до 1 млн человек, которые занимаются физическим трудом, поют патриотические песни, смотрят пропагандистские фильмы, учат китайский и читают партийную прессу. Первая информация о лагерях стала появляться в начале 2017 года. Их создание связано с личностью назначенного в августе 2016 года главы парткома СУАР Чэнь Цюаньго, который ранее работал в другом неспокойном китайском регионе, Тибете.



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Основные заключенные подобных лагерей - уйгуры и казахи. Как сообщал ранее "Ъ" со ссылкой на знакомые с обстановкой в СУАР источники, попасть в них можно за соблюдение религиозных обрядов, слишком частое посещение мечетей, чтение запрещенной литературы, отказ от изучения китайского языка или наличие родственников, уехавших за границу, и многое другое. Документ говорит, что в "центрах профессионального обучения и повышения квалификации" необходимо сочетать "образование и наставничество, идеологическое и психологическое консультирование, коррекцию поведения, изучение государственного языка и законов".



Статья 17 документа говорит, что "центры профессионального обучения и повышения квалификации" можно создавать властям всех уровней, начиная с уездного. Своя роль в борьбе с экстремизмом есть у культурного, образовательного, судебного, правоохранительного и всех остальных ведомств региона. Департаменту здравоохранения региона, к примеру, надлежит бороться с "подрывом политики планирования рождаемости и распространением экстремизма в медицинских учреждениях".



Большой блок посвящен законодательному оформлению уже существующих практик в сфере контроля над коммуникациями жителей СУАР. Статья 28 велит телекоммуникационным компаниям "устанавливать системы мониторинга и блокирования распространения экстремистского контента в форме текста, аудио- или видеозаписей". В случае если такой контент будет обнаружен, его следует "немедленно удалить, сохранить доказательства его передачи и сообщить об этом в соответствующие органы".



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Достаточно много пунктов посвящено личным отношениям между людьми. Помимо уже упоминавшегося запрета "вмешиваться в свадьбы и похороны" статья 35 дает Комсомолу КНР задачу "способствовать смешению всех этнических групп в Синьцзяне". Властям региона вменяется в обязанность "следить за законностью регистрации брака и проведения с свадеб". Семьям надлежит "уважать закон". Родителям - учить детей "уважению к науке, гражданской сознательности, сохранению межэтнического мира".



Востоковед, старший преподаватель Уральского федерального университета Дмитрий Желобов полагает, что власти КНР решили кодифицировать существовавшие в СУАР практики, потому что масштаб кампании по "перевоспитанию" стал слишком большим. "О ней стали слишком много говорить за пределами КНР,- сообщил он "Ъ".- Внешнеполитические издержки молчания на эту тему стали слишком высоки, необходимо что-то объяснять журналистам". Он также уточнил, что, судя по объему и проработке документа, отказа от политики "перевоспитания" в ближайшее время власти КНР не планируют.



Михаил Коростиков

11.10.18